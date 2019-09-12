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РИА Новости
Культура

Артисты "Квартета И" и Ирина Понаровская стали "Заслуженными артистами РФ"

15:31 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСпектакль "Квартетник" театра "Квартет И"
Спектакль Квартетник театра Квартет И
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства, в частности, актеру Алексею Гуськову, скульптору Георгию Франгуляну, актрисе Вере Алентовой, участникам "Квартета И" и другим деятелям культуры государственные и ведомственные награды, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения состоялась в Российском фонде культуры в четверг.
"Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас – любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей. Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. То, что делаем мы сейчас от имени президента — фиксация этой любви. Это очень радостный день. Я очень благодарен всем вам", — сказал Мединский.
Орденом Дружбы наградили знаменитого баса Большого театра Владимира Маторина и автора памятника Борису Ельцину и монумента "Стена скорби" скульптора Георгия Франгуляна.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручили артистам Театра оперетты Инаре Гулиевой, Вячеславу Шляхтову и другим, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II — артисту Московского театра имени Маяковского Расми Джабраилову, режиссеру этого же театра Юрию Йоффе.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени отметили профессора ВГИК Бориса Неменского и артиста оркестра ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудия Ходжояна. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили худрука "Вивальди-оркестра" Светлану Безродную и артистку Малого театра Алефтину Евдокимову.
Ордена Почета удостоились главный художник Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Арефьев, актер Алексей Гуськов и другие. Медаль Пушкина получила Вера Алентова.
Званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились балерина Оксана Кардаш, актриса Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская, участники "Квартета И" — Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит.
Звания "Заслуженный художник Российской Федерации" получили художник-постановщик театра кукол имени Образцова Виктор Никоненко и дизайнер Игорь Чапурин.
Благодарственные письма президента РФ вручили актрисе Ингеборге Дапкунайте и замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдите Исаакян.
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