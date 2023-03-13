https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели

С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели - РИА Новости, 13.03.2023

С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Это беспрецедентно — ранее руководитель правящей партии мог занимать должность главы государства не более... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T12:07

в мире

технологии

китай

сша

тайвань

си цзиньпин

нед прайс

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Это беспрецедентно — ранее руководитель правящей партии мог занимать должность главы государства не более двух пятилетних сроков подряд. Изменилась и риторика: Си больше, чем прежде, говорит о внешних угрозах. О том, чем это чревато для мировой политики, — в материале РИА Новости.Курс на милитаризациюКитайский лидер неоднократно призывал "быстрее поднять вооруженные силы до стандартов мирового уровня", он также не раз указывал на угрозы, которые создает организованная США кампания "сдерживания, окружения и подавления Китая".КНР должна довести до максимума "национальный стратегический потенциал". Надо "систематически повышать общую мощь страны, чтобы справляться с внешними рисками, отстаивать государственные интересы", подчеркнул Си.Он также считает необходимым усиливать самостоятельность в науке и технологиях, повышать устойчивость производственных цепочек и логистики, сделать китайские резервы более соответствующими национальной безопасности.Эта программа сочетается с рядом уже реализуемых, в том числе со "Сделано в Китае — 2025", по которой КНР должна добиться доминирования в десяти ключевых сферах — от интегральных схем до аэрокосмической отрасли, и с многолетним проектом "гражданско-военной интеграции" в экономике.Председатель Си упомянул и о "достижении целей к столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году".Дата не случайная. По мнению некоторых американских наблюдателей, именно к этому моменту Пекин планирует воссоединиться с Тайванем. Пока частично признанная Китайская Республика борется за независимость, а в КНР говорят о желании дипломатического, а не военного исхода.Нужно создать "эффективную систему стратегических сил сдерживания, усилить присутствие в новых областях, активно продвигать ориентированную на боевые действия военную подготовку", — отметил китайский лидер.Опасения ЗападаОборонный бюджет Китая за десять лет увеличился почти вдвое, что позволяет содержать крупнейшие в мире постоянные вооруженные силы численностью в два миллиона человек, самый большой военно-морской флот, мощные ракетные и авиационные группировки.Это очень беспокоит Белый дом.Си резко критикует американскую политику, осуждает поддержку Вашингтоном Тайваня и региональных военных блоков — QUAD (Австралия, Индия, США и Япония), AUKUS (Австралия, Великобритания и США)."Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентно серьезные проблемы для развития страны", — цитирует его агентство "Синьхуа".Представитель госдепартамента Нед Прайс в ответ заявил, что Вашингтон стремится "ответственно сосуществовать" в рамках глобальной торговой и политической системы и не намерен притеснять КНР."Речь не о сдерживании, не о подавлении Китая, — уточнил американец. — Мы хотим, чтобы конструктивная конкуренция была честной и не приводила к конфликту".Чего ждать Москве?Эксперты сходятся в том, что Москве переизбрание Си выгодно. Он неоднократно заверял Кремль в поддержке и молчаливо, вне четко очерченных военных союзов, выступал на российской стороне.Однако о "некоей воинственности Си" говорить не приходится, подчеркнул в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов."Скорее это отражение китайской принципиальности, того, что страна уверенно себя чувствует в современном мире, — пояснил он. — США, конечно, не ожидали такого. Однако надо понимать, что по поводу Тайваня — это даже не риторика Си. Китай давным-давно настаивает на мирном разрешении спора. На грядущих тайваньских выборах, вероятно, победит кандидат от "Гоминьдана". А это значит, что вопрос сепаратизма отойдет на второй план. И Пекин готов ждать". Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в свою очередь, указывает: несмотря на присущую китайцам тактику выжидания, Си действительно повысил ставки."Впервые все названо своими именами: США — угроза, Россия — союзник, с которым выстроены образцовые международные отношения. Появился акцент на усиление военной мощи — потому что возникла угроза самой модели развития КНР", — рассуждает эксперт.При этом Пекин не закрывает "переговорное окно", избегая концепции "коллективного Запада". То есть конфликт с США не мешает продолжению отношений с Евросоюзом, для которого Китай остается ключевым поставщиком.

https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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