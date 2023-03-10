https://ria.ru/20230310/eksport-1856980497.html

РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира

РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира - РИА Новости, 10.03.2023

РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:55

2023-03-10T12:55

2023-03-10T12:55

ханты-мансийский автономный округ

вероника никишина

ханты-мансийский автономный округ

россия

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856963562_0:105:557:418_1920x0_80_0_0_9096f15f592621c3f96692da4ca5395f.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то Югра активно отправляет своим партнерам за границу продукцию компаний, которые работают в лесопромышленном комплексе и машиностроительную продукцию. И здесь у региона есть большой потенциал, чтобы нарастить поставки. При этом я хотела бы обратить внимание, что более 80% компаний-экспортеров - это небольшие предприятия, которые входят в реестр МСП и активно поддерживаются регионом", - сказала Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.Главные страны-партнеры именно по несырьевому неэнергетическому экспорту - Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, добавила Вероника Никишина.

https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вероника никишина, ханты-мансийский автономный округ, россия, югра