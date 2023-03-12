https://ria.ru/20230312/tury-1857131012.html
Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны
Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны - РИА Новости, 12.03.2023
Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны
Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки, купленной путешественниками на эту весну, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:22
2023-03-12T11:22
2023-03-12T11:23
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки, купленной путешественниками на эту весну, сообщает Travelata.ru.Дороже всего оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребенком проведут 11 ночей в отеле категории "пять звезд" с системой питания "ультра все включено".В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в тот же ОАЭ, но в другой Эмират – Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых с ребенком потратили 816 992 рубля. Система питания была "все включено".Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3424 рубля один человек проведет одну ночь в отеле категории "три звезды" без питания.В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на пять ночей в "двушку" на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5975 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, абу-даби, ессентуки, туры
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Абу-Даби, Ессентуки, Туры
Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны
За путевки на эту весну российские туристы платили от трех до 800 с лишним тысяч рублей