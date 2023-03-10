https://ria.ru/20230310/vstrecha-1857159143.html

Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии

Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии - РИА Новости, 10.03.2023

Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден в понедельник встретится с лидерами Великобритании и Австралии в калифорнийском городе Сан-Диего, где, по... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T23:37

2023-03-10T23:37

2023-03-10T23:56

в мире

австралия

сан-диего

великобритания

сша

джо байден

энтони альбанезе

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден в понедельник встретится с лидерами Великобритании и Австралии в калифорнийском городе Сан-Диего, где, по данным СМИ, будут конкретизированы планы поставок австралийцам американских подводных лодок.Трехсторонняя встреча пройдет в рамках тройственного оборонного партнерства AUKUS, флагманским проектом которого считается строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании."В понедельник президент отправится в Сан-Диего для встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Великобритании (Риши) Сунаком для обсуждения партнерства Австралии, Великобритании и США, известного также как AUKUS", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Байден также проведет с ними двусторонние встречи.По данным СМИ, Австралия рассчитывает получить до восьми атомных подводных лодок типа Virginia за как минимум 67 миллиардов долларов. Ради этого был расторгнут контракт с Францией на поставки 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230310/porazhenie-1857155482.html

https://ria.ru/20221027/kitay-1827134855.html

австралия

сан-диего

великобритания

сша

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