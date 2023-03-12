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ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью - РИА Новости, 12.03.2023
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18:41 12.03.2023 (обновлено: 23:01 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/raketa-1857380833.html
ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью
ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью - РИА Новости, 12.03.2023
ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью
Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, сообщили РИА Новости офицеры представительства ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:41
2023-03-12T23:01
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
происшествия
вооруженные силы украины
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ПЕРЕВАЛЬСК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, сообщили РИА Новости офицеры представительства ЛНР в СЦКК. "12 марта 2023 года противник в очередной раз нанес удар по мирному городу Перевальск. Удар был произведен в черте города, при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты, как части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — рассказал военный.По его словам, ракету с большим радиусом поражения запустили по густонаселенному жилому массиву, где находится автостанция и АЗС. "М30А1 несет в себе капсулу, начиненную такими подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч", — уточнил офицер.В воскресенье днем представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что при ВСУ атаковали Перевальск с помощью РСЗО HIMARS, в результате три человека погибли, еще 16 мирных жителей, включая детей, получили ранения. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет около 80 километров.
https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html
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Последствия удара ВСУ по Перевальску в ЛНР
Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , происшествия, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Происшествия, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
ВСУ выпустили по жилому району в Перевальске ракету со шрапнелью

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ при обстреле Перевальска применили ракету со шрапнелью

Читать ria.ru в
ПЕРЕВАЛЬСК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Перевальск ракеты GMLRS M30A1 со шрапнелью, сообщили РИА Новости офицеры представительства ЛНР в СЦКК.
"12 марта 2023 года противник в очередной раз нанес удар по мирному городу Перевальск. Удар был произведен в черте города, при осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты, как части корпуса самой ракеты, так и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков — рассказал военный.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске
Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске
По его словам, ракету с большим радиусом поражения запустили по густонаселенному жилому массиву, где находится автостанция и АЗС.
"М30А1 несет в себе капсулу, начиненную такими подшипниками различного диаметра, которых насчитывается порядка 180 тысяч", — уточнил офицер.
В воскресенье днем представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что при ВСУ атаковали Перевальск с помощью РСЗО HIMARS, в результате три человека погибли, еще 16 мирных жителей, включая детей, получили ранения.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет около 80 километров.
Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР
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Специальная военная операция на УкраинеСШАЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed MartinПроисшествияВооруженные силы УкраиныАндрей Марочко
 
 
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