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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 26.09.2022
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Культура
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Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз - РИА Новости, 26.09.2022
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, сообщает Los Angeles Times. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:11
2022-09-26T15:11
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, сообщает Los Angeles Times. Его 38-летняя супруга Хилари родила в прошедший четверг девочку. Малышку назвали Илария Каталина Ирэна. Хилари и Алек женаты около десяти лет. У них уже есть шестеро общих детей, самому старшему из которых девять лет. Также у Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленд от экс-жены Ким Бейсингер.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета. Последний оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.
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новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Знаменитости, звезды
15:11 26.09.2022
 
Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

У Алека Болдуина и его супруги Хилари родился седьмой общий ребенок

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, сообщает Los Angeles Times.
Его 38-летняя супруга Хилари родила в прошедший четверг девочку. Малышку назвали Илария Каталина Ирэна.
Хилари и Алек женаты около десяти лет. У них уже есть шестеро общих детей, самому старшему из которых девять лет.
Также у Болдуина есть 26-летняя дочь Айрленд от экс-жены Ким Бейсингер.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета. Последний оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссер Джоэл Соуза.
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