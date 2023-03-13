Рейтинг@Mail.ru
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.03.2023 (обновлено: 12:07 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели - РИА Новости, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Это беспрецедентно — ранее руководитель правящей партии мог занимать должность главы государства не более... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:00
2023-03-13T12:07
в мире
технологии
китай
сша
тайвань
си цзиньпин
нед прайс
ноак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855415217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4ba88499542089983a7da1f899af2a2.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Это беспрецедентно — ранее руководитель правящей партии мог занимать должность главы государства не более двух пятилетних сроков подряд. Изменилась и риторика: Си больше, чем прежде, говорит о внешних угрозах. О том, чем это чревато для мировой политики, — в материале РИА Новости.Курс на милитаризациюКитайский лидер неоднократно призывал "быстрее поднять вооруженные силы до стандартов мирового уровня", он также не раз указывал на угрозы, которые создает организованная США кампания "сдерживания, окружения и подавления Китая".КНР должна довести до максимума "национальный стратегический потенциал". Надо "систематически повышать общую мощь страны, чтобы справляться с внешними рисками, отстаивать государственные интересы", подчеркнул Си.Он также считает необходимым усиливать самостоятельность в науке и технологиях, повышать устойчивость производственных цепочек и логистики, сделать китайские резервы более соответствующими национальной безопасности.Эта программа сочетается с рядом уже реализуемых, в том числе со "Сделано в Китае — 2025", по которой КНР должна добиться доминирования в десяти ключевых сферах — от интегральных схем до аэрокосмической отрасли, и с многолетним проектом "гражданско-военной интеграции" в экономике.Председатель Си упомянул и о "достижении целей к столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году".Дата не случайная. По мнению некоторых американских наблюдателей, именно к этому моменту Пекин планирует воссоединиться с Тайванем. Пока частично признанная Китайская Республика борется за независимость, а в КНР говорят о желании дипломатического, а не военного исхода.Нужно создать "эффективную систему стратегических сил сдерживания, усилить присутствие в новых областях, активно продвигать ориентированную на боевые действия военную подготовку", — отметил китайский лидер.Опасения ЗападаОборонный бюджет Китая за десять лет увеличился почти вдвое, что позволяет содержать крупнейшие в мире постоянные вооруженные силы численностью в два миллиона человек, самый большой военно-морской флот, мощные ракетные и авиационные группировки.Это очень беспокоит Белый дом.Си резко критикует американскую политику, осуждает поддержку Вашингтоном Тайваня и региональных военных блоков — QUAD (Австралия, Индия, США и Япония), AUKUS (Австралия, Великобритания и США)."Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентно серьезные проблемы для развития страны", — цитирует его агентство "Синьхуа".Представитель госдепартамента Нед Прайс в ответ заявил, что Вашингтон стремится "ответственно сосуществовать" в рамках глобальной торговой и политической системы и не намерен притеснять КНР."Речь не о сдерживании, не о подавлении Китая, — уточнил американец. — Мы хотим, чтобы конструктивная конкуренция была честной и не приводила к конфликту".Чего ждать Москве?Эксперты сходятся в том, что Москве переизбрание Си выгодно. Он неоднократно заверял Кремль в поддержке и молчаливо, вне четко очерченных военных союзов, выступал на российской стороне.Однако о "некоей воинственности Си" говорить не приходится, подчеркнул в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов."Скорее это отражение китайской принципиальности, того, что страна уверенно себя чувствует в современном мире, — пояснил он. — США, конечно, не ожидали такого. Однако надо понимать, что по поводу Тайваня — это даже не риторика Си. Китай давным-давно настаивает на мирном разрешении спора. На грядущих тайваньских выборах, вероятно, победит кандидат от "Гоминьдана". А это значит, что вопрос сепаратизма отойдет на второй план. И Пекин готов ждать". Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в свою очередь, указывает: несмотря на присущую китайцам тактику выжидания, Си действительно повысил ставки."Впервые все названо своими именами: США — угроза, Россия — союзник, с которым выстроены образцовые международные отношения. Появился акцент на усиление военной мощи — потому что возникла угроза самой модели развития КНР", — рассуждает эксперт.При этом Пекин не закрывает "переговорное окно", избегая концепции "коллективного Запада". То есть конфликт с США не мешает продолжению отношений с Евросоюзом, для которого Китай остается ключевым поставщиком.
https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855415217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95daaf8e92333fba10c9fd0fb3ed689b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, сша, тайвань, си цзиньпин, нед прайс, ноак, aukus, государственный департамент сша
В мире, Технологии, Китай, США, Тайвань, Си Цзиньпин, Нед Прайс, НОАК, AUKUS, Государственный департамент США

С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели

© AP Photo / Selim ChtaytiПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Selim Chtayti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран третий раз. Это беспрецедентно — ранее руководитель правящей партии мог занимать должность главы государства не более двух пятилетних сроков подряд. Изменилась и риторика: Си больше, чем прежде, говорит о внешних угрозах. О том, чем это чревато для мировой политики, — в материале РИА Новости.

Курс на милитаризацию

Китайский лидер неоднократно призывал "быстрее поднять вооруженные силы до стандартов мирового уровня", он также не раз указывал на угрозы, которые создает организованная США кампания "сдерживания, окружения и подавления Китая".
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне Цугол во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
КНР должна довести до максимума "национальный стратегический потенциал". Надо "систематически повышать общую мощь страны, чтобы справляться с внешними рисками, отстаивать государственные интересы", подчеркнул Си.
Он также считает необходимым усиливать самостоятельность в науке и технологиях, повышать устойчивость производственных цепочек и логистики, сделать китайские резервы более соответствующими национальной безопасности.
Эта программа сочетается с рядом уже реализуемых, в том числе со "Сделано в Китае — 2025", по которой КНР должна добиться доминирования в десяти ключевых сферах — от интегральных схем до аэрокосмической отрасли, и с многолетним проектом "гражданско-военной интеграции" в экономике.
Председатель Си упомянул и о "достижении целей к столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 году".
Дата не случайная. По мнению некоторых американских наблюдателей, именно к этому моменту Пекин планирует воссоединиться с Тайванем. Пока частично признанная Китайская Республика борется за независимость, а в КНР говорят о желании дипломатического, а не военного исхода.
Нужно создать "эффективную систему стратегических сил сдерживания, усилить присутствие в новых областях, активно продвигать ориентированную на боевые действия военную подготовку", — отметил китайский лидер.

Опасения Запада

Оборонный бюджет Китая за десять лет увеличился почти вдвое, что позволяет содержать крупнейшие в мире постоянные вооруженные силы численностью в два миллиона человек, самый большой военно-морской флот, мощные ракетные и авиационные группировки.
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Это очень беспокоит Белый дом.
Си резко критикует американскую политику, осуждает поддержку Вашингтоном Тайваня и региональных военных блоков — QUAD (Австралия, Индия, США и Япония), AUKUS (Австралия, Великобритания и США).
"Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая, что создало беспрецедентно серьезные проблемы для развития страны", — цитирует его агентство "Синьхуа".
Представитель госдепартамента Нед Прайс в ответ заявил, что Вашингтон стремится "ответственно сосуществовать" в рамках глобальной торговой и политической системы и не намерен притеснять КНР.
"Речь не о сдерживании, не о подавлении Китая, — уточнил американец. — Мы хотим, чтобы конструктивная конкуренция была честной и не приводила к конфликту".

Чего ждать Москве?

Эксперты сходятся в том, что Москве переизбрание Си выгодно. Он неоднократно заверял Кремль в поддержке и молчаливо, вне четко очерченных военных союзов, выступал на российской стороне.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России
Однако о "некоей воинственности Си" говорить не приходится, подчеркнул в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.
"Скорее это отражение китайской принципиальности, того, что страна уверенно себя чувствует в современном мире, — пояснил он. — США, конечно, не ожидали такого. Однако надо понимать, что по поводу Тайваня — это даже не риторика Си. Китай давным-давно настаивает на мирном разрешении спора. На грядущих тайваньских выборах, вероятно, победит кандидат от "Гоминьдана". А это значит, что вопрос сепаратизма отойдет на второй план. И Пекин готов ждать".
Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, в свою очередь, указывает: несмотря на присущую китайцам тактику выжидания, Си действительно повысил ставки.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Идут на обострение. США и Япония создали новую угрозу Китаю
9 марта, 08:00
"Впервые все названо своими именами: США — угроза, Россия — союзник, с которым выстроены образцовые международные отношения. Появился акцент на усиление военной мощи — потому что возникла угроза самой модели развития КНР", — рассуждает эксперт.
При этом Пекин не закрывает "переговорное окно", избегая концепции "коллективного Запада". То есть конфликт с США не мешает продолжению отношений с Евросоюзом, для которого Китай остается ключевым поставщиком.
 
В миреТехнологииКитайСШАТайваньСи ЦзиньпинНед ПрайсНОАКAUKUSГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала