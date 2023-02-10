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Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 10.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230210/geroi-1849526407.html
Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"
Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 10.02.2023
Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"
В эфире телеканала НТВ 12 февраля состоится премьера четвертого сезона шоу "Маска". Звездным судьям и зрителям в очередной раз предстоит применить все свои... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:45
2023-02-10T18:45
шоубиз
нтв (телеканал)
шоу-бизнес
шоу "маска"
знаменитости
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В эфире телеканала НТВ 12 февраля состоится премьера четвертого сезона шоу "Маска". Звездным судьям и зрителям в очередной раз предстоит применить все свои детективные способности, чтобы найти ответ на главный вопрос последних лет: "Кто скрывается под маской?". В этом году удивлять, восхищать и завораживать будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.Как и прежде, под масками будут скрываться певцы, актеры, спортсмены, ведущие, блогеры, шоумены и другие медийные лица, которых знают как в нашей стране, так и за ее пределами. Однако имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты или характерные черты, которые могут намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете.Еще до премьеры на НТВ стало известно, что у участников нового сезона в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко вновь займут кресла членов жюри. К ним присоединится Алексей Воробьев, который в прошлом сезоне скрывался под маской Монстрика."Все члены жюри – мои добрые друзья и коллеги. Просто теперь мы сможем видеться каждую неделю официально. Уверен, будет весело, – всех нас ждёт классное приключение! Я хорошо знаю закулисье проекта, но не думаю, что это поможет мне в угадывании, ведь никто не знает, какими будут новые герои, и что они будут делать. Одно могу сказать: желаю им поменьше волноваться. Вспоминаю свой первый эфир в прошлом году: я очень переживал, да еще и попал в номинацию… Боялся, что разгадают, и только потом понял, что это вообще неважно! Ведь даже когда, кажется, уже все понимали, что в Монстрике Алексей Воробьёв, всё равно голосовали за меня, потому что мой персонаж выходил на сцену и дарил радость. И в этом вся суть шоу – радовать зрителей!", - поделился Алексей Воробьев.Регина Тодоренко говорит, что "новый сезон — это всегда порция новых эмоций, старых добрых песен и наших часовых диспутов на тему, кто же скрывается под маской. В предыдущих сезонах "Маски" я однозначно решила, что отгадывание — это не мое. Я могу только предполагать, кто скрывается под маской, но разоблачить героя удается не часто, хотя в новогоднем выпуске мне везло. В новом сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать с духами и прибегну к более практичным методам. Допустим, гадание по книге, карты таро, тибетские гадания. А если без шуток, конечно, снова буду вести свои расследования на просторах интернета и прислушиваться к нашим проницательным зрителям".Как и в предыдущих сезонах маски будут исполнять российские и мировые хиты, давать несколько подсказок о себе и общаться с членами жюри. При этом они могут обманывать, запутывать, интриговать — правила проекта не запрещают участникам какими-либо способами "морочить" головы звездным судьям.В конце каждого эпизода "Маску" будет покидать один участник: решать, кто отправится в номинацию, будут зрители студии, а вот финальный вердикт вынесут члены жюри. За три сезона, что вышли в проект, ими было принято много сложных решений, а эмоции звездных детективов варьировались от удивления и восторга до слез и разочарования из-за того, что эта маска больше не появится на сцене проекта."Порой под масками скрываются совершенно неожиданные герои. После каждого сезона вывод один — никогда ни в чем нельзя быть уверенным! Мои старые методы отгадывания масок пока меня не подводили, поэтому буду придерживаться их и в новом сезоне. "Маска" — крутое шоу. Жду, что в новом сезоне будут фантастические участники, уровень мастерства которых поднимет проект на новый, еще более недостижимый уровень!", — говорит Тимур Родригез.В преддверии старта проекта НТВ выпустил проморолик нового сезона, саундтрек к которому записал бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров.Филипп Киркоров: "Нового сезона "Маски" с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам — членам жюри — очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся все проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться — это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам "Маски" это всегда удается, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых. Встречаемся 12 февраля на НТВ". ㅤРЕКЛАМААО "Телекомпания НТВ", ИНН 7703191457erid: 4CQwVszH9pSXLnGafuY
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нтв (телеканал), шоу-бизнес, шоу "маска", знаменитости
Шоубиз, НТВ (телеканал), Шоу-бизнес, Шоу "Маска", Знаменитости
18:45 10.02.2023
 

Стали известны имена героев четвертого сезона шоу "Маска"

© Фото предоставлено НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено НТВ
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В эфире телеканала НТВ 12 февраля состоится премьера четвертого сезона шоу "Маска". Звездным судьям и зрителям в очередной раз предстоит применить все свои детективные способности, чтобы найти ответ на главный вопрос последних лет: "Кто скрывается под маской?". В этом году удивлять, восхищать и завораживать будут Ворон, Горностай, Гусеница, Дикобраз, Лисенок, Мамонтенок, Мандрил, Пиковая Дама, Пудель, Скорпион, Скунс, Феникс, Хомяк и Шаурма.
Как и прежде, под масками будут скрываться певцы, актеры, спортсмены, ведущие, блогеры, шоумены и другие медийные лица, которых знают как в нашей стране, так и за ее пределами. Однако имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты или характерные черты, которые могут намекнуть на личность участника, будут храниться в строжайшем секрете.
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2 мая 2022, 00:26Шоубиз
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Еще до премьеры на НТВ стало известно, что у участников нового сезона в общей сложности более 10 званий народных и заслуженных артистов, а также золотые медали мировых, европейских и российских спортивных первенств. В музыкальной и кинематографической копилке участников более 150 альбомов и ролей, два саундтрека и 17 озвученных мультипликационных персонажей.
Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко вновь займут кресла членов жюри. К ним присоединится Алексей Воробьев, который в прошлом сезоне скрывался под маской Монстрика.
"Все члены жюри – мои добрые друзья и коллеги. Просто теперь мы сможем видеться каждую неделю официально. Уверен, будет весело, – всех нас ждёт классное приключение! Я хорошо знаю закулисье проекта, но не думаю, что это поможет мне в угадывании, ведь никто не знает, какими будут новые герои, и что они будут делать. Одно могу сказать: желаю им поменьше волноваться. Вспоминаю свой первый эфир в прошлом году: я очень переживал, да еще и попал в номинацию… Боялся, что разгадают, и только потом понял, что это вообще неважно! Ведь даже когда, кажется, уже все понимали, что в Монстрике Алексей Воробьёв, всё равно голосовали за меня, потому что мой персонаж выходил на сцену и дарил радость. И в этом вся суть шоу – радовать зрителей!", - поделился Алексей Воробьев.
"Маска" — это не просто крутое шоу, а наикрутейшее. Во-первых, потому что ему нет равных. Нет такого проекта, который бы объединял у экранов телевизоров зрителей всех возрастов — от малышей до людей, убеленных сединой. Во-вторых, потому что "Маска" заставляет включаться всех. В процессе угадывания участвует вся страна, это гениально. В-третьих, потому что в проекте потрясающие номера: сценография, хореография, костюмы, музыка, которая редко звучит на телевидении. Одним словом — это очень зрелищное шоу. В-четвертых, наш проект очень веселый и искренний. И, в-пятых, мне кажется, наше жюри стало настоящей командой. Мы успели хорошо друг друга узнать, нам комфортно вместе: мы искренне спорим, заблуждаемся, ошибаемся и угадываем. Зрители это чувствуют. И, смею надеяться, за нами интересно наблюдать", — говорит Валерия.
© Фото предоставлено НТВШоу Маска
Шоу Маска
© Фото предоставлено НТВ
Шоу Маска
Регина Тодоренко говорит, что "новый сезон — это всегда порция новых эмоций, старых добрых песен и наших часовых диспутов на тему, кто же скрывается под маской. В предыдущих сезонах "Маски" я однозначно решила, что отгадывание — это не мое. Я могу только предполагать, кто скрывается под маской, но разоблачить героя удается не часто, хотя в новогоднем выпуске мне везло. В новом сезоне, надеюсь, я перестану разговаривать с духами и прибегну к более практичным методам. Допустим, гадание по книге, карты таро, тибетские гадания. А если без шуток, конечно, снова буду вести свои расследования на просторах интернета и прислушиваться к нашим проницательным зрителям".
Как и в предыдущих сезонах маски будут исполнять российские и мировые хиты, давать несколько подсказок о себе и общаться с членами жюри. При этом они могут обманывать, запутывать, интриговать — правила проекта не запрещают участникам какими-либо способами "морочить" головы звездным судьям.
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23 мая 2022, 18:03Шоубиз
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски"
В конце каждого эпизода "Маску" будет покидать один участник: решать, кто отправится в номинацию, будут зрители студии, а вот финальный вердикт вынесут члены жюри. За три сезона, что вышли в проект, ими было принято много сложных решений, а эмоции звездных детективов варьировались от удивления и восторга до слез и разочарования из-за того, что эта маска больше не появится на сцене проекта.
"Порой под масками скрываются совершенно неожиданные герои. После каждого сезона вывод один — никогда ни в чем нельзя быть уверенным! Мои старые методы отгадывания масок пока меня не подводили, поэтому буду придерживаться их и в новом сезоне. "Маска" — крутое шоу. Жду, что в новом сезоне будут фантастические участники, уровень мастерства которых поднимет проект на новый, еще более недостижимый уровень!", — говорит Тимур Родригез.
© Фото предоставлено НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
© Фото предоставлено НТВ
Шоу "Маска"
В преддверии старта проекта НТВ выпустил проморолик нового сезона, саундтрек к которому записал бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров.
"В проморолике я выступаю в роли детектива, который поднял свои архивы и вышел на новый уровень разгадывания личностей масок. Уверен, что за предыдущие три сезона зрители тоже знатно прокачались в вопросе угадывания, поэтому новый сезон будет полон интриг, новых тайн и масштабных личностей, скрывающихся за потрясающими масками", — говорит Макаров.
Филипп Киркоров: "Нового сезона "Маски" с нетерпением жду каждый год. Мне кажется, это шоу создавалось под меня, так прямо и задумывалось, что Филипп Киркоров будет председателем жюри. Нам — членам жюри — очень комфортно вместе, мы отлично сработались и, уверен, с каждым годом становимся все проницательнее и проницательнее. От героев нового сезона жду ярких выступлений, потому что удивляться — это то, что я просто обожаю. Хочу отметить, что Короля удивить непросто, но именно участникам "Маски" это всегда удается, потому что там собираются лучшие из лучших и талантливейшие из талантливых. Встречаемся 12 февраля на НТВ".
© Фото предоставлено НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
1 из 2
Шоу "Маска"
© Фото предоставлено НТВ
© Фото предоставлено НТВШоу "Маска"
Шоу Маска
2 из 2
Шоу "Маска"
© Фото предоставлено НТВ
1 из 2
Шоу "Маска"
© Фото предоставлено НТВ
2 из 2
Шоу "Маска"
© Фото предоставлено НТВ
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