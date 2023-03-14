https://ria.ru/20230314/kholokost-1857714844.html

В РАН поддержали написание слова "Холокост" с заглавной буквы

В РАН поддержали написание слова "Холокост" с заглавной буквы - РИА Новости, 14.03.2023

В РАН поддержали написание слова "Холокост" с заглавной буквы

Председатель орфографической комиссии Российской академии наук профессор Алексей Шмелев поддержал написание слова "Холокост" с заглавной буквы в ответ на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:05

2023-03-14T11:05

2023-03-14T13:22

германия

освенцим

российская академия наук

российский еврейский конгресс

генеральная ассамблея оон

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Председатель орфографической комиссии Российской академии наук профессор Алексей Шмелев поддержал написание слова "Холокост" с заглавной буквы в ответ на соответствующий запрос Российского еврейского конгресса (РЕК), сообщил во вторник глава пресс-службы РЕК Михаил Савин. Ранее РЕК обратился в РАН с призывом закрепить написание слова "Холокост" в русском языке с заглавной буквы и выпустить соответствующие рекомендации для составления словарей и справочников. По мнению главы пресс-службы РЕК Михаила Савина, закрепить такое написание слова необходимо как единственно допустимую орфографическую норму. После в пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина сообщили РИА Новости, что написание слова "Холокост" с большой буквы имеет право на существование из-за значимости этого события, но перед принятием каких-то решений этот вопрос необходимо обсудить со специалистами, экспертами, членами орфографической комиссии РАН. "В официальных документах это слово (Холокост – ред.) пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН. Следует иметь в виду, что закономерности употребления заглавных букв при обозначении исторических событий изменяются с течением времени", - приводят в РЕК текст письма профессора Шмелева. Савин добавил, что написание слова "Холокост" с большой буквы "будет подчеркивать уважение к памяти жертв Холокоста и поможет избежать употребления этого слова в переносном значении (как синонима любого негативного события), которое размывает само понятие "Холокост", оскорбляет память погибших и принижает подвиг героев". Термин Холокост (Holocaust) сегодня обозначает политику нацистской Германии ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие Холокоста погибло около шести миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day) отмечают 27 января. Резолюция об этом была принята Генассамблей ООН в 2005 году. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов Холокоста. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей.

https://ria.ru/20230309/kholokost-1856736236.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html

германия

освенцим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, освенцим, российская академия наук, российский еврейский конгресс, генеральная ассамблея оон, великая отечественная война (1941-1945), общество