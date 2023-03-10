https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html
Мигрант, преследовавший и убивший девушку в Москве, получил 13 лет колонии
Мигрант, преследовавший и убивший девушку в Москве, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 10.03.2023
Мигрант, преследовавший и убивший девушку в Москве, получил 13 лет колонии
Зюзинский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии мигранта, убившего девушку, которая отвергла его ухаживания, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:43
2023-03-10T17:43
2023-03-10T17:43
происшествия
москва
тамбовская область
бирюлево западное
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии мигранта, убившего девушку, которая отвергла его ухаживания, сообщили РИА Новости в суде. Утром 18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Подозреваемого Шохрубека Каримова задержали в Тамбовской области. По версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Ночью Каримов подкараулил девушку у дома и нанес ей пять ударов складным ножом. "Каримову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заявил собеседник агентства. Источники РИА Новости ранее рассказали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице (район Бирюлево Западное), незадолго до убийства сообщила полиции о преследовании со стороны уроженца Узбекистана Каримова, что он "душил ее".
https://ria.ru/20221118/rasprava-1832520571.html
https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html
москва
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тамбовская область, бирюлево западное, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Бирюлево Западное, Следственный комитет России (СК РФ)
Мигрант, преследовавший и убивший девушку в Москве, получил 13 лет колонии
Суд приговорил к 13 годам колонии мигранта Каримова, зарезавшего девушку в Москве