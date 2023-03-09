https://ria.ru/20230309/garmash-1856815691.html
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления - РИА Новости, 09.03.2023
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:52
2023-03-09T16:52
2023-03-09T18:32
культура
новости культуры
сергей гармаш
олег будрин
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин."Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Что он там съел <...> (неизвестно. — Прим. ред.). Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", — рассказал он. Будрин уточнил, что информации о госпитализации пока нет. При этом он отметил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем. По его словам, актеру "седьмой десяток лет, работает он как ломовая лошадь, спит по три часа". Кроме того, артист злоупотребляет курением, что также сказывается на его здоровье.
https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей гармаш, олег будрин, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, Сергей Гармаш, Олег Будрин, Здоровье - Общество
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления
Представитель Сергея Гармаша сообщил о вызове актеру скорой помощи из-за отравления
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин.
"Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Что он там съел <...> (неизвестно. — Прим. ред.). Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", — рассказал он.
Будрин уточнил, что информации о госпитализации пока нет. При этом он отметил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем. По его словам, актеру "седьмой десяток лет, работает он как ломовая лошадь, спит по три часа". Кроме того, артист злоупотребляет курением, что также сказывается на его здоровье.
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