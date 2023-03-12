https://ria.ru/20230312/ponarovskaya-1856958785.html

Биография Ирины Понаровской

Биография Ирины Понаровской - РИА Новости, 12.03.2023

Биография Ирины Понаровской

Российская певица Ирина Витальевна Понаровская родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье музыкантов. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:26

2023-03-12T00:26

2023-03-12T00:26

справки

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Российская певица Ирина Витальевна Понаровская родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье музыкантов.Ее отец – музыкант и дирижер, заслуженный артист РСФСР Виталий Понаровский (1927-1996). Мать – Нина Арнольди – работала концертмейстером в музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Ирина Понаровская окончила музыкальную школу при консерватории, где обучалась игре на арфе и фортепиано. С 15 лет занималась вокалом у педагога Лины Архангельской.В 1978 году окончила Ленинградскую консерваторию (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова).С 1971 по 1976 год была солисткой в вокально-инструментальном ансамбле "Поющие гитары". В 1975-1976 годах исполняла партию Эвридики в первой в стране рок-опере "Орфей и Эвридика" (музыка Александра Журбина), поставленной режиссером Марком Розовским на базе коллектива "Поющих гитар".В 1976 году переехала в Москву, где два года была солисткой джаз-оркестра Олега Лундстрема.В 1986 году песня "Знаю – любил" в репертуаре Понаровской стала лауреатом фестиваля "Песня года". В 1988 году в Москве в концертном зале "Россия" состоялись первые сольные концерты певицы: программа называлась "Все сначала".В 1993 году Понаровская совместно с композитором Сосо Павлиашвили выпустила свой первый диск "Так проходит жизнь моя".В 1997 году певица представила сольную программу "Женщина всегда права".16 апреля 1997 года на Площади Звезд состоялась церемония закладки звездной плиты имени Ирины Понаровской, приуроченная к 25-летнему юбилею эстрадной деятельности певицы. В том же году вышел компакт‑диск "Женщина всегда права".В 2008 году вышел диск "Поет Ирина Понаровская"В 2021 году певица представила новый клип "Я до слез люблю тебя". В 1970-1990-х годах Понаровская снималась в кино. В 1976 году она дебютировала в детективе "Меня это не касается", сыграв главную женскую роль инженера Регины Корабельниковой. Среди других ее киноработ: роль Феи Времени в музыкальном фильме "Орех Кракатук" по сказке Гофмана "Щелкунчик" (1977), Цыца в криминальном водевиле "Ограбление в полночь" (1978), эпизодическая роль в трехсерийном художественном фильме "Трест, который лопнул" по рассказам О. Генри (1982). В 1992 году Понаровская сыграла главную роль в кинофильме "Он свое получит" по роману Джеймса Хедли Чейза. В 1980-x и в начале 1990-х годов снималась на телевидении в разных музыкальных передачах, в частности "Песня года", "Утренняя почта", "Голубой огонек" и др.В 1994‑1995 годах вела телевизионную программу "Фитнес‑класс Ирины Понаровской", для которой разработала собственную гимнастику и методику правильного питания.В 1996 году представители Дома моды "Шанель" присвоили Понаровской титул "Мисс Шанель Советского Союза". В 1998 году руководство компании предложило певице стать "лицом" фирмы. В 1999 году открыла собственный PR-клуб. В 2000 году вышла коллекция одежды Понаровской под брендом I-ra. В Нью-Йорке (США) открылся Дом моды Ирины Понаровской, с которым подписал контракт один из бродвейских театров. Автор книги "Честно говоря" (2021). Заслуженная артистка РФ (2019). Лауреат международных конкурсов эстрадной песни: "Дрезден" (1975) и "Сопот" (1976).Ирина Понаровская жила в Эстонии, получила вид на место жительства в Норвегии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирина понаровская, москва, ленинград, санкт-петербург, культура, певица, музыка, эстрада