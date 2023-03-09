https://ria.ru/20230309/garmash-1856815691.html

Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления

Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления - РИА Новости, 09.03.2023

Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления

Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:52

2023-03-09T16:52

2023-03-09T18:32

культура

новости культуры

сергей гармаш

олег будрин

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин."Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Что он там съел <...> (неизвестно. — Прим. ред.). Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", — рассказал он. Будрин уточнил, что информации о госпитализации пока нет. При этом он отметил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем. По его словам, актеру "седьмой десяток лет, работает он как ломовая лошадь, спит по три часа". Кроме того, артист злоупотребляет курением, что также сказывается на его здоровье.

https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, сергей гармаш, олег будрин, здоровье - общество