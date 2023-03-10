https://ria.ru/20230310/krym-1856934661.html
Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму
Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023
Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму
Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет, хотя с точки зрения логистики определенное напряжение перед сезоном существует, заявил глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:35
2023-03-10T10:35
2023-03-10T14:49
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
куда поехать
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854022600_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_9e374ce26e984c43e8b56b9fa5dff912.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет, хотя с точки зрения логистики определенное напряжение перед сезоном существует, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости."Нюансы есть, но в данном случае мы уже к ним привыкли — Крыму не привыкать к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", — сказал он во время конференции, которая проводилась онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Глава Крыма добавил, что уже в этом сезоне увеличат количество поездов в Москву и Санкт-Петербург."Любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части Российской Федерации на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", — добавил он. Аксенов отметил, что готовятся предложения по мерам поддержки курортной отрасли, ожидается, что они будут приняты на совместном заседании с правительством.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854022600_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_479f8cbbe2bb483554378e322dc3bc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, куда поехать, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, куда поехать, Отдых на море
Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму
Сергей Аксенов: критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет, хотя с точки зрения логистики определенное напряжение перед сезоном существует, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.
"Нюансы есть, но в данном случае мы уже к ним привыкли — Крыму не привыкать к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", — сказал он во время конференции, которая проводилась онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Глава Крыма добавил, что уже в этом сезоне увеличат количество поездов в Москву
и Санкт-Петербург
.
"Любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части Российской Федерации на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", — добавил он.
Аксенов отметил, что готовятся предложения по мерам поддержки курортной отрасли, ожидается, что они будут приняты на совместном заседании с правительством.
Пропускную способность Крымского моста увеличат к лету