Турецкий "Республиканский альянс" намерен произвести расширение
Турецкая партия "Республиканский альянс" проводит переговоры по расширению
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик заявил в понедельник о проведении переговоров по расширению "Республиканского альянса", кандидатом от которой на предстоящих всеобщих выборах является действующий президент страны Тайип Эрдоган.
"Продолжаются переговоры относительно роста и укрепления "Республиканского альянса". В то время как противоположный альянс (оппозиционный "Народный альянс" - ред.) борется за кресла, нашей единственной повесткой дня здесь является возрождение городов (после сокрушительных землетрясений на юго-востоке - ред.). Переговоры идут очень хорошо. Мы пытаемся как можно скорее снять с повестки дня Турции вопрос о выборах", - сказал Челик на брифинге.
Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.