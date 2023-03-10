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В Совфеде прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856998034.html
В Совфеде прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
В Совфеде прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией - РИА Новости, 10.03.2023
В Совфеде прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал логичным и объективным стремление украинцев к переговорам с Россией. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:33
2023-03-10T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
алексей данилов
сергей цеков
совет федерации рф
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал логичным и объективным стремление украинцев к переговорам с Россией. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции". "Граждане Украины начинают "просыпаться" и задумываться над происходящим, пытаются понять, почему начата специальная военная операция, что заставило Россию пойти на защиту своих границ и национальных интересов. Украинцы начинают понимать, что страны НАТО неспроста дают им оружие, посылая на верную смерть во имя псевдоидей. Для западных стран граждане Украины - просто расходный материал. Поэтому их стремление к переговорам с Россией объективное и логичное", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, Данилов является "человеком войны". "Пока идет вооруженный конфликт на Украине, такие как Данилов, Зеленский будут при деле, зарабатывая приличные деньги для содержания своих родственников за границей. Любое перемирие для них - личная катастрофа, так как в этом случае они просто окажутся не у дел, и мало того, еще могут попасть на скамью подсудимых", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856970638.html
https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html
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в мире, россия, украина, алексей данилов, сергей цеков, совет федерации рф, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Алексей Данилов, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Совфеде прокомментировали стремление украинцев к переговорам с Россией

Сенатор от Крыма Цеков назвал стремление украинцев к переговорам с Россией логичным

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал логичным и объективным стремление украинцев к переговорам с Россией.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией, что, по его мнению, говорит об "опасной тенденции".
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"Граждане Украины начинают "просыпаться" и задумываться над происходящим, пытаются понять, почему начата специальная военная операция, что заставило Россию пойти на защиту своих границ и национальных интересов. Украинцы начинают понимать, что страны НАТО неспроста дают им оружие, посылая на верную смерть во имя псевдоидей. Для западных стран граждане Украины - просто расходный материал. Поэтому их стремление к переговорам с Россией объективное и логичное", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Данилов является "человеком войны".
"Пока идет вооруженный конфликт на Украине, такие как Данилов, Зеленский будут при деле, зарабатывая приличные деньги для содержания своих родственников за границей. Любое перемирие для них - личная катастрофа, так как в этом случае они просто окажутся не у дел, и мало того, еще могут попасть на скамью подсудимых", - подчеркнул сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлексей ДаниловСергей ЦековСовет Федерации РФСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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