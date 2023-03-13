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Путин во вторник посетит Бурятию - РИА Новости, 13.03.2023
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18:05 13.03.2023 (обновлено: 18:19 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/putin-1857610461.html
Путин во вторник посетит Бурятию
Путин во вторник посетит Бурятию - РИА Новости, 13.03.2023
Путин во вторник посетит Бурятию
Президент России Владимир Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:05
2023-03-13T18:19
владимир путин
политика
россия
республика бурятия
улан-удэнский авиационный завод
юрий трутнев
алексей цыденов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники, в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, сообщила пресс-служба Кремля."Четырнадцатого марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит "Улан-Удэнский авиационный завод" - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона... Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний. В совещании в очном формате примут участие зампредседателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.Кроме того, Путин проведет встречу с главой Бурятии Цыденовым.
https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html
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владимир путин, политика, россия, республика бурятия, улан-удэнский авиационный завод, юрий трутнев, алексей цыденов
Владимир Путин, Политика, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэнский авиационный завод, Юрий Трутнев, Алексей Цыденов
Путин во вторник посетит Бурятию

Президент Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники, в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Четырнадцатого марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит "Улан-Удэнский авиационный завод" - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона... Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний. В совещании в очном формате примут участие зампредседателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.
Кроме того, Путин проведет встречу с главой Бурятии Цыденовым.
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Владимир ПутинПолитикаРоссияРеспублика БурятияУлан-Удэнский авиационный заводЮрий ТрутневАлексей Цыденов
 
 
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