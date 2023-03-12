https://ria.ru/20230312/raketa-1857380833.html

ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью

ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью - РИА Новости, 12.03.2023

ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью

Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, сообщили РИА Новости офицеры представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:41

2023-03-12T18:41

2023-03-12T23:01

специальная военная операция на украине

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

происшествия

вооруженные силы украины

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ПЕРЕВАЛЬСК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, сообщили РИА Новости офицеры представительства ЛНР в СЦКК. "12 марта 2023 года противник в очередной раз нанес удар по мирному городу Перевальск. Удар был произведен в черте города, при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты, как части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — рассказал военный.По его словам, ракету с большим радиусом поражения запустили по густонаселенному жилому массиву, где находится автостанция и АЗС. "М30А1 несет в себе капсулу, начиненную такими подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч", — уточнил офицер.В воскресенье днем представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что при ВСУ атаковали Перевальск с помощью РСЗО HIMARS, в результате три человека погибли, еще 16 мирных жителей, включая детей, получили ранения. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет около 80 километров.

https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html

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Последствия удара ВСУ по Перевальску в ЛНР Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. 2023-03-12T18:41 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , происшествия, вооруженные силы украины, андрей марочко