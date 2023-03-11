https://ria.ru/20230311/orlova-1857079091.html
"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов
"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов - РИА Новости, 11.03.2023
"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов
Телеведущая и певица Ольга Орлова продемонстрировала стройные формы после родов, разместив в Сети фотографию в купальнике возле бани. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T05:39
2023-03-11T05:39
2023-03-11T05:39
шоубиз
ольга орлова
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова продемонстрировала стройные формы после родов, разместив в Сети фотографию в купальнике возле бани. Подписчики неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни усомнились в том, что артистка рожала ребенка самостоятельно. Слишком уж стройной, по их мнению, она выглядит на снимке. Другие поддержали знаменитость.Ольга Орлова родила дочь Анну в начале февраля. Отцом ребенка стал бизнесмен по имени Валерий, за которого артистка вышла замуж в 2021 году. Для певицы девочка стала вторым ребенком. Она также воспитывает сына Артема, который родился в отношениях с предпринимателем Александром Кармановым.
https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга орлова, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Орлова, Знаменитости, Шоу-бизнес
"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов
Певица Ольга Орлова продемонстрировала в Сети фигуру после рождения дочери
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова продемонстрировала стройные формы после родов, разместив в Сети фотографию в купальнике возле бани.
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"С легким паром!" – подписала снимок артистка.
Подписчики неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни усомнились в том, что артистка рожала ребенка самостоятельно. Слишком уж стройной, по их мнению, она выглядит на снимке.
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"Я рожала в 38 и понимаю, как женщина выглядит через месяц после родов. Еще живот не уходит", "Без животика показываете себя, а с животиком не могли. Это подозрительно", "Теперь живота нет, а вы его показываете. Я вам верила до конца!", "Вот теперь точно поверишь, что не сама вынашивала малыша", – высказались комментаторы.
Другие поддержали знаменитость.
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"Видно даже невооруженным глазом, что фигура после родов. Вы красотка!", "На фото видно полоску, которая бывает только после беременности. Не слушайте никого! Прекрасно выглядите!", "Настоящая красивая женщина", "Сама женственность!" – восхитились поклонники ведущей.
Ольга Орлова родила
дочь Анну в начале февраля. Отцом ребенка стал бизнесмен по имени Валерий, за которого артистка вышла
замуж в 2021 году. Для певицы девочка стала вторым ребенком. Она также воспитывает сына Артема, который родился в отношениях с предпринимателем Александром Кармановым.
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