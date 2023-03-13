Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"
Участник "Маски" Скунс довел до слез Киркорова и Валерию песней "Я буду всегда с тобой"
© РИА Новости / пресс-служба телеканала НТВ Певица Валерия и певец Филипп Киркоров во время съемок программы "Маска"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участник шоу "Маска" Скунс растрогал до слез членов жюри – Филиппа Киркорова и Валерию. Он исполнил композицию Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой" в эфире телеканала НТВ.
Киркоров признался, что эта песня всегда вызывала в нем эмоции.
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"Это так трогательно! Невозможно просто! Что вы с нами делаете? Меня эта песня всегда безумно трогала", – поделился музыкант.
Его коллега Валерия добавила, что получила удовольствие от номера Скунса. Она назвала выступление "фантастическим".
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"Я получила колоссальное удовольствие. Номер нереально красивый и фантастический. Просто восторг!" – отреагировала исполнительница.
Разбавил обстановку Тимур Родригез, пошутив: "Выступил Скунс и у людей глаза режет".
Премьера четвертого сезона "Маски" состоялась в феврале. Кресла членов жюри заняли шоумен Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и певец Алексей Воробьев.
Ранее стали известны имена героев проекта. Для артистов подобрали маски Ворона, Горностая, Гусеницы, Дикобраза, Лисенка, Мамонтенка, Мандрила, Пиковой Дамы, Пуделя, Скорпиона, Скунса, Феникса, Хомяка и Шаурмы.