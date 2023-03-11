https://ria.ru/20230311/alyaska-1857165870.html

Белый дом решил одобрить крупный нефтяной проект на Аляске

Белый дом решил одобрить крупный нефтяной проект на Аляске - РИА Новости, 11.03.2023

Белый дом решил одобрить крупный нефтяной проект на Аляске

Администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляске, отклонив аргументы природозащитников, передает агентство Bloomberg со ссылкой РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T02:07

2023-03-11T02:07

2023-03-11T03:57

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляске, отклонив аргументы природозащитников, передает агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. Компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей. Против выступают природозащитники, которые доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".Ранее американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан утверждал, что к штату в действующей администрации относятся хуже, чем к Каракасу, и не позволяют производить на Аляске американскую энергию.

https://ria.ru/20230227/alyaska-1854515425.html

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аляска, сша, цены на нефть, в мире