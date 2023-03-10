Рейтинг@Mail.ru
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:59 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kavalli-1856939997.html
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз - РИА Новости, 10.03.2023
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз
Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:59
2023-03-10T10:59
культура
роберто кавалли
семья
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856933013_0:96:3044:1808_1920x0_80_0_0_95237ee1d70e0f69c538bb1602566efa.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail.Итальянскому дизайнеру родила малыша 38-летняя модель Сандра Нильсон. Пара вступила в отношения в 2014 году. Кавалли впервые скрепил себя узами брака в 1964 году. Его избранницей стала Сильванелла Джаннони. У пары родились дети Томмазо и Кристиана. В 1980-х модельер женился на Еве Дюрингер. В браке появились на свет дочь Ракеле и сыновья Даниэле и Роберт. Ранее Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. У актера родилась дочь Илария Каталина Ирэна.
https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856933013_0:0:2556:1916_1920x0_80_0_0_239f5618677970fb43baeb61fee0b4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роберто кавалли, семья, дети
Культура, Роберто Кавалли, Семья, Дети
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз

Модельер Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз

© AFP 2023 / Samuel KubaniРоберто Кавалли
Роберто Кавалли - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / Samuel Kubani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail.
Итальянскому дизайнеру родила малыша 38-летняя модель Сандра Нильсон. Пара вступила в отношения в 2014 году.
Кавалли впервые скрепил себя узами брака в 1964 году. Его избранницей стала Сильванелла Джаннони. У пары родились дети Томмазо и Кристиана.
В 1980-х модельер женился на Еве Дюрингер. В браке появились на свет дочь Ракеле и сыновья Даниэле и Роберт.
Ранее Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. У актера родилась дочь Илария Каталина Ирэна.
Британский актер Том Хиддлстон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ
27 октября 2022, 12:28
 
КультураРоберто КаваллиСемьяДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала