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Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 10.03.2023
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09:14 10.03.2023 (обновлено: 14:49 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html
Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста
Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 10.03.2023
Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста
Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:14
2023-03-10T14:49
крымский мост
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, таким образом выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост. Ранее Хуснуллин сообщал, что завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части планируется в июле. В интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, Аксенов отметил, что Хуснуллин руководит процессом, Минтранс РФ держит его на контроле, а на объекте трудятся строители со всей страны. "В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока", - сказал Аксенов. Глава Крыма пояснил, что не может давать гарантии по срокам завершения строительства, но точно знает, что нигде нет зазоров в части поставки материалов. "То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше", - добавил он. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста
Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста
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крымский мост, сергей аксенов (политик), общество
Крымский мост, Сергей Аксенов (политик), Общество
Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста

Аксенов: ремонт железнодорожной части Крымского моста могут завершить раньше июля

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, таким образом выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост. Ранее Хуснуллин сообщал, что завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части планируется в июле.
В интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, Аксенов отметил, что Хуснуллин руководит процессом, Минтранс РФ держит его на контроле, а на объекте трудятся строители со всей страны.
"В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока", - сказал Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Путин наградил железнодорожника за отвагу после теракта на Крымском мосту
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Глава Крыма пояснил, что не может давать гарантии по срокам завершения строительства, но точно знает, что нигде нет зазоров в части поставки материалов.
"То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше", - добавил он.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© AFP 2023

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2023
3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 8
© РИА Новости Крым | Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
1 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2023
3 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Крымский мостСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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