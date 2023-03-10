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Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР - РИА Новости, 10.03.2023
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:03
2023-03-10T06:03
2023-03-10T06:03
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
народно-освободительная армия китая
китай
в мире
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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны, свидетельствуют итоги голосования. Выборы состоялись в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва. Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
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си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая, китай, в мире
Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, Народно-освободительная армия Китая, Китай, В мире
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР
Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Центрального военного совета КНР