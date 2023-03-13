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Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 13.03.2023 (обновлено: 16:44 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/perevalsk-1857480114.html
Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска
Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска - РИА Новости, 13.03.2023
Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска
Украинские войска атаковали город Перевальск в ЛНР, погибли мирные люди. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.03.2023
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Украинские войска атаковали город Перевальск в ЛНР, погибли мирные люди. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лнр, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, сцкк, рсзо himars
Фото, Специальная военная операция на Украине, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Луганская Народная Республика, СЦКК, РСЗО HIMARS

Шрапнелью по мирным жителям: последствия обстрела Перевальска

Читать ria.ru в
Украинские войска атаковали город Перевальск в ЛНР, погибли мирные люди. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирному городу.

Сотрудник Следственного комитета РФ по ЛНР у разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

ВСУ в воскресенье нанесли очередной удар по мирному городу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Для атаки на Перевальск использовали РСЗО HIMARS.

Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске в Луганской народной республике

Для атаки на Перевальск использовали РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

При этом украинские военные применили ракету шрапнельного типа, запрещенную международным законодательством.

Сотрудник СЦКК у разбитых витрин магазина после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

При этом украинские военные применили ракету шрапнельного типа, запрещенную международным законодательством.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дальность действия такого снаряда превышает 80 километров.

Фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Дальность действия такого снаряда превышает 80 километров.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ракета прилетела в густонаселенный район, где находятся автостанция и АЗС.

Воронка от разорвавшегося снаряда от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Ракета прилетела в густонаселенный район, где находятся автостанция и АЗС.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Обстрел унес жизни трех человек. Еще 16, в том числе дети, пострадали.

Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Обстрел унес жизни трех человек. Еще 16, в том числе дети, пострадали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Раненых отправили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь.

Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске в Луганской народной республике

Раненых отправили в больницы, где им оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Следователи СК России осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия обстрела.

Разбитые витрины магазина после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Следователи СК России осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Обнаружены и изъяты части корпуса ракеты GMLRS M30A1 и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.

Сотрудники Следственного комитета РФ по ЛНР фиксируют фрагменты от разорвавшихся снарядов от РСЗО HIMARS после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Обнаружены и изъяты части корпуса ракеты GMLRS M30A1 и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Поврежденный после обстрела автомобиль в Перевальске.

Поврежденный автомобиль после обстрела из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в городе Перевальске

Поврежденный после обстрела автомобиль в Перевальске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ориентировочно, удар был нанесен из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска.

Сотрудник СЦКК у разбитых витрин магазина после обстрела со стороны ВСУ в городе Перевальске

Ориентировочно, удар был нанесен из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСЦККРСЗО HIMARS
 
 
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