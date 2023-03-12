https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html

Кандидатом в президенты Турции стал оппонент Эрдогана на прошлых выборах

Кандидатом в президенты Турции стал оппонент Эрдогана на прошлых выборах - РИА Новости, 12.03.2023

Кандидатом в президенты Турции стал оппонент Эрдогана на прошлых выборах

Турецкий политик Мухаррем Индже, занявший второе место на президентских выборах в 2018 году, выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 14 мая, сообщила... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T21:35

2023-03-12T21:35

2023-03-12T22:04

в мире

турция

мухаррем индже

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Турецкий политик Мухаррем Индже, занявший второе место на президентских выборах в 2018 году, выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 14 мая, сообщила партия Memleket. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Опрос компании Areda, проведенный до выдвижения кандидатуры Индже официально, давал ему менее 1% голосов."Наша партия избрала Мухаррема Индже в качестве кандидата на президентских выборах 14 мая", - сообщила представитель партии Ипек Сайян."Мы увидим прекрасные дни, ребята", - написал сам Индже в Twitter.По данным опросов компании HBS, проведенным в городах Аланья и Самсун, Индже набрал более 14% и 19% голосов соответственно.Также в воскресенье кандидатуру выдвинул политик Синан Оган от альянса Ata.Высшая избирательная комиссия Турции в пятницу единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 48 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230311/vybory-1857214950.html

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в мире, турция, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, народный альянс