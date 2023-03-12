https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1857410922.html

Спецоперация, 12 марта: украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР

Спецоперация, 12 марта: украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023

Спецоперация, 12 марта: украинские войска обстреляли Перевальск в ЛНР

В воскресенье украинские войска выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T22:55

2023-03-12T22:55

2023-03-12T23:30

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сцкк

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В воскресенье украинские войска выпустили по городу Перевальску в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), из-за обстрела погибли три мирных жителя, пострадали еще девять человек. Несколькими часами позже министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила, что количество мирных жителей, раненных в результате обстрела города Перевальска в ЛНР со стороны украинских войск, увеличилось до 16 человек. Ход спецоперацииНа купянском и красно-лиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Там же заявили, что на донецком и запорожском направлениях российские подразделения уничтожили более 270 украинских военных. Кроме того, на херсонском направлении российские войска уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили пункты управления 111-й украинской бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады, а также уничтожили склад боеприпасов в районе Запорожья, добавили в МО РФ. По данным министерства, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских военных вертолета Ми-8, а также семь снарядов РСЗО. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 400 украинских военных самолетов, 220 вертолетов, 3 385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 275 танков и других боевых бронированных машин, 1 055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 879 единиц специальной военной автомобильной техники. Обстановка в новых регионах РоссииПодполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил в воскресенье, что на купянском направлении вооруженные формирования Украины проводят ротационные мероприятия. Также, по его словам, на краснолиманском направлении киевские силовики переходят в оборону, дооборудуют позиции и занимаются охраной ранее занятых районов. Он отметил, что в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь выявлено активное проведение украинскими силовиками фортификационных работ. По его сообщению, также стало известно, что штурмовые группы "Вагнера" заняли выгодные позиции на территории "Артемовского завода по обработке металлов" в промышленной зоне города Артемовск. Ранее Марочко заявлял РИА Новости, что силовики Киева в Артемовске в нарушение международных конвенций перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста. Обстрелы со стороны украинских войскУтром в воскресенье корреспондент РИА новости сообщил, что в центре Донецка раздались несколько взрывов, не уточнив какой тип снарядов разорвался и какие объекты были поражены. Жители города сообщили в соцсетях о двух столбах дыма, появившихся после взрывов. Позднее представительство ДНР в СЦКК информировало, что в 9:17 по местному времени украинские силовики из поселка Орловка выпустили шесть ракет из РСЗО по Буденновскому и Калининскому районам Донецка. По сообщению корреспондента РИА Новости, по крайней мере две ракеты попали по частному сектору в районе проспектов Дзержинского и Ильича. Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была ранена женщина. Вследствие ранения женщину госпитализировали. Корреспондент РИА Новости информировал, что украинские войска обстреляли Калининский район Донецка, разрушены частные и многоквартирные дома, на месте работают скорая и другие спасательные службы. Вместе с тем, в новой Каховке был нанесен массированный артиллерийский удар по микрорайону "Сокол" в новой Каховке, погибла женщина, разрушены дома, магазины и линии электропередач, сообщила администрация города. Также, по сообщению СЦКК, утром в воскресенье украинские войска обстреляли Буденновский и Калининский районы Донецка, выпущено шесть ракет из РСЗО. К обеду украинские войска обстреляли Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка, всего выпущено десять снарядов, сообщили в СЦКК. Позже украинские войска вновь выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой. А к 15:00 за 3 часа обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, был выпущен 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, добавили в СЦКК. Помощь Запада КиевуЗападные страны по-прежнему продолжают обсуждать тему поставок вооружений Украине. Так, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что Украина ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Однако, она подчеркнула, что контрнаступление не начнется, пока Киев считает недостаточным количество имеющихся оружия и боеприпасов. По словам вице-премьера Украины, войскам нужны бронетехника, авиация, танки, артиллерия и снаряды. Тем временем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставок истребителей Киеву в ближайшем будущем, потому что "логистически и технически это очень сложная задача". Он настаивает на обучении украинских пилотов на западных истребителях "уже сейчас", чтобы не тратить "многие месяцы на обучение". Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина не смогла подтвердить сведения о дискуссиях со странами Запада по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности с их стороны. По ее словам, на данный момент гарантии безопасности для Украины рассматриваются как укрепление обороноспособности страны по завершении конфликта. Швейцарское издание NZZ am Sonntag сообщило о том, армия Швейцарии приступила к утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые в теории можно было бы поставить Украине. Представитель Федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кай-Гуннар Зиверт заявил изданию, что первая партия ракетных комплексов уже демонтирована, за ней последуют еще три партии. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что западные союзники Киева никогда не обсуждали отправку военного контингента на Украину. Вокруг спецоперацииPolitico со ссылкой на чиновников сообщило о том, что разногласия растут между Киевом и Вашингтоном по поводу завершения конфликта на Украине и его целей. Согласно источникам, между двумя странами возникли другие новые "очаги напряженности": диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске и желание Киева бороться за Крым. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена уведомила украинские власти о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы. В Белом доме встревожились из-за публикации газеты New York Times о нежелании Пентагона передавать в Международный уголовный суд в Гааге материалы о "преступлениях" на Украине, сообщило также Politico.Отмечается, что публикация NYT нанесла очередной удар по нарративу о единстве США и Украины. Также, в Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол. По данным газеты, которая ссылается на должностных лиц из Белого дома, в администрации высказывается недовольство постоянным просьбами Киева об оружии, а также тем, что Владимир Зеленский не демонстрирует должную благодарность за предоставленную помощь. Сотни человек приняли участие в демонстрации за нейтралитет Болгарии в конфликте на Украине, передает агентство БТА. Отмечается, что собравшиеся выступали с лозунгами "Мы не стреляем в братьев!" и "Восточный фронт снова без нас!". Участники митинга также скандировали антинатовские лозунги. Помимо этого, участники акции собирали подписи под петицией против введения в обращение евро, которое, как заявил ранее вице-премьер Болгарии Атанас Пеканов, планируется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230312/spetsoperatsiya-1856334994.html

https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857410206.html

https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857380200.html

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857369217.html

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