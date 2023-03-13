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Сергей Гармаш вернулся к работе - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:38 13.03.2023 (обновлено: 18:56 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/garmash-1857496674.html
Сергей Гармаш вернулся к работе
Сергей Гармаш вернулся к работе - РИА Новости, 13.03.2023
Сергей Гармаш вернулся к работе
Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:38
2023-03-13T18:56
культура
сергей гармаш
олег будрин
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально. Гармашу вызвали скорую помощь из-за пищевого отравления девятого марта. Однако его не госпитализировали. Кроме того, Будрин сообщил, что у артиста проблемы с сердцем. Также он пожаловался, что актер злоупотребляет курением. Ранее Олег Басилашвили пожаловался на самочувствие. Он признался, что болеет.
https://ria.ru/20230201/akter-1848991437.html
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сергей гармаш, олег будрин, здоровье - общество
Культура, Сергей Гармаш, Олег Будрин, Здоровье - Общество
Сергей Гармаш вернулся к работе

Актер Сергей Гармаш вернулся к работе после отравления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Актер Сергей Гармаш на церемонии открытия XХI Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления. По словам его представителя Олега Будрина, артист почувствовал себя нормально.
«

"Уже нормально (себя чувствует – Прим. ред.), уже на работе. Он на следующий день был на работе. Где-то на съемках или на гастролях отравился чем-то. Мальчики – они знаете какие? В аэропорту прикупят шаурму", – поделился представитель актера в разговоре с РИА Новости.

Гармашу вызвали скорую помощь из-за пищевого отравления девятого марта. Однако его не госпитализировали.
Кроме того, Будрин сообщил, что у артиста проблемы с сердцем. Также он пожаловался, что актер злоупотребляет курением.
Ранее Олег Басилашвили пожаловался на самочувствие. Он признался, что болеет.
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КультураСергей ГармашОлег БудринЗдоровье - Общество
 
 
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