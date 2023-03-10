https://ria.ru/20230310/chzhao-1855356087.html

Биография Чжао Лэцзи, избранного спикером парламента Китая

Биография Чжао Лэцзи, избранного спикером парламента Китая - РИА Новости, 10.03.2023

Биография Чжао Лэцзи, избранного спикером парламента Китая

Китайский политический деятель Чжао Лэцзи родился 8 марта 1957 года в городе Синин провинции Цинхай. Его отец, Чжао Симинь, учился в СССР. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:10

2023-03-10T06:10

2023-03-10T10:52

справки

цинхай

китай

шэньси

пекинский университет

коммунистическая партия китая

всекитайское собрание народных представителей

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855361315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f999f419380e53544a780522e2af26bb.jpg

Китайский политический деятель Чжао Лэцзи родился 8 марта 1957 года в городе Синин провинции Цинхай. Его отец, Чжао Симинь, учился в СССР.В 1980 году Чжао Лэцзи получил степень бакалавра философии Пекинского университета, в 1998 году окончил заочную магистратуру по валютному и банковскому делу в Академии общественных наук КНР, в 2005 году – заочную магистратуру по политологии в Центральной партийной школе.В 1974-1975 годах, в период китайской Культурной революции (1966-1976), Чжао Лэцзи трудился в сельскохозяйственной коммуне уезда Гуйдэ провинции Цинхай.В 1975 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).В 1975-1977 годах работал в управлении коммерции провинции Цинхай сотрудником по связям с общественностью, в 1980-1982 годах – служащим в политическом отделе, в 1983-1984 годах – заместителем главы политотдела.Параллельно в 1980-1983 годах занимал различные должности в Цинхайской школе коммерции, был секретарем Коммунистической лиги молодежи Китая.В 1984-1986 годах – секретарь парткома компании "Металлические изделия, электроприборы и химпродукты" провинции Цинхай, директор компании.В 1986-1991 годах – заместитель главы управления коммерции провинции Цинхай, заместитель секретаря парткома управления, в 1991-1994 годах возглавлял управление и был секретарем парткома управления.В 1993-1994 годах был помощником губернатора (главы правительства), в 1994-1997 годах – вице-губернатором провинции Цинхай.В 1997-1999 годах – секретарь парткома города Синин.В 2000-2003 года – губернатор провинции Цинхай, заместитель секретаря парткома провинции Цинхай.В 2002 году избран в Центральный комитет Компартии Китая.В 2003-2007 годах занимал пост секретаря парткома провинции Цинхай, в 2007-2012 годах – секретаря парткома провинции Шэньси.За время работы Чжао Лэцзи в провинции Цинхай был отмечен значительный экономический рост: за пять лет ВВП Цинхая вырос в три раза. Во время работы в провинции Шэньси он также способствовал развитию экономики: в 2008 году рост ВВП Шэньси составил 15%. При нем в Шэньси также получил развитие проект экономического пояса "Тяньшуй-Ханьчжун". В 2012-2017 годах Чжао Лэцзи заведовал организационным отделом ЦК Компартии Китая, в ведении которого – назначения на руководящие должности в партии, правительстве, вооруженных силах, государственных предприятиях и других ключевых институтах страны.В ноябре 2012 года был избран в состав Политбюро ЦК КПК Китая.В октябре 2017 года вошел в состав Постоянного комитета Политбюро КПК Китая. В 2017-2022 годах был секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, возглавляя борьбу с коррупцией в стране.В октябре 2022 года по итогам первого пленума Центрального комитета КПК Китая 20-го созыва был переизбран в члены Постоянного комитета Политбюро сроком на пять лет.Чжао Лэцзи стал третьим самым влиятельным членом КПК Китая.10 марта 2023 года стало известно, что Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (спикером парламента КНР).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

цинхай

китай

шэньси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, цинхай, китай, шэньси, пекинский университет, коммунистическая партия китая, всекитайское собрание народных представителей, политика