https://ria.ru/20230312/forum-1857369746.html

Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"

Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum" - РИА Новости, 12.03.2023

Генсек ОИС планирует приехать на форум "Россия — исламский мир: KazanForum"

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия -... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:28

2023-03-12T17:28

2023-03-12T17:28

республика татарстан

рустам минниханов

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_99760bfb239d26067ef432b0e4e2e0a8.jpg

КАЗАНЬ, 12 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха планирует принять участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum" в мае этого года, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов в воскресенье встретился в Джидде (Саудовская Аравия) с генеральным секретарем ОИС. Основной темой встречи стало обсуждение предстоящего форума "Россия - исламский мир: KazanForum". Минниханов напомнил, что при поддержке президента РФ форум в этом году обрел федеральный статус, в его рамках пройдет порядка двухсот мероприятий. Глава Татарстана пригласил генсека ОИС принять участие в форуме в качестве почетного гостя. "В конце прошлого года у меня был очень успешный визит в Россию. Иншаллах (даст бог), приеду на Ваш форум. Мы братья с Вами и всегда будем поддерживать Вас", - цитирует ответные слова генерального секретаря ОИС пресс-служба. По словам Минниханова, Татарстан ведет активную работу со структурами Организации исламского сотрудничества. В частности, налажено постоянное взаимодействие с исламским банком развития, исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры, молодежным форумом ОИС, Академией наук исламского мира и другими. "На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды халяль, халяль-туризма, халяль-медицины", - отметил глава республики. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html

https://ria.ru/20220810/banking-1808486712.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества