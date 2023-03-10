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Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз - РИА Новости, 10.03.2023
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз
Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:59
2023-03-10T10:59
2023-03-10T10:59
культура
роберто кавалли
семья
дети
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель всемирно известного бренда Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз. У модельера родился сын Джорджио, сообщил DailyMail.Итальянскому дизайнеру родила малыша 38-летняя модель Сандра Нильсон. Пара вступила в отношения в 2014 году. Кавалли впервые скрепил себя узами брака в 1964 году. Его избранницей стала Сильванелла Джаннони. У пары родились дети Томмазо и Кристиана. В 1980-х модельер женился на Еве Дюрингер. В браке появились на свет дочь Ракеле и сыновья Даниэле и Роберт. Ранее Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. У актера родилась дочь Илария Каталина Ирэна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберто кавалли, семья, дети
Культура, Роберто Кавалли, Семья, Дети
Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз
Модельер Роберто Кавалли стал отцом в 82 года в шестой раз