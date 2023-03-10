https://ria.ru/20230310/krym-1856934661.html

Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму

Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму - РИА Новости, 10.03.2023

Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму

Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет, хотя с точки зрения логистики определенное напряжение перед сезоном существует, заявил глава... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:35

2023-03-10T10:35

2023-03-10T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Критической ситуации для туристической отрасли в Крыму нет, хотя с точки зрения логистики определенное напряжение перед сезоном существует, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости."Нюансы есть, но в данном случае мы уже к ним привыкли — Крыму не привыкать к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", — сказал он во время конференции, которая проводилась онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.Глава Крыма добавил, что уже в этом сезоне увеличат количество поездов в Москву и Санкт-Петербург."Любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части Российской Федерации на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", — добавил он. Аксенов отметил, что готовятся предложения по мерам поддержки курортной отрасли, ожидается, что они будут приняты на совместном заседании с правительством.Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html

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новости - туризм, туристы, туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, куда поехать, отдых на море