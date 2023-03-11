https://ria.ru/20230311/orlova-1857079091.html

"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов

"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов - РИА Новости, 11.03.2023

"Это подозрительно": в Сети обсуждают фигуру Ольги Орловой после родов

Телеведущая и певица Ольга Орлова продемонстрировала стройные формы после родов, разместив в Сети фотографию в купальнике возле бани. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T05:39

2023-03-11T05:39

2023-03-11T05:39

шоубиз

ольга орлова

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова продемонстрировала стройные формы после родов, разместив в Сети фотографию в купальнике возле бани. Подписчики неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни усомнились в том, что артистка рожала ребенка самостоятельно. Слишком уж стройной, по их мнению, она выглядит на снимке. Другие поддержали знаменитость.Ольга Орлова родила дочь Анну в начале февраля. Отцом ребенка стал бизнесмен по имени Валерий, за которого артистка вышла замуж в 2021 году. Для певицы девочка стала вторым ребенком. Она также воспитывает сына Артема, который родился в отношениях с предпринимателем Александром Кармановым.

https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга орлова, знаменитости, шоу-бизнес