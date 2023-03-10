Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок
Си Цзиньпин впервые в истории КНР избран на третий срок председателем страны
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023
ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
Выборы главы государства состоялись сегодня утром на пленарном заседании. В тайном голосовании приняли участие 2952 депутата.
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Кроме того, политика переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая.
Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.
Пост председателя КНР был учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым эту должность занял Мао Цзэдун. Пост упразднили в 1975 году, а затем восстановили спустя семь лет. Ранее конституция ограничивала пребывание одного человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в конституцию в марте 2018 года эти ограничения сняли.
Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет, никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.