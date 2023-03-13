Сергей Гармаш вернулся к работе
Актер Сергей Гармаш вернулся к работе после отравления
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально.
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"Уже нормально (себя чувствует – Прим. ред.), уже на работе. Он на следующий день был на работе. Где-то на съемках или на гастролях отравился чем-то. Мальчики – они знаете какие? В аэропорту прикупят шаурму", – поделился представитель актера в разговоре с РИА Новости.
Гармашу вызвали скорую помощь из-за пищевого отравления девятого марта. Однако его не госпитализировали.
Кроме того, Будрин сообщил, что у артиста проблемы с сердцем. Также он пожаловался, что актер злоупотребляет курением.
Ранее Олег Басилашвили пожаловался на самочувствие. Он признался, что болеет.