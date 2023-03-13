https://ria.ru/20230313/garmash-1857496674.html

Сергей Гармаш вернулся к работе

Сергей Гармаш вернулся к работе - РИА Новости, 13.03.2023

Сергей Гармаш вернулся к работе

Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:38

2023-03-13T12:38

2023-03-13T18:56

культура

сергей гармаш

олег будрин

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально. Гармашу вызвали скорую помощь из-за пищевого отравления девятого марта. Однако его не госпитализировали. Кроме того, Будрин сообщил, что у артиста проблемы с сердцем. Также он пожаловался, что актер злоупотребляет курением. Ранее Олег Басилашвили пожаловался на самочувствие. Он признался, что болеет.

https://ria.ru/20230201/akter-1848991437.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей гармаш, олег будрин, здоровье - общество