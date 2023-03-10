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РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира - РИА Новости, 10.03.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:55 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/eksport-1856980497.html
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира - РИА Новости, 10.03.2023
РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:55
2023-03-10T12:55
ханты-мансийский автономный округ
вероника никишина
ханты-мансийский автономный округ
россия
югра
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"."Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то Югра активно отправляет своим партнерам за границу продукцию компаний, которые работают в лесопромышленном комплексе и машиностроительную продукцию. И здесь у региона есть большой потенциал, чтобы нарастить поставки. При этом я хотела бы обратить внимание, что более 80% компаний-экспортеров - это небольшие предприятия, которые входят в реестр МСП и активно поддерживаются регионом", - сказала Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.Главные страны-партнеры именно по несырьевому неэнергетическому экспорту - Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, добавила Вероника Никишина.
https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html
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вероника никишина, ханты-мансийский автономный округ, россия, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Вероника Никишина, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Югра

РЭЦ: Югра экспортирует свои товары в более чем 50 стран мира

© Фото : РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : РЭЦ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра входит в топ-10 регионов с самыми большими объемами экспортных поставок и ведет торговлю с более чем 50 странами мира, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
"Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то Югра активно отправляет своим партнерам за границу продукцию компаний, которые работают в лесопромышленном комплексе и машиностроительную продукцию. И здесь у региона есть большой потенциал, чтобы нарастить поставки. При этом я хотела бы обратить внимание, что более 80% компаний-экспортеров - это небольшие предприятия, которые входят в реестр МСП и активно поддерживаются регионом", - сказала Никишина в ходе выступления на Совете при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
Главные страны-партнеры именно по несырьевому неэнергетическому экспорту - Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Таджикистан, добавила Вероника Никишина.
Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе выступления на Совете при правительстве ХМАО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
ХМАО утвердил разработанную с РЭЦ программу развития экспорта региона
Вчера, 12:47
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругВероника НикишинаХанты-Мансийский автономный округРоссияЮгра
 
 
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