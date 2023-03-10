Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 10.03.2023 (обновлено: 18:36 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии - РИА Новости, 10.03.2023
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:09
2023-03-10T18:36
безопасность
россия
симферополь
сергей аксенов (политик)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856915608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1f66a4d22409b3b6b8d8d4d983fe853.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент России Владимир Путин. "Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно", — сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. Глава Крыма уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. "Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно — асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены", — пояснил он. Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей. "Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", — заключил он. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html
https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html
россия
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
2023-03-10T08:09
true
PT3M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856915608_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_7ce7f1d2be46bb553f7c3d6ae7f028c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, симферополь, сергей аксенов (политик), владимир путин
Безопасность, Россия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии

Глава Крыма Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии идет по плану

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент России Владимир Путин.
"Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно", — сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.
Глава Крыма уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле.
Вид на Ялту, Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым
25 февраля, 10:53
"Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно — асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены", — пояснил он.
Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.
"Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", — заключил он.
Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма
6 марта, 01:03
 
БезопасностьРоссияСимферопольСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала