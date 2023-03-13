Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска

ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирному городу.
ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирному городу.
Для атаки на Перевальск использовали РСЗО HIMARS.
Для атаки на Перевальск использовали РСЗО HIMARS.
При этом украинские военные применили ракету шрапнельного типа, запрещенную международным законодательством.
При этом украинские военные применили ракету шрапнельного типа, запрещенную международным законодательством.
Дальность действия такого снаряда превышает 80 километров.
Дальность действия такого снаряда превышает 80 километров.
Ракета прилетела в густонаселенный район, где находятся автостанция и АЗС.
Ракета прилетела в густонаселенный район, где находятся автостанция и АЗС.
Обстрел унес жизни трех человек. Еще 16, в том числе дети, пострадали.
Обстрел унес жизни трех человек. Еще 16, в том числе дети, пострадали.
Раненых отправили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь.
Раненых отправили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь.
Следователи СК России осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия обстрела.
Следователи СК России осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия обстрела.
Обнаружены и изъяты части корпуса ракеты GMLRS M30A1 и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.
Обнаружены и изъяты части корпуса ракеты GMLRS M30A1 и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.
Поврежденный после обстрела автомобиль в Перевальске.
Поврежденный после обстрела автомобиль в Перевальске.
Ориентировочно, удар был нанесен из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска.
Ориентировочно, удар был нанесен из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска.