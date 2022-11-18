https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:18
2022-11-18T10:18
2022-11-18T16:53
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют."На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди", — сообщил столичный СК в Telegram-канале.Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", которая предполагает до 15 лет заключения.На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно, знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковская. Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832406010.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
10:18 18.11.2022 (обновлено: 16:53 18.11.2022)
В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование
На юге Москвы нашли убитой девушку, жаловавшуюся накануне в полицию на преследование
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
На юге Москвы нашли убитой
девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют.
"На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди", — сообщил столичный СК в Telegram-канале.
Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", которая предполагает до 15 лет заключения.
На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно, знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковская.
Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.