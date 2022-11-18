https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832397611.html

В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование

В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве нашли убитой девушку, жаловавшуюся в полицию на преследование

На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:18

2022-11-18T10:18

2022-11-18T16:53

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На юге Москвы нашли убитой девушку, которая, по данным источника РИА Новости, сообщала в полицию, что ее преследуют."На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди", — сообщил столичный СК в Telegram-канале.Убитой было 29 лет. В московской прокуратуре уточнили, что труп нашли около дома, где жила погибшая.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", которая предполагает до 15 лет заключения.На месте происшествия работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения и проверяют круг общения погибшей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне девушка звонила в полицию и говорила, что боится выходить с работы, так как некий человек, возможно, знакомый, ее преследует. Полицейские выехали на вызов, но никого не обнаружили. Собеседник агентства уточнил, что погибшая работала в Бирюлево в магазине на улице Булатниковская. Полиция пока никак официально не комментировала эти обращения.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832406010.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)