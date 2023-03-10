https://ria.ru/20230310/kavalli-1856939997.html

Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз

Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз - РИА Новости, 10.03.2023

Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз

Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:59

2023-03-10T10:59

2023-03-10T10:59

культура

роберто кавалли

семья

дети

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail.Итальянскому дизайнеру родила малыша 38-летняя модель Сандра Нильсон. Пара вступила в отношения в 2014 году. Кавалли впервые скрепил себя узами брака в 1964 году. Его избранницей стала Сильванелла Джаннони. У пары родились дети Томмазо и Кристиана. В 1980-х модельер женился на Еве Дюрингер. В браке появились на свет дочь Ракеле и сыновья Даниэле и Роберт. Ранее Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. У актера родилась дочь Илария Каталина Ирэна.

https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

роберто кавалли, семья, дети