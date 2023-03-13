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Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение - РИА Новости, 13.03.2023
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17:32 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857601407.html
Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение
Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение - РИА Новости, 13.03.2023
Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение
Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:32
2023-03-13T17:32
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
омер челик
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению "Республиканского альянса", кандидатом от которой на предстоящих всеобщих выборах является действующий президент страны Тайип Эрдоган. "Продолжаются переговоры относительно роста и укрепления "Республиканского альянса". В то время как противоположный альянс (оппозиционный "Народный альянс" - ред.) борется за кресла, нашей единственной повесткой дня здесь является возрождение городов (после сокрушительных землетрясений на юго-востоке - ред.). Переговоры идут очень хорошо. Мы пытаемся как можно скорее снять с повестки дня Турции вопрос о выборах", - сказал Челик на брифинге. Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, омер челик
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Омер Челик
Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение

Турецкая партия "Республиканский альянс" проводит переговоры по расширению

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению "Республиканского альянса", кандидатом от которой на предстоящих всеобщих выборах является действующий президент страны Тайип Эрдоган.
"Продолжаются переговоры относительно роста и укрепления "Республиканского альянса". В то время как противоположный альянс (оппозиционный "Народный альянс" - ред.) борется за кресла, нашей единственной повесткой дня здесь является возрождение городов (после сокрушительных землетрясений на юго-востоке - ред.). Переговоры идут очень хорошо. Мы пытаемся как можно скорее снять с повестки дня Турции вопрос о выборах", - сказал Челик на брифинге.
Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Вчера, 08:37
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуОмер Челик
 
 
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