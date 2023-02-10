https://ria.ru/20230210/geroi-1849526407.html

Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"

Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 10.02.2023

Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"

В эфире телеканала НТВ 12 февраля состоится премьера четвертого сезона шоу "Маска". Звездным судьям и зрителям в очередной раз предстоит применить все свои... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:45

2023-02-10T18:45

2023-02-10T18:45

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В эфире телеканала НТВ 12 февраля состоится премьера четвертого сезона шоу "Маска". Звездным судьям и зрителям в очередной раз предстоит применить все свои детективные способности, чтобы найти ответ на главный вопрос последних лет: "Кто скрывается под маской?". В этом году удивлять, восхищать и завораживать будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.Как и прежде, под масками будут скрываться певцы, актеры, спортсмены, ведущие, блогеры, шоумены и другие медийные лица, которых знают как в нашей стране, так и за ее пределами. Однако имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты или характерные черты, которые могут намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете.Еще до премьеры на НТВ стало известно, что у участников нового сезона в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко вновь займут кресла членов жюри. К ним присоединится Алексей Воробьев, который в прошлом сезоне скрывался под маской Монстрика."Все члены жюри – мои добрые друзья и коллеги. Просто теперь мы сможем видеться каждую неделю официально. Уверен, будет весело, – всех нас ждёт классное приключение! Я хорошо знаю закулисье проекта, но не думаю, что это поможет мне в угадывании, ведь никто не знает, какими будут новые герои, и что они будут делать. Одно могу сказать: желаю им поменьше волноваться. Вспоминаю свой первый эфир в прошлом году: я очень переживал, да еще и попал в номинацию… Боялся, что разгадают, и только потом понял, что это вообще неважно! Ведь даже когда, кажется, уже все понимали, что в Монстрике Алексей Воробьёв, всё равно голосовали за меня, потому что мой персонаж выходил на сцену и дарил радость. И в этом вся суть шоу – радовать зрителей!", - поделился Алексей Воробьев.Регина Тодоренко говорит, что "новый сезон — это всегда порция новых эмоций, старых добрых песен и наших часовых диспутов на тему, кто же скрывается под маской. В предыдущих сезонах "Маски" я однозначно решила, что отгадывание — это не мое. Я могу только предполагать, кто скрывается под маской, но разоблачить героя удается не часто, хотя в новогоднем выпуске мне везло. В новом сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать с духами и прибегну к более практичным методам. Допустим, гадание по книге, карты таро, тибетские гадания. А если без шуток, конечно, снова буду вести свои расследования на просторах интернета и прислушиваться к нашим проницательным зрителям".Как и в предыдущих сезонах маски будут исполнять российские и мировые хиты, давать несколько подсказок о себе и общаться с членами жюри. При этом они могут обманывать, запутывать, интриговать — правила проекта не запрещают участникам какими-либо способами "морочить" головы звездным судьям.В конце каждого эпизода "Маску" будет покидать один участник: решать, кто отправится в номинацию, будут зрители студии, а вот финальный вердикт вынесут члены жюри. За три сезона, что вышли в проект, ими было принято много сложных решений, а эмоции звездных детективов варьировались от удивления и восторга до слез и разочарования из-за того, что эта маска больше не появится на сцене проекта."Порой под масками скрываются совершенно неожиданные герои. После каждого сезона вывод один — никогда ни в чем нельзя быть уверенным! Мои старые методы отгадывания масок пока меня не подводили, поэтому буду придерживаться их и в новом сезоне. "Маска" — крутое шоу. Жду, что в новом сезоне будут фантастические участники, уровень мастерства которых поднимет проект на новый, еще более недостижимый уровень!", — говорит Тимур Родригез.В преддверии старта проекта НТВ выпустил проморолик нового сезона, саундтрек к которому записал бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров.Филипп Киркоров: "Нового сезона "Маски" с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам — членам жюри — очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся все проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться — это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам "Маски" это всегда удается, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых. Встречаемся 12 февраля на НТВ". ㅤРЕКЛАМААО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457erid: 4CQwVszH9pSXLnGafuY

https://ria.ru/20220502/maska-1786098709.html

https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нтв (телеканал), шоу-бизнес, шоу "маска", знаменитости