Мэр Сеула выступил за создание Южной Кореей собственного ядерного оружия
Мэр Сеула заявил, что Южная Корея обязана создать свое ядерное оружие для защиты от КНДР
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020Улица Самчхондон в Сеуле
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020
Улица Самчхондон в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Южная Корея для защиты от угрозы со стороны КНДР должна создать собственное ядерное оружие, даже рискуя негативными международными последствиями, заявил в интервью Рейтер О Се Хун, мэр столицы страны Сеула.
"Северная Корея преуспела в миниатюризации и облегчении тактического ядерного оружия, у нее имеются по меньшей мере десятки боеголовок. Мы подошли к тому моменту, когда трудно убедить людей логикой, что нам следует воздержаться от разработки ядерного оружия", - сказал мэр, которого считают вероятным претендентом на пост президента Южной Кореи в 2027 году.
По словам политика, конфликт на Украине укрепил его мнение, согласно которому идея денуклеаризации Корейского полуострова потеряла привлекательность, и ядерное оружие будет самым эффективным средством сдерживания против Пхеньяна.
Он отверг возражения оппонентов, предупреждающих о возможных международных санкциях, отметив, что ядерная программа Южной Кореи послужит сигналом для таких стран, как Китай, сдержать наращивание военной мощи КНДР.
Высказывания мэра Сеула являются продолжением внутринациональных дебатов на тему ядерных вооружений. В январе президент страны Юн Сок Ель заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или достаточно "быстро" создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится. Однако неделю назад премьер-министр Хан Док Су на встрече с журналистами сообщил, что Южная Корея не планирует получать ядерное оружие и будет опираться на расширенное сдерживание Пхеньяна в альянсе с США.
Бывший президент Южной Кореи Пак Чон Хи впервые упомянул о стремлении заполучить ядерное оружие в 1975 году. Однако под давлением США 23 апреля 1975 года Южная Корея ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие США размещалось в Южной Корее на протяжении 33 лет — с 1958 по 1991 год. В 1992 году КНДР и Южная Корея приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, по которой обязались не создавать ядерное оружие, но могут использовать мирный атом.