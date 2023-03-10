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Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР - РИА Новости, 10.03.2023
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06:03 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/knr-1856903668.html
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР - РИА Новости, 10.03.2023
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:03
2023-03-10T06:03
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
народно-освободительная армия китая
китай
в мире
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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны, свидетельствуют итоги голосования. Выборы состоялись в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва. Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
https://ria.ru/20230307/si-1856381896.html
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си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая, китай, в мире
Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, Народно-освободительная армия Китая, Китай, В мире
Си Цзиньпина переизбрали председателем Центрального военного совета КНР

Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя Центрального военного совета КНР

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны, свидетельствуют итоги голосования.
Выборы состоялись в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Песков не стал комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
7 марта, 13:58
Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
 
Си ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейНародно-освободительная армия КитаяКитайВ мире
 
 
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