https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857535902.html

Мэр Сеула выступил за создание Южной Кореей собственного ядерного оружия

Мэр Сеула выступил за создание Южной Кореей собственного ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2023

Мэр Сеула выступил за создание Южной Кореей собственного ядерного оружия

Южная Корея для защиты от угрозы со стороны КНДР должна создать собственное ядерное оружие, даже рискуя негативными международными последствиями, заявил в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:07

2023-03-13T14:07

2023-03-13T14:08

в мире

южная корея

сеул

сша

юн сок ель

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Южная Корея для защиты от угрозы со стороны КНДР должна создать собственное ядерное оружие, даже рискуя негативными международными последствиями, заявил в интервью Рейтер О Се Хун, мэр столицы страны Сеула. "Северная Корея преуспела в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия, у нее имеются по меньшей мере десятки боеголовок. Мы подошли к тому моменту, когда трудно убедить людей логикой, что нам следует воздержаться от разработки ядерного оружия", - сказал мэр, которого считают вероятным претендентом на пост президента Южной Кореи в 2027 году. По словам политика, конфликт на Украине укрепил его мнение, согласно которому идея денуклеаризации Корейского полуострова потеряла привлекательность, и ядерное оружие будет самым эффективным средством сдерживания против Пхеньяна. Он отверг возражения оппонентов, предупреждающих о возможных международных санкциях, отметив, что ядерная программа Южной Кореи послужит сигналом для таких стран, как Китай, сдержать наращивание военной мощи КНДР. Высказывания мэра Сеула являются продолжением внутринациональных дебатов на тему ядерных вооружений. В январе президент страны Юн Сок Ель заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или достаточно "быстро" создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится. Однако неделю назад премьер-министр Хан Док Су на встрече с журналистами сообщил, что Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание Пхеньяна в альянсе с США. Бывший президент Южной Кореи Пак Чон Хи впервые упомянул о стремлении заполучить ядерное оружие в 1975 году. Однако под давлением США 23 апреля 1975 года Южная Корея ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие США размещалось в Южной Корее на протяжении 33 лет — с 1958 по 1991 год. В 1992 году КНДР и Южная Корея приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, по которой обязались не создавать ядерное оружие, но могут использовать мирный атом.

https://ria.ru/20230302/snaryady-1855441836.html

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

южная корея

сеул

сша

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сеул, сша, юн сок ель, кндр (северная корея)