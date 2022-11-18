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В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование - РИА Новости, 18.11.2022
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В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:18
2022-11-18T16:53
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют."На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди", — сообщил столичный СК в Telegram-канале.Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", которая предполагает до 15 лет заключения.На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно, знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковская. Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
10:18 18.11.2022 (обновлено: 16:53 18.11.2022)
 
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование

На юге Москвы нашли убитой девушку, жаловавшуюся накануне в полицию на преследование

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют.
"На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди", — сообщил столичный СК в Telegram-канале.
Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", которая предполагает до 15 лет заключения.
На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно, знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковская.
Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.
Место обнаружения тела убитой девушки на Севастопольском проспекте в Москве. 18 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 10:57
Полиция выезжала на вызов москвички до ее убийства, сообщил источник
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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