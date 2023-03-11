https://ria.ru/20230311/seysmoaudit-1857178607.html
Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате
Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате - РИА Новости, 11.03.2023
Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алма-Ату поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T07:29
2023-03-11T07:29
2023-03-11T07:29
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алма-ата
казахстан
алихан смаилов
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АЛМА-АТА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алма-Ату поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в строительстве, сообщила пресс-служба правительства. Алма-Ата является крупнейшим мегаполисом республики с населением более 2 миллионов человек. Город расположен в сейсмически активной зоне. Смаилов отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с администрацией города поручено в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности. "Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853915675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алма-ата, казахстан, алихан смаилов, турция
В мире, Алма-Ата, Казахстан, Алихан Смаилов, Турция
Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате
Премьер Казахстана Смаилов поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате из-за трагедии в Турции
АЛМА-АТА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алма-Ату поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в строительстве, сообщила пресс-служба правительства.
Алма-Ата является крупнейшим мегаполисом республики с населением более 2 миллионов человек. Город расположен в сейсмически активной зоне.
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"Особое внимание премьер-министр уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего совещания.
Смаилов отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с администрацией города поручено в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.
"Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.
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