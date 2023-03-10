https://ria.ru/20230310/aksenov-1856952581.html

Сергей Аксенов: все центральные объекты Крыма максимально защищены

Сергей Аксенов: все центральные объекты Крыма максимально защищены - РИА Новости, 10.03.2023

Сергей Аксенов: все центральные объекты Крыма максимально защищены

Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Крыма, максимально защищены, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил глава Крыма Сергей РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:00

2023-03-10T13:00

2023-03-10T15:39

интервью

республика крым

бахчисарай (крым)

саки (крым)

крымский мост

сергей аксенов (политик)

дмитрий киселев

россия

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Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Крыма, максимально защищены, глобально полуострову ничего не угрожает, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву по видеосвязи из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе глава республики рассказал о ходе строительства оборонительной линии и защите полуострова от украинских беспилотников, а также о сроках восстановления железнодорожной части Крымского моста и перспективах предстоящего курортного сезона.— Самый такой "крымский" вопрос: что с предстоящим курортным сезоном, Сергей Валерьевич?— С точки зрения курортного сезона: понятно, что с точки зрения логистики напряжение есть определенное. Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом. При этом мы уже на этот сезон увеличиваем на пять пар количество поездов, которые уходят непосредственно по ряду направлений — это, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Будем говорить так, пропускная способность (Крымского. — Прим. ред.) моста будет максимально использована пассажирским подвижным составом для увеличения количества туристов. Здесь спасибо (главе Минтранса России. — Прим. ред.) Виталию Геннадьевичу Савельеву, мы с Минтрансом в постоянном контакте находимся. Поэтому любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части Российской Федерации на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться. Вчера с (главой Минэкономразвития России. — Прим. ред.) Максимом Геннадьевичем Решетниковым мы долго общались, договорились на следующей неделе еще одно совещание провести с участием туроператоров. Внимательно наблюдаем за тем, как проседает, или не проседает в данном случае, рынок. Ну, скорее всего, просядет на определенном этапе. Ряд предложений по мерам поддержки нашей курортной отрасли будут приняты на совместном заседании с правительством Российской Федерации, с Минэкономразвития России. Поэтому нюансы есть, но в данном случае мы уже к ним привыкли, Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет. И решение президента Владимира Владимировича связанное с тем, чтобы поддерживать проседающие направления, будет республикой исполнено. Федеральный учет в этом оказывает нам максимальную поддержку.— Сергей Валерьевич, конечно, всем было бы интересно услышать и ответы на вопросы о безопасности. Например, беспилотники, которые пытаются атаковать Крым, откуда они вообще прилетают? Это установлено?— В принципе основные точки запуска беспилотников известны нашим военным. Я думаю, что корректно было бы, если бы военные на этот вопрос отвечали. Я за свою работу всегда готов ответить быстро. Но, на мой взгляд, с точки зрения именно беспилотников и технических возможностей, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивает. Но мы здесь выстраиваем позицию, что Министерство обороны, как исполнитель, соответственно, который обеспечивает эту работу, должно соответствующие размещать комментарии. В целом могу сказать, что благодаря тем мерам, которые приняты по поручению нашего президента, нашего лидера, Крыму ничего не угрожает. Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации. Поэтому мы видим, что серьезных нюансов за время проведения СВО у нас не было. Надеемся, что и не будет в данном случае. Но при этом Крым готов к любым вызовам, не сомневаемся. И граждан Российской Федерации призываем не слушать фейковую информацию от украинских политиков, должностных лиц и так далее. Это все обыкновенный пиар, за которым ничего нет. Если бы не было у них западной поддержки и вооружения, понятно, вся СВО уже давно бы завершилась, так или иначе. Но, в этом плане не сомневаюсь, что мы обречены на успех, победа будет за нами 100 процентов. Хотелось бы меньшей ценой. Я имею в виду меньшей ценой в плане человеческих жизней, конечно. Ресурсы — это уже второй момент в этом обеспечении. Так что победим 100 процентов.— Сергей Валерьевич, вы выступили с инициативой построить оборонительную линию специально для Крыма. Как вы сказали: если не пригодится, то потом будет туристическим объектом. А сейчас как идет этот проект?— Все по плану двигается. И на самом деле мы там действуем нестандартно. К сожалению, тема такая, которая в открытом доступе, в публичном поле максимально раскрыта быть не может. Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены. У нас большое количество людей работает на объектах. Поэтому еще раз говорю: береженного Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будут спать спокойно в этом отношении.— Это то, что касается земли, а еще, наверное, предстоит усилить ПВО все же, как с этим вопросом?— Я знаю все решения, что лидер (президент России. — Прим. ред.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации. Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций. Работаем. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, есть еще какие-то моменты, в жизни может быть все. Однако в целом, еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает.— А насколько безопасен этот сухопутный коридор в Крым сейчас?— Пока он нас выручает. Мы на самом деле говорим, что значительная часть грузов, если не половина, идет в связи с тем, что время ожидания на паромной переправе определенное есть, сухопутным коридором. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части именно выстраивания стратегии проведения спецоперации военной, позволяют обеспечить безопасность этого коридора. Если бы я командовал там подразделениями, я бы мог дать или не дать гарантию, соответственно, гарантии в этой части я дать не могу. Еще раз говорю: уверен, что победа будет нами достигнута, хотелось бы, чтобы меньшей кровью и, конечно, поменьше затратами. А в целом сегодня военные определяют опасность или безопасность того или иного объекта, города, муниципалитета и так далее.— Если вернуться к железной дороге, то может ли ремонт железнодорожной части Крымского моста завершиться раньше назначенного срока, а срок был 23 июля, или он подтверждается на сегодняшний день?— Процессом руководит (вице-премьер России. — Прим. ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин на месте, строители со всей страны там трудятся, Министерство транспорта Российской Федерации на контроле все это держат. В принципе могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому есть вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока. Опять же гарантии по строительству давать не могу, но то, что там контроль ежечасный практически происходит, и нигде нет зазоров в части поставки материалов, я точно знаю. То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление. — Прим. ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше. Но опять же, Министерство транспорта Российской Федерации отвечает за этот вопрос, и Марат Шакирзянович обладает более полной информацией.— Сергей Валерьевич, вы же занимаетесь еще и новыми регионами, так, по-соседски, скажем. Сколько времени может потребоваться для полной интеграции новых регионов России в хозяйственную, в образовательную, гуманитарную структуру Российской Федерации?— Считаю, что до пяти лет — переходный период, (который. — Прим. ред.) максимально сможет обеспечить решение всех узловых проблем, в том числе и спорных. Очень много вопросов на территориях, которые не попадут, к сожалению, под прямое действие федерального закона — я имею в виду, что невозможно будет найти решение путем применения прямого федерального законодательства. Поэтому, на мой взгляд, как раз максимальное количество полномочий в части "разруливания" таких вопросов должно быть отдано либо губернатору, либо на комиссию с участием федеральных чиновников, но решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость их принятия — сегодня это главное. Крым быстро почему прошел (процесс интеграции. — Прим. ред.)? Потому что мы принимали (решения. — Прим. ред.) здесь, не колеблясь. Мои коллеги, которые работают в новых субъектах Российской Федерации, практически все ребята с боевым опытом, правильные, мужественные. Испытания, которые они проходят, — Крым, в свое время, к счастью, так получилось благодаря обстоятельствам и в целом благодаря поддержке России на тот момент: на нашей стороне было время, внезапность и так далее — быстрее прошел этот процесс. Сегодня, я знаю, что подавляющее большинство населения на освобожденных территориях поддерживает нашего президента Владимира Владимировича и поддерживает процессы, которые сегодня происходят. Но, наверное, четко о сроках (завершения интеграции новых регионов России. — Прим. ред.) можно будет корректно высказаться после окончания СВО. Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должны в ручном режиме решаться. Я коллегам говорю: если вы видите, что невозможно применить напрямую федеральный закон, но в интересах гражданина надо принять какое-то решение, принимайте его комиссионно, в интересах гражданина действуйте, даже если у вас есть расхождения. Вот такие нюансы, я думаю, позволят все сделать гораздо быстрее. Но здесь и федеральное правительство активно помогает, и в целом то, что Владимир Владимирович сам держит данные процессы под контролем, я думаю, что и с учетом крымского опыта — мы коллегам оказываем методическую помощь, братскую, с переподготовкой педагогов, работников финансовой сферы и так далее. То есть Крым здесь всегда рядом, наши коллеги знают и жители (новых. — Прим. ред.) регионов, что на нас можно опереться в этой ситуации. Так что пятилетний срок, мне кажется, на сегодняшний день надо ставить, по крайней мере, границу самим для себя надо ставить, что за пять лет мы полностью должны адаптироваться в федеральное законодательство с учетом крымского опыта. Мы знаем, какие моменты у нас заняли более длительный период, или более высокие затраты были на эти процессы.— Была идея строительства нового курортного города в Крыму, в Краснодарском крае. Краснодарский край понятен — это, скорее всего, район Анапы. А в Крыму актуален этот проект еще, и если да, то определились ли с местом?— Актуален 100 процентов. У нас есть опять-таки нюансы, связанные с тем, что у нас упали продажи у застройщиков, к сожалению. В этой ситуации есть и субъективные, и объективные причины. Поэтому мы проектируем: у нас есть несколько мест таких — это Сакский район, Симферопольский район. И еще ряд районов есть, где на самом деле недвижимость была бы востребована и в приморской полосе — как и для проживания, так и для проведения курортного сезона. Поэтому мы планы не сняли, актуализируем их, исходя из сегодняшней ситуации. Проектирование и мастер-план мы готовим, предложения на уровне федерального правительства вынесем. Главный вопрос — это "подтяжка" инфраструктуры к этим объектам. Есть вопросы, связанные с обеспечением, я имею в виду, что нет (соответствующей. — Прим. ред.) строчки пока в бюджете. Но тем не менее, как только мы сейчас поймем сроки окупаемости реализации этого проекта, ряд крупных игроков готовы план действий представить и вынести его на федеральный уровень на обсуждение. Поэтому гарантий по срокам пока не могу давать в связи с определенными процессами, но динамика есть, движемся в этом направлении. Я уверен, что Крым будет востребован без всяких сомнений.— Сергей Валерьевич, строительство соборной мечети в Симферополе уже на завершающей стадии. Когда планируется открыть этот очень важный для Крыма объект? И пригласите ли вы зарубежных гостей, может, даже президента Турции?— Крымская мечеть — один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве. Бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман. Решение было принято нашим лидером, вы помните, (строительство. — Прим. ред.) этой мечети было заморожено при Украине, все крымчане это знают. Кроме того, что там политические споры были, столкновения, пытались спровоцировать разные политические силы, другой динамики не было. И наш лидер после принятия указа о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, принял решение, в том числе и достроить культурные, культовые для крымских мусульман объекты. В этом году точно сдадим (объект. — Прим. ред.). Не могу к дате пока привязаться, плюс-минус, потому что процесс не бюджетный. Здесь мы благодарны инвесторам, которые им занимаются. Но, еще раз говорю, это будет украшением Крыма и Симферополя. Такой же у нас и православный собор Александра Невского при поддержке президента был построен, это уже было после 2014 года, уже в годы России, когда полуостров стал полноценным российским регионом. Поэтому объекты культуры, объекты истории, традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся.— А кто из зарубежных гостей будет приглашен на это большое событие?— Здесь ждут только Владимира Владимировича, а кого он решит пригласить с собой, вы знаете, здесь как президент решит.— Сергей Валерьевич, это действительно такое событие не региональное, скажем так, выходит за рамки региона. А что касается национализации имущества украинских олигархов на полуострове, как идет этот процесс? Есть ли, намечены ли еще какие-то объекты?— Да, в целом — большое количество объектов, там более полутысячи. Просто идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле. Решение о включении объекта в список национализированных принимается составом антитеррористической комиссии, куда входят все правоохранительные структуры и другие. Детально все обсуждаем. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже. И я найду способ, если не получается это сделать "в лоб", я найду способ сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Я всегда предлагаю простой выход из положения. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен.— А есть ли какое-то решение антитеррористической комиссии, которую вы упомянули, по квартире семьи Зеленского в Ливадии?— Дело в том, что все эти объекты обездвижены. Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Но руки дойдут, они оформить ее не могут. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям так или иначе будет передана.— Сергей Валерьевич, Ялтинский международный экономический форум, он в этом году состоится?— Мы с коллегами поговорили с учетом логистики, что сложно добираться зарубежным гостям в первую очередь, а у нас много друзей Крыма находятся в общественной организации "Форум друзей Крыма" — там и депутаты региональных парламентов западных стран, скорее всего, мы предварительно проконсультировались с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным. — Прим. ред.), как председателем оргкомитета. Ялтинский экономический форум состоится в Москве. Мы планируем (провести его. — Прим. ред.), я думаю, в сентябре — начале октября, в даты, когда думаем отмечать годовщину вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы Ялтинский форум стал инструментом, в том числе для того, чтобы мы могли отработать новые методики, тактики, подходы для новых регионов, наших партнеров из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Поэтому будем двигаться в этом направлении. Информация будет опубликована на официальном сайте Ялтинского международного экономического форума до 1 апреля.— Хозяйственный вопрос: какие меры правительство Крыма предпринимает по безопасному надежному обеспечению водоснабжения полуострова, и какие риски до сих пор есть?— Рисков нет по обеспечению (водой. — Прим. ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но с учетом работы Северо-Крымского канала могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой. При этом с учетом того, что канал открыли, точно отпала необходимость строить опреснительные установки, строить дополнительное водохранилище на территории Симферополя и так далее. Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, и подземных вод в том числе, поэтому по Крыму сегодня с точки зрения обеспечения водой можно спать спокойно.— После воссоединения Крыма с Россией население полуострова, как надо понимать, увеличилось. Кто ваши новые крымчане?— У нас на самом деле много жителей с материковой части России. Я сам, когда выезжаю по муниципалитетам, во многом подходят люди, и обращения мне пишут, обращаются многие переехавшие в Крым за (последнее. — Прим. ред.) пятилетие. По обращениям вижу, что переехавших достаточно много. Статистики какой-либо точной, чтобы сказать, что в Крым переселилось с материковой части такое-то количество наших сограждан, наверное, глобальной нет. Но в целом точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым — комфортный по погодным условиям регион, юг все-таки, тепло, и у многих есть показания по здоровью, по заболеваниям органов дыхания и так далее. В Крыму многие вопросы как раз благодаря климату могут быть поправлены. У нас санатории Минобороны, Пирогова, Бурденко — республиканский санаторий, который будет полностью переоборудован за счет федеральных средств по поручению нашего президента. Поэтому есть возможности не только для лечения, а просто для тех, кто любит тепло больше, здесь благоприятные в этом плане (условия. — Прим. ред.).— Но все же, вы говорите, статистики нет, но по вашему ощущению — население Крыма действительно увеличилось?— Так и есть, мы видим, как в данном случае у нас растут расходы на здравоохранение, по местам в дошкольные учреждения динамика добавляется, если только мы определили, что актуальна очередь вот такая, количество, за полгода могут произойти изменения — дополнительно приехали люди. Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму. — Прим. ред.). Но цифру, к сожалению, зафиксировать не могу.— Спортивный вопрос. А видите ли вы перспективу участия крымских футбольных команд в Российской премьер-лиге?— Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо (министру спорта России. — Прим. ред.) Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд. Я всегда пытаюсь определить этот баланс, я же понимаю, что, допустим, вхождение крымских команд может нанести ущерб другим спортсменам. При этом крымчане сами страдают от этой ситуации, но мы стремимся совместить приятное с полезным и найти вариант такой, который бы всех удовлетворил на этом этапе. Но тем не менее здесь Минспорта финансирует Крымский футбольный союз, соответственно, мы из федерального министерства получаем дополнительные средства, плюс у нас достаточно большое количество спонсоров — у футболистов, наверное, больше, чем у других видов спорта, на мой взгляд. Поэтому крымскому футболу ничего не угрожает, а уровень соревнований с каждым годом, я не сомневаюсь, будет повышаться, в конце и на международные соревнования точно выйдем, не сомневаемся. При этом часть крымчан практикует такие вещи, как выступать за другие клубы и команды, за другие регионы Российской Федерации. Мною тоже поддерживаются такие ситуации, не важно, за какой регион России в данном случае может спортсмен выступить, если у него есть площадка для повышения своего спортивного мастерства. Так что я только рад, мы здесь не жадничаем и стараемся спортсменам дать возможность не потерять квалификацию. Если субъектам России, нашим партнерам, братским регионам очки принесут, только рады будем, слава Богу.— О другой команде — вашей команде, Сергей Валерьевич. За девять лет было много отставок. Понятно, что условия работы в вашей команде достаточно сложные, учитывая специфику региона. Сейчас вы довольны вашей командой?— Я в целом поверьте, доволен результатами, которые есть. Вернее, так: я никогда не удовлетворен своей работой, у меня не бывает полного чувства удовлетворенности, что все сделано. Но, вообще, для должностного лица такого чувства удовлетворения или самоуспокоения в принципе не должно быть как такового. При этом, с точки зрения того, что сделано, сложно сказать, можно было сделать больше или нет в данной ситуации. Но подавляющее большинство должностных лиц работали добросовестно. Другое дело — где-то не хватало, может быть, степени квалификации, подготовки, чтобы быстро принимать эффективные решения, результативные. Но тем не менее могу сказать, что мы подходили честно к процессу, то есть никого не увольняли в силу личных каких-то амбиций или мотиваций. Все вопросы были связаны с результативностью. Мы сегодня видим, что, когда есть справедливый, жесткий спрос, все-таки эффективность и результативность для всех растет. Ну и потом — сами должностные лица, коллеги, ответственные за направления, когда у них получается, они получают удовлетворение. Я говорю, лучшей благодарности для человека, чем когда вы выходите на улицу и вам люди скажут спасибо, быть для должностного лица не может. Я говорю (коллегам. — Прим. ред.): вам самим будет приятней выходить в город или выезжать на объект, где люди будут вместо претензий говорить спасибо. Поэтому в этом, наверное, есть главное удовлетворение работой должностного лица. Должно быть, по крайней мере, так, я считаю.— А что вы считаете своим главным достижением за эти девять лет?— Вы знаете, моих-то личных, наверное, достижений здесь нет. Здесь работа команды на самом деле. Совместно удержали ситуацию. И главное, что люди не разочаровались, все-таки в том выборе, который был сделан в 2014 году. На мой взгляд, это и есть главное достижение. Все было сделано правильно. И никто не ошибся, все знали, что если наш президент что-то обещает, это будет 100 процентов доведено до логического завершения и выполнено. Вера в президента, вера в Россию в целом нам помогает двигаться вперед. И то, что это ощущение не утрачено, а я уверен, перед 18 марта будут публиковать социологии (социологические опросы. — Прим. ред.) по Крыму все крупные агентства. Я уверен и знаю результаты о том, что подавляющее большинство крымчан, 95 процентов опрошенных, высказываются за то, что поддержали бы без всяких вопросов референдум и на сегодняшний день, без всяких сомнений. Поэтому выбор правильный, справедливый, естественный. По-другому быть не могло. Мы дома, в России, и дом никогда не поменяем свой.— Сергей Валерьевич, 2014 год уходит все дальше в историю. Конечно, вы лично сыграли очень большую роль в том выборе, который сделали крымчане, но у вас же были соратники? Может быть, чей-то вклад выглядит сейчас недооцененным, может быть, вы кого-то хотели бы сейчас выделить особо среди тех людей, кто сыграл очень важную роль. Кто это?— Вы знаете, все наравне действовали, здесь что-либо сказать сложно, большинство людей принимали решения или у меня в кабинете на тот момент, кто-то соглашался, а кто-то нет, и на этом ставились точки. Но тех, кто принимал решение участвовать в процессе, я имею в виду, в том числе и ребята, которые в самообороне участвовали, и все, кто приходил и оказывал помощь тем процессам, которые были там, пищу развозил в свое время на передовые позиции, и на крымском перешейке, когда у нас ребята из Краснодарского края занимали там условную оборону. Сложно кого-то выделить, здесь решение принимал лидер, а голосовали крымчане, но они чувствовали поддержку всей страны и понимали, что происходит. Поэтому на тот момент все отдавались работе полностью. Знаете, когда было военное время, оно мобилизует, хороший драйв, было интересно, каждую минуту надо было принимать какое-то жесткое решение, которое могло повернуть ситуацию в одну или другую сторону. Поэтому было нескучно, и я благодарен всем, кто участвовал в процессе, это большой командный процесс, причем командой всей большой нашей страны. И вы, как активный участник процесса, были на передовой с первых дней, и ваши коллеги, которые работают в информационных агентствах. Поэтому сложно сказать, работали все, люди разного достатка, разного возраста и вероисповедания — душа была у этого процесса, решение президента и желание быть с Россией. На мой взгляд, всех, кто отличился, наградили, и не один раз, поэтому, думаю, нормальный и справедливый процесс. Постарались сделать так, чтобы не было награждения непричастных и наказания невиновных. Надеемся, что мы в Крыму смогли сбалансировать ситуацию.— Спасибо, Сергей Валерьевич, вы входите в свой десятый год на посту лидера российского Крыма, мы видим, что вы сохраняете этот драйв, энергию. У вас сейчас новые задачи, позвольте пожелать вам успеха в этом благородном деле. Спасибо большое за это интервью.— Спасибо огромное. Вместе прорвемся. Я еще раз говорю: мы обречены на успех вне всяких сомнений, так что двигаемся. Вам большое спасибо за информационную поддержку, благодаря вашим репортажам очень много было процессов, которые в Крыму разрешились своевременно.

https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html

https://ria.ru/20220627/mechet-1798394362.html

https://ria.ru/20230307/forum-1856296714.html

https://ria.ru/20230228/voda-1854765772.html

https://ria.ru/20230227/krym-1854503273.html

https://ria.ru/20230227/krym-1854496450.html

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О квартире Зеленского, беспилотниках и населении Крыма: полная версия интервью Сергея Аксенова О квартире Зеленского, беспилотниках и населении Крыма: полная версия интервью Сергея Аксенова 2023-03-10T13:00 true PT26M43S

Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии 2023-03-10T13:00 true PT3M04S

Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста Аксенов о логистической доступности Крыма и ремонте железнодорожной части моста 2023-03-10T13:00 true PT2M12S

Аксенов о сроках интеграции новых регионов России Аксенов о сроках интеграции новых регионов России 2023-03-10T13:00 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, республика крым, бахчисарай (крым), саки (крым), крымский мост, сергей аксенов (политик), дмитрий киселев, россия, симферополь, украина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)