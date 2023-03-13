https://ria.ru/20230313/putin-1857610461.html

Путин во вторник посетит Бурятию

Путин во вторник посетит Бурятию - РИА Новости, 13.03.2023

Путин во вторник посетит Бурятию

Президент России Владимир Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:05

2023-03-13T18:05

2023-03-13T18:19

владимир путин

политика

россия

республика бурятия

улан-удэнский авиационный завод

юрий трутнев

алексей цыденов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник совершит поездку в Бурятию, посетит Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники, в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, сообщила пресс-служба Кремля."Четырнадцатого марта президент совершит рабочую поездку в Республику Бурятия. Глава государства посетит "Улан-Удэнский авиационный завод" - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона... Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний. В совещании в очном формате примут участие зампредседателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.Кроме того, Путин проведет встречу с главой Бурятии Цыденовым.

https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857535150.html

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россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, россия, республика бурятия, улан-удэнский авиационный завод, юрий трутнев, алексей цыденов