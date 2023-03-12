https://ria.ru/20230312/bayden-1857345824.html

Эксперты рассказали, почему Байден готов отказаться от зеленой повестки

Эксперты рассказали, почему Байден готов отказаться от зеленой повестки - РИА Новости, 12.03.2023

Эксперты рассказали, почему Байден готов отказаться от зеленой повестки

Решение о разработке нефти на Аляске покажет, что ради урегулирования конъюнктурных экономических вопросов президент США Джо Байден готов отказаться от зеленой... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:53

2023-03-12T14:53

2023-03-12T14:53

аляска

сша

джо байден

в мире

экология

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Решение о разработке нефти на Аляске покажет, что ради урегулирования конъюнктурных экономических вопросов президент США Джо Байден готов отказаться от зеленой повестки, которая была важной частью его предвыборной кампании, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее СМИ сообщили о том, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы природозащитников. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей. Против выступают природозащитники, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе". "Конечно, он откажется (от зеленой повестки), потому что потребности экономики никто не убирал. Американцам необходим запуск нефтегазовой добычи, во-первых, для экспорта, покрытия дефицита собственного бюджета и внутреннего долга, во-вторых им необходимо это для завоевания определенных рынков, и в-третьих, для того, чтобы усилить собственную независимость от Ближнего Востока", - сказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя сообщение СМИ. Эксперт добавил, что не стоит уделять гипертрофированное внимание тому, что президенты США декларируют, будучи кандидатами: как правило, многие общения они не выполняют. "Американские президенты относятся к этому абсолютно спокойно. Предвыборная риторика, сказал, ну и что, это мгновенно забывается и нарушается. Прагматические интересы намного важнее того, что он сказал пять лет назад", - добавил Фененко. Другое дело, по словам эксперта, вопрос состоит в том, получится ли у администрации США создать месторождение на Аляске, поскольку инфраструктура в той местности не очень развита, и поэтому потребует много инвестиций и усилий. "Туда еще нужно протянуть железные дороги и нефтепроводы. Это решение не одного дня, которое требует определенных инвестиций и времени. Но, скорее всего, они будут разрабатывать нефть на Аляске, потому что американцы озабочены новой идеей экспорта нефти и газа для покрытия крупного внутреннего долга", - отметил Фененко. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров согласен, что решение о разработке было принято в ущерб обещаниям о повышении доли возобновляемых источников энергии в экономике страны. "Есть такое выражение в английском языке: "Business first". В первую очень, дело. Поэтому то, что Байден отказался (от зеленой повестки), говорит о корректировке его позиции. Ситуация меняется, поэтому в развитии ситуации необходимость возвращения США на лидирующие позиции, эта сфера нефтедобычи и будет развиваться. Я, более того, уверен, что добыча нефти на Аляске - это как раз весьма серьезный козырь во внешнеполитической деятельности США", - подчеркнул Петров.

https://ria.ru/20230312/klimat-1856861090.html

https://ria.ru/20230227/signal-1854485528.html

https://ria.ru/20230306/nefteprodukty-1856226952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аляска, сша, джо байден, в мире, экология