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Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления - РИА Новости, 09.03.2023
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Культура
 
16:52 09.03.2023 (обновлено: 18:32 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/garmash-1856815691.html
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления - РИА Новости, 09.03.2023
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:52
2023-03-09T18:32
культура
новости культуры
сергей гармаш
олег будрин
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин."Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Что он там съел &lt;...&gt; (неизвестно. — Прим. ред.). Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", — рассказал он. Будрин уточнил, что информации о госпитализации пока нет. При этом он отметил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем. По его словам, актеру "седьмой десяток лет, работает он как ломовая лошадь, спит по три часа". Кроме того, артист злоупотребляет курением, что также сказывается на его здоровье.
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новости культуры, сергей гармаш, олег будрин, здоровье - общество
Культура, Новости культуры, Сергей Гармаш, Олег Будрин, Здоровье - Общество
Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь из-за отравления

Представитель Сергея Гармаша сообщил о вызове актеру скорой помощи из-за отравления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Сергей Гармаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в связи с отравлением, сообщил РИА Новости его представитель Олег Будрин.
"Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Что он там съел <...> (неизвестно. — Прим. ред.). Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", — рассказал он.
Будрин уточнил, что информации о госпитализации пока нет. При этом он отметил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем. По его словам, актеру "седьмой десяток лет, работает он как ломовая лошадь, спит по три часа". Кроме того, артист злоупотребляет курением, что также сказывается на его здоровье.
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КультураНовости культурыСергей ГармашОлег БудринЗдоровье - Общество
 
 
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