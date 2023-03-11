В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Минобороны: в зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Мардакертском районе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев.
Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Также обеспечено сопровождение автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по дороге Горис - Степанакерт.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.