https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857601407.html

Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение

Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение - РИА Новости, 13.03.2023

Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:32

2023-03-13T17:32

2023-03-13T17:32

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

омер челик

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению "Республиканского альянса", кандидатом от которой на предстоящих всеобщих выборах является действующий президент страны Тайип Эрдоган. "Продолжаются переговоры относительно роста и укрепления "Республиканского альянса". В то время как противоположный альянс (оппозиционный "Народный альянс" - ред.) борется за кресла, нашей единственной повесткой дня здесь является возрождение городов (после сокрушительных землетрясений на юго-востоке - ред.). Переговоры идут очень хорошо. Мы пытаемся как можно скорее снять с повестки дня Турции вопрос о выборах", - сказал Челик на брифинге. Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230313/kontrakty-1857443101.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, омер челик