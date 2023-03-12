https://ria.ru/20230312/tury-1857131012.html

Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны

Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны - РИА Новости, 12.03.2023

Эксперты назвали стоимость самых дешевых и дорогих туров этой весны

Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки, купленной путешественниками на эту весну, сообщает Travelata.ru. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:22

2023-03-12T11:22

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки, купленной путешественниками на эту весну, сообщает Travelata.ru.Дороже всего оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребенком проведут 11 ночей в отеле категории "пять звезд" с системой питания "ультра все включено".В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в тот же ОАЭ, но в другой Эмират – Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых с ребенком потратили 816 992 рубля. Система питания была "все включено".Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3424 рубля один человек проведет одну ночь в отеле категории "три звезды" без питания.В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на пять ночей в "двушку" на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5975 рублей.

https://ria.ru/20230310/aviabiletya-1856675213.html

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Лана Баева

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