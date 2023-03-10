https://ria.ru/20230310/eksport-1856980497.html
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира - РИА Новости, 10.03.2023
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:55
2023-03-10T12:55
2023-03-10T12:55
ханты-мансийский автономный округ
вероника никишина
ханты-мансийский автономный округ
россия
югра
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то Югра активно отправляет своим партнерам за границу продукцию компаний, которые работают в лесопромышленном комплексе и машиностроительную продукцию. И здесь у региона есть большой потенциал, чтобы нарастить поставки. При этом я хотела бы обратить внимание, что более 80% компаний-экспортеров - это небольшие предприятия, которые входят в реестр МСП и активно поддерживаются регионом", - сказала Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.Главные страны-партнеры именно по несырьевому неэнергетическому экспорту - Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, добавила Вероника Никишина.
https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника никишина, ханты-мансийский автономный округ, россия, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Вероника Никишина, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Югра
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то Югра активно отправляет своим партнерам за границу продукцию компаний, которые работают в лесопромышленном комплексе и машиностроительную продукцию. И здесь у региона есть большой потенциал, чтобы нарастить поставки. При этом я хотела бы обратить внимание, что более 80% компаний-экспортеров - это небольшие предприятия, которые входят в реестр МСП и активно поддерживаются регионом", - сказала Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
Главные страны-партнеры именно по несырьевому неэнергетическому экспорту - Китай
, Узбекистан
, Казахстан
, Азербайджан
и Таджикистан
, добавила Вероника Никишина.
ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона