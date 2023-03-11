https://ria.ru/20230311/vybory-1857227337.html

Источник не исключил победу Кылычдароглу в первом туре выборов в Турции

Источник не исключил победу Кылычдароглу в первом туре выборов в Турции - РИА Новости, 11.03.2023

Источник не исключил победу Кылычдароглу в первом туре выборов в Турции

Турецкая оппозиция ожидает, что единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу может победить уже в первом туре президентских выборов РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:10

2023-03-11T16:10

2023-03-11T16:10

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

народный альянс

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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Турецкая оппозиция ожидает, что единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу может победить уже в первом туре президентских выборов при наличии поддержки со стороны прокурдской "Партии демократии народов" (HDP), сообщил РИА Новости близкий к оппозиции источник. Высшая избирательная комиссия Турции в пятницу единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. "Если HDP не выдвинет своего кандидата (и поддержит Кылычдароглу - ред.), то выборы могут завершиться одним туром", - заявил источник в ответ на вопрос о вероятности второго тура. По его словам, остальных противостоящих Эрдогану кандидатов в расчет брать не стоит. Стоит отметить, что вопрос отношений с HDP, считающейся властями Турции связанной с террористической "Рабочей партией Курдистана", является одним из конфликтных факторов. Кылычдароглу заявил ранее телеканалу HalkTV, что планирует визит в штаб-квартиру HDP. Лидер входящей в "Народный альянс" оппозиции "Хорошей партии" Мерал Акшенер отметила, что Кылычдароглу, безусловно, может совершить такой визит, но участие HDP в альянсе оппозиции исключено. Сопредседатель оппозиционной HDP Митхат Санджар заявил ранее, что не исключает отказа от выдвижения кандидата от партии в президенты и поддержки лидера Народно-республиканской партии (CHP) Кылычдароглу в случае прихода к консенсусу. При этом участие HDP в выборах под вопросом из-за судебного процесса, по итогам которого деятельность партии может быть запрещена. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 47 тысячи человек, и сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230311/vybory-1857214950.html

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, народный альянс