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Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска" - РИА Новости, 13.03.2023
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Шоубиз
 
14:25 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/maska-1857518214.html
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска" - РИА Новости, 13.03.2023
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"
Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:25
2023-03-13T14:25
шоубиз
филипп киркоров
валерия (алла перфилова)
нтв (телеканал)
шоу "маска"
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой" в эфире телеканала НТВ. Киркоров признался, что эта песня всегда вызывала в нем эмоции. Его коллега Валерия добавила, что получила удовольствие от номера Скунса. Она назвала выступление "фантастическим". Разбавил обстановку Тимур Родригез, пошутив: "Выступил Скунс и у людей глаза режет". Премьера четвертого сезона "Маски" состоялась в феврале. Кресла членов жюри заняли шоумен Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и певец Алексей Воробьев. Ранее стали известны имена героев проекта. Для артистов подобрали маски Ворона, Горностая, Гусеницы, Дикобраза, Лисенка, Мамонтенка, Мандрила, Пиковой Дамы, Пуделя, Скорпиона, Скунса, Феникса, Хомяка и Шаурмы.
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филипп киркоров, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал), шоу "маска"
Шоубиз, Филипп Киркоров, Валерия (Алла Перфилова), НТВ (телеканал), Шоу "Маска"
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"

Участник "Маски" Скунс довел до слез Киркорова и Валерию песней "Я буду всегда с тобой"

© РИА Новости / пресс-служба телеканала НТВ Певица Валерия и певец Филипп Киркоров во время съемок программы "Маска"
Певица Валерия и певец Филипп Киркоров во время съемок программы Маска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой" в эфире телеканала НТВ.
Киркоров признался, что эта песня всегда вызывала в нем эмоции.
«
"Это так трогательно! Невозможно просто! Что вы с нами делаете? Меня эта песня всегда безумно трогала", – поделился музыкант.
Его коллега Валерия добавила, что получила удовольствие от номера Скунса. Она назвала выступление "фантастическим".
«
"Я получила колоссальное удовольствие. Номер нереально красивый и фантастический. Просто восторг!" – отреагировала исполнительница.
Разбавил обстановку Тимур Родригез, пошутив: "Выступил Скунс и у людей глаза режет".
Премьера четвертого сезона "Маски" состоялась в феврале. Кресла членов жюри заняли шоумен Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и певец Алексей Воробьев.
Ранее стали известны имена героев проекта. Для артистов подобрали маски Ворона, Горностая, Гусеницы, Дикобраза, Лисенка, Мамонтенка, Мандрила, Пиковой Дамы, Пуделя, Скорпиона, Скунса, Феникса, Хомяка и Шаурмы.
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ШоубизФилипп КиркоровВалерия (Алла Перфилова)НТВ (телеканал)Шоу "Маска"
 
 
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