https://ria.ru/20230310/knr-1856903493.html

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок - РИА Новости, 10.03.2023

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T05:59

2023-03-10T05:59

2023-03-10T18:28

си цзиньпин

мао цзэдун

всекитайское собрание народных представителей

китай

в мире

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ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.Выборы главы государства состоялись сегодня утром на пленарном заседании. В тайном голосовании приняли участие 2952 депутата.Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.Кроме того, политика переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая.Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым эту должность занял Мао Цзэдун. Пост упразднили в 1975 году, а затем восстановили спустя семь лет. Ранее конституция ограничивала пребывание одного человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в конституцию в марте 2018 года эти ограничения сняли.Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет, никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.

https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html

https://ria.ru/20230310/kitay-1856906059.html

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си цзиньпин, мао цзэдун, всекитайское собрание народных представителей, китай, в мире