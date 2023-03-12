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Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 12.03.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:28 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 12.03.2023
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия -... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T17:28
2023-03-12T17:28
республика татарстан
рустам минниханов
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье встретился в Джидде (Саудовская Аравия) с генеральным секретарем ОИС. Основной темой встречи стало обсуждение предстоящего форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Минниханов напомнил, что при поддержке президента РФ форум в этом году обрел федеральный статус, в его рамках пройдет порядка двухсот мероприятий. Глава Татарстана пригласил генсека ОИС принять участие в форуме в качестве почетного гостя. "В конце прошлого года у меня был очень успешный визит в Россию. Иншаллах (даст бог), приеду на Ваш форум. Мы братья с Вами и всегда будем поддерживать Вас", - цитирует ответные слова генерального секретаря ОИС пресс-служба. По словам Минниханова, Татарстан ведет активную работу со структурами Организации исламского сотрудничества. В частности, налажено постоянное взаимодействие с исламским банком развития, исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и другими. "На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды халяль, халяль-туризма, халяль-медицины", - отметил глава республики. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html
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рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"

Генсек ОИС Таха планирует принять участие в форуме "Россия — исламский мир: KazanForum"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье встретился в Джидде (Саудовская Аравия) с генеральным секретарем ОИС. Основной темой встречи стало обсуждение предстоящего форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
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Минниханов напомнил, что при поддержке президента РФ форум в этом году обрел федеральный статус, в его рамках пройдет порядка двухсот мероприятий. Глава Татарстана пригласил генсека ОИС принять участие в форуме в качестве почетного гостя.
"В конце прошлого года у меня был очень успешный визит в Россию. Иншаллах (даст бог), приеду на Ваш форум. Мы братья с Вами и всегда будем поддерживать Вас", - цитирует ответные слова генерального секретаря ОИС пресс-служба.
По словам Минниханова, Татарстан ведет активную работу со структурами Организации исламского сотрудничества. В частности, налажено постоянное взаимодействие с исламским банком развития, исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и другими.
"На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды халяль, халяль-туризма, халяль-медицины", - отметил глава республики.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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