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Эрдоган заявил, что будет вести предвыборную кампанию без музыки - РИА Новости, 10.03.2023
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15:51 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/erdogan-1857045522.html
Эрдоган заявил, что будет вести предвыборную кампанию без музыки
Эрдоган заявил, что будет вести предвыборную кампанию без музыки - РИА Новости, 10.03.2023
Эрдоган заявил, что будет вести предвыборную кампанию без музыки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что принял решение вести предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыкального РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:51
2023-03-10T15:51
в мире
турция
кахраманмараш
сирия
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
народный альянс
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что принял решение вести предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыкального сопровождения из уважения к погибшим в землетрясениях 6 февраля. Эрдоган подписал в пятницу указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Указ опубликован в официальной газете. "Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем. Проведем кампанию без музыки, будем встречаться лицом к лицу", - заявил Эрдоган, выступая после подписания указа. Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 47 тысячи человек, и сложной экономической ситуации. После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. При наличии второго тура он пройдет 28 мая. Ожидается, что затем YSK объявит дату начала предвыборной кампании, ожидается, что это произойдет 16 или 18 марта. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии стали более 47 тысяч человек в Турции.
https://ria.ru/20230310/vybory-1857017551.html
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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, народный альянс
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сирия, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Народный альянс
Эрдоган заявил, что будет вести предвыборную кампанию без музыки

Эрдоган будет вести кампанию без музыки из уважения к погибшим при землетрясении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что принял решение вести предвыборную кампанию на президентских и парламентских выборах без музыкального сопровождения из уважения к погибшим в землетрясениях 6 февраля.
Эрдоган подписал в пятницу указ о назначении всеобщих выборов в стране на 14 мая. Указ опубликован в официальной газете.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Эрдоган подписал указ о назначении выборов в Турции
Вчера, 14:19
"Всю подготовленную для кампании музыку мы запрещаем. Проведем кампанию без музыки, будем встречаться лицом к лицу", - заявил Эрдоган, выступая после подписания указа.
Оппонентом Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 47 тысячи человек, и сложной экономической ситуации.
После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется в субботу, 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. При наличии второго тура он пройдет 28 мая.
Ожидается, что затем YSK объявит дату начала предвыборной кампании, ожидается, что это произойдет 16 или 18 марта.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Жертвами стихии стали более 47 тысяч человек в Турции.
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч
Вчера, 14:20
 
В миреТурцияКахраманмарашСирияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганНародный альянс
 
 
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