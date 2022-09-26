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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 26.09.2022

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:11

2022-09-26T15:11

2022-09-26T15:11

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, сообщает Los Angeles Times. Его 38-летняя супруга Хилари родила в прошедший четверг девочку. Малышку назвали Илария Каталина Ирэна. Хилари и Алек женаты около десяти лет. У них уже есть шестеро общих детей, самому старшему из которых девять лет. Также у Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленд от экс-жены Ким Бейсингер.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета. Последний оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.

https://ria.ru/20220630/hiddleston-1799188652.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, звезды