https://ria.ru/20230313/moskaleva-1857608737.html

В СПЧ взяли на контроль ситуацию вокруг школьницы с антивоенным рисунком

В СПЧ взяли на контроль ситуацию вокруг школьницы с антивоенным рисунком - РИА Новости, 13.03.2023

В СПЧ взяли на контроль ситуацию вокруг школьницы с антивоенным рисунком

Отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, не выполнял своих обязательств, ребенок течение года не посещала школу, заявил РИА Новости член Совета по правам РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:59

2023-03-13T17:59

2023-03-13T17:59

общество

тульская область

александр брод

россия

дети

происшествия

ефремов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, не выполнял своих обязательств, ребенок течение года не посещала школу, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод и отметил, что взял ситуацию на контроль и поддерживает связь с омбудсменом Тульской области по этому вопросу. СМИ сообщали, что в апреле 2022 года Мария Москалева из города Ефремов Тульской области на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. В марте этого года комиссия по делам несовершеннолетних администрации города обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав отца девочки - Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии. "Я разговаривал с уполномоченным по правам человека в Тульской области Татьяной Лариной, она в курсе ситуации, встречалась с девочкой. Ситуация не совсем такая, как ее преподносят некоторые в СМИ. Никто за сам рисунок никаких препятствий девочке не чинит, наверное, здесь имеет место сознательная демонизация органов социальной защиты", - рассказал Брод. По его словам, девочка сейчас живет в интернате и речь идет о неисполнении мужчиной родительских обязанностей. "Дело в том, что ее отец не исполнял своих обязательств как родитель, девочка в течение года не посещала школу, это основная причина, по которой рассматривается судом лишение его родительских прав. Мама, с которой отец в разводе, не лишена родительских прав, суд будет рассматривать, способна ли мама исполнять свои материнские обязанности... Сейчас девочка находится в интернате, относительно условий претензий нет. Никто не говорит о том, что ребенок будет брошен на произвол судьбы", - сообщил правозащитник. Он отметил, что Алексей Москалев ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за дискредитацию армии. "Сейчас новое обвинение, поскольку те тексты, которые он размещает, могут подпадать под эту статью. Сам я эти тексты не видел, и если он не согласен с обвинениями, может обратиться к моим коллегам-юристам и экспертам, готовы изучить тексты. Будем держать ситуацию на контроле, договорились с Татьяной Лариной, что будем общаться и следить за развитием событием, а также планирую связаться с уполномоченным по защите прав ребенка в Тульской области", - сказал Брод.

https://ria.ru/20220428/uchet-1785983363.html

https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747630109.html

https://ria.ru/20230227/primore-1854480959.html

тульская область

россия

ефремов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тульская область, александр брод, россия, дети, происшествия, ефремов