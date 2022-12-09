https://ria.ru/20221209/kazansummit-1837610753.html
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023 - РИА Новости, 09.12.2022
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:25
2022-12-09T19:25
2022-12-09T19:25
республика татарстан
марат хуснуллин
рустам минниханов
россия
москва
казань
совет федерации рф
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КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает пресс-служба президента Татарстана.Открывая заседание, Хуснуллин отметил возрастающие перспективы сотрудничества России с исламскими странами. "Президент Российской̆ Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу придать федеральный̆ статус международному экономическому форуму "Россия – Исламский̆ мир: KazanSummit". В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира", - сказал вице-премьер РФ.По словам Хуснуллина, у РФ есть большие перспективы сотрудничества с мусульманскими странами, Россия видит страны исламского мира своими надежными стратегическими партнерами. "То, что большинство из них придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, сейчас позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности", - отметил он.Минниханов выразил благодарность президенту РФ за решение о придании KazanSummit федерального статуса. "В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами", - сказал он.По информации Минниханова, с 2009 года было проведено 13 саммитов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, посольств, ведущих инвесторов и бизнесменов. Всего - представители 64 стран и 59 регионов России.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
https://ria.ru/20221207/kazan-1836830873.html
https://ria.ru/20221208/aeroport-1837302509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, рустам минниханов, россия, москва, казань, совет федерации рф
Республика Татарстан, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Россия, Москва, Казань, Совет Федерации РФ
Хуснуллин возглавит оргкомитет экономического саммита KazanSummit 2023
Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита KazanSummit 2023
КАЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023", сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KazanSummit 2023. Решением президента страны мероприятию будет присвоен федеральный статус", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в Москве
совещания по подготовке и проведению саммита.
Открывая заседание, Хуснуллин отметил возрастающие перспективы сотрудничества России с исламскими странами. "Президент Российской̆ Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу придать федеральный̆ статус международному экономическому форуму "Россия – Исламский̆ мир: KazanSummit". В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира", - сказал вице-премьер РФ.
По словам Хуснуллина, у РФ есть большие перспективы сотрудничества с мусульманскими странами, Россия видит страны исламского мира своими надежными стратегическими партнерами. "То, что большинство из них придерживаются самостоятельной и независимой политики на международной арене, сейчас позволяет развивать совместные проекты и использовать новые возможности", - отметил он.
Минниханов
выразил благодарность президенту РФ за решение о придании KazanSummit федерального статуса. "В условиях необходимости обеспечения экономических интересов страны возрастает важность расширения взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами", - сказал он.
По информации Минниханова, с 2009 года было проведено 13 саммитов. В этом году в нем приняли участие 6,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, посольств, ведущих инвесторов и бизнесменов. Всего - представители 64 стран и 59 регионов России.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани
в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации
РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
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