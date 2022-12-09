https://ria.ru/20221209/kazansummit-1837610753.html

Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023

Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023 - РИА Новости, 09.12.2022

Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:25

2022-12-09T19:25

2022-12-09T19:25

республика татарстан

марат хуснуллин

рустам минниханов

россия

москва

казань

совет федерации рф

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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает пресс-служба президента Татарстана.Открывая заседание, Хуснуллин отметил возрастающие перспективы сотрудничества России с исламскими странами. "Президент Российской̆ Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу придать федеральный̆ статус международному экономическому форуму "Россия – Исламский̆ мир: KazanSummit". В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира", - сказал вице-премьер РФ.По словам Хуснуллина, у РФ есть большие перспективы сотрудничества с мусульманскими странами, Россия видит страны исламского мира своими надежными стратегическими партнерами. "То, что большинство из них придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, сейчас позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности", - отметил он.Минниханов выразил благодарность президенту РФ за решение о придании KazanSummit федерального статуса. "В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами", - сказал он.По информации Минниханова, с 2009 года было проведено 13 саммитов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, посольств, ведущих инвесторов и бизнесменов. Всего - представители 64 стран и 59 регионов России.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20221207/kazan-1836830873.html

https://ria.ru/20221208/aeroport-1837302509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марат хуснуллин, рустам минниханов, россия, москва, казань, совет федерации рф