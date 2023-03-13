https://ria.ru/20230313/maska-1857518214.html

Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"

Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска" - РИА Новости, 13.03.2023

Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"

Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:25

2023-03-13T14:25

2023-03-13T14:25

шоубиз

филипп киркоров

валерия (алла перфилова)

нтв (телеканал)

шоу "маска"

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой" в эфире телеканала НТВ. Киркоров признался, что эта песня всегда вызывала в нем эмоции. Его коллега Валерия добавила, что получила удовольствие от номера Скунса. Она назвала выступление "фантастическим". Разбавил обстановку Тимур Родригез, пошутив: "Выступил Скунс и у людей глаза режет". Премьера четвертого сезона "Маски" состоялась в феврале. Кресла членов жюри заняли шоумен Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и певец Алексей Воробьев. Ранее стали известны имена героев проекта. Для артистов подобрали маски Ворона, Горностая, Гусеницы, Дикобраза, Лисенка, Мамонтенка, Мандрила, Пиковой Дамы, Пуделя, Скорпиона, Скунса, Феникса, Хомяка и Шаурмы.

https://ria.ru/20230117/maska-1845386527.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал), шоу "маска"