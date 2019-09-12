Артисты "Квартета И" и Ирина Понаровская стали "Заслуженными артистами РФ"

"Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас – любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей. Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. То, что делаем мы сейчас от имени президента — фиксация этой любви. Это очень радостный день. Я очень благодарен всем вам", — сказал Мединский.