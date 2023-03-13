https://ria.ru/20230313/perevalsk-1857480114.html

Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска

Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска - РИА Новости, 13.03.2023

Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска

Украинские войска атаковали город Перевальск в ЛНР, погибли мирные люди. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:10

2023-03-13T13:10

2023-03-13T16:44

фото

специальная военная операция на украине

лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

сцкк

рсзо himars

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Украинские войска атаковали город Перевальск в ЛНР, погибли мирные люди. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

луганская народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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