https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии - РИА Новости, 10.03.2023
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:09
2023-03-10T08:09
2023-03-10T18:36
безопасность
россия
симферополь
сергей аксенов (политик)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856915608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1f66a4d22409b3b6b8d8d4d983fe853.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент России Владимир Путин. "Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно", — сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе. Глава Крыма уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле. "Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно — асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены", — пояснил он. Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей. "Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", — заключил он. Читайте полный текст интервью Сергея Аксенова >>
https://ria.ru/20230225/krym-1854242413.html
https://ria.ru/20230306/blokada-1856034277.html
россия
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856915608_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_7ce7f1d2be46bb553f7c3d6ae7f028c5.jpg
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии
2023-03-10T08:09
true
PT3M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, симферополь, сергей аксенов (политик), владимир путин
Безопасность, Россия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Глава Крыма Аксенов заявил, что строительство оборонительной линии идет по плану
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Строительство оборонительной линии в Крыму идет по плану, учитывается опыт боевых действий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщил о начале фортификационных работ на территории полуострова для обеспечения безопасности его жителей, он уточнил, что строительство поддержал президент России Владимир Путин
.
"Все по плану двигается. И, на самом деле, мы там действуем нестандартно", — сказал Аксенов в интервью, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе
.
Глава Крыма уточнил, что эта тема не может быть максимально раскрыта в публичном поле.
В Госдуме рассказали, чем закончится обещанный Зеленским поход на Крым
"Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно — асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, условно, отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены", — пояснил он.
Аксенов добавил, что на строительстве объектов оборонительной линии работает большое количество людей.
"Поэтому еще раз говорю: береженого Бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении", — заключил он.
На Украине заявили о желании "истощить" население Крыма