https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html

Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии

Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии - РИА Новости, 10.03.2023

Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии

Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:09

2023-03-10T08:09

2023-03-10T18:36

безопасность

россия

симферополь

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент России Владимир Путин. "Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно", — сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. Глава Крыма уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. "Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно — асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены", — пояснил он. Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей. "Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", — заключил он. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>

https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html

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россия

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии 2023-03-10T08:09 true PT3M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, симферополь, сергей аксенов (политик), владимир путин