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Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023 - РИА Новости, 09.12.2022
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https://ria.ru/20221209/kazansummit-1837610753.html
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023 - РИА Новости, 09.12.2022
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:25
2022-12-09T19:25
республика татарстан
марат хуснуллин
рустам минниханов
россия
москва
казань
совет федерации рф
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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает пресс-служба президента Татарстана.Открывая заседание, Хуснуллин отметил возрастающие перспективы сотрудничества России с исламскими странами. "Президент Российской̆ Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу придать федеральный̆ статус международному экономическому форуму "Россия – Исламский̆ мир: KazanSummit". В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира", - сказал вице-премьер РФ.По словам Хуснуллина, у РФ есть большие перспективы сотрудничества с мусульманскими странами, Россия видит страны исламского мира своими надежными стратегическими партнерами. "То, что большинство из них придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, сейчас позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности", - отметил он.Минниханов выразил благодарность президенту РФ за решение о придании KazanSummit федерального статуса. "В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами", - сказал он.По информации Минниханова, с 2009 года было проведено 13 саммитов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, посольств, ведущих инвесторов и бизнесменов. Всего - представители 64 стран и 59 регионов России.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20221207/kazan-1836830873.html
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марат хуснуллин, рустам минниханов, россия, москва, казань, совет федерации рф
Республика Татарстан, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Россия, Москва, Казань, Совет Федерации РФ
19:25 09.12.2022
 
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023

Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита KazanSummit 2023

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023. Решением президента страны мероприятию будет присвоен федеральный статус", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в Москве совещания по подготовке и проведению саммита.
Открывая заседание, Хуснуллин отметил возрастающие перспективы сотрудничества России с исламскими странами. "Президент Российской̆ Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу придать федеральный̆ статус международному экономическому форуму "Россия – Исламский̆ мир: KazanSummit". В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира", - сказал вице-премьер РФ.
По словам Хуснуллина, у РФ есть большие перспективы сотрудничества с мусульманскими странами, Россия видит страны исламского мира своими надежными стратегическими партнерами. "То, что большинство из них придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, сейчас позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности", - отметил он.
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Минниханов выразил благодарность президенту РФ за решение о придании KazanSummit федерального статуса. "В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами", - сказал он.
По информации Минниханова, с 2009 года было проведено 13 саммитов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, посольств, ведущих инвесторов и бизнесменов. Всего - представители 64 стран и 59 регионов России.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

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