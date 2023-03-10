https://ria.ru/20230310/most-1856916744.html

Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста

Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 10.03.2023

Аксенов назвал сроки восстановления железнодорожной части Крымского моста

Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:14

2023-03-10T09:14

2023-03-10T14:49

крымский мост

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен раньше июля, причин для отсрочки выполнения работ нет, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части моста уже завершен, таким образом выполнена половина основных работ по восстановлению железнодорожного сообщения через Крымский мост. Ранее Хуснуллин сообщал, что завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части планируется в июле. В интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, Аксенов отметил, что Хуснуллин руководит процессом, Минтранс РФ держит его на контроле, а на объекте трудятся строители со всей страны. "В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока", - сказал Аксенов. Глава Крыма пояснил, что не может давать гарантии по срокам завершения строительства, но точно знает, что нигде нет зазоров в части поставки материалов. "То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше", - добавил он. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одной ветке. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230211/nagrada-1851399375.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста 2023-03-10T09:14 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крымский мост, сергей аксенов (политик), общество