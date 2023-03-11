https://ria.ru/20230311/seysmoaudit-1857178607.html

Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате

Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате - РИА Новости, 11.03.2023

Премьер Казахстана поручил провести сейсмоаудит в Алма-Ате

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алма-Ату поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T07:29

2023-03-11T07:29

2023-03-11T07:29

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алма-ата

казахстан

алихан смаилов

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АЛМА-АТА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Алма-Ату поручил провести в городе сейсмический аудит и усилить меры контроля в строительстве, сообщила пресс-служба правительства. Алма-Ата является крупнейшим мегаполисом республики с населением более 2 миллионов человек. Город расположен в сейсмически активной зоне. Смаилов отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с администрацией города поручено в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности. "Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", — сказал Смаилов, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230223/zemletryasenie-1853915675.html

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Максим Горбачев

в мире, алма-ата, казахстан, алихан смаилов, турция