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Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии
Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии - РИА Новости, 10.03.2023
Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии
Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден в понедельник встретится с лидерами Великобритании и Австралии в калифорнийском городе Сан-Диего, где, по... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:37
2023-03-10T23:37
2023-03-10T23:56
в мире
австралия
сан-диего
великобритания
сша
джо байден
энтони альбанезе
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден в понедельник встретится с лидерами Великобритании и Австралии в калифорнийском городе Сан-Диего, где, по данным СМИ, будут конкретизированы планы поставок австралийцам американских подводных лодок.Трехсторонняя встреча пройдет в рамках тройственного оборонного партнерства AUKUS, флагманским проектом которого считается строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании."В понедельник президент отправится в Сан-Диего для встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Великобритании (Риши) Сунаком для обсуждения партнерства Австралии, Великобритании и США, известного также как AUKUS", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Байден также проведет с ними двусторонние встречи.По данным СМИ, Австралия рассчитывает получить до восьми атомных подводных лодок типа Virginia за как минимум 67 миллиардов долларов. Ради этого был расторгнут контракт с Францией на поставки 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на 56 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230310/porazhenie-1857155482.html
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в мире, австралия, сан-диего, великобритания, сша, джо байден, энтони альбанезе, карин жан-пьер, aukus
В мире, Австралия, Сан-Диего, Великобритания, США, Джо Байден, Энтони Альбанезе, Карин Жан-Пьер, AUKUS
Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии
Белый дом подтвердил, что Байден встретится с лидерами Британии и Австралии в Сан-Диего