https://ria.ru/20221023/kitay-1826043605.html

Компартия Китая выбрала высшее руководство

Компартия Китая выбрала высшее руководство - РИА Новости, 23.10.2022

Компартия Китая выбрала высшее руководство

Центральный комитет Компартии Китая нового 20-го созыва по итогам состоявшегося в воскресенье первого пленума избрал членов Постоянного комитета Политбюро... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:04

2022-10-23T13:04

2022-10-23T13:04

в мире

си цзиньпин

ли кэцян

ли чжаньшу

чжэцзян

шанхай

китай

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Центральный комитет Компартии Китая нового 20-го созыва по итогам состоявшегося в воскресенье первого пленума избрал членов Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ), куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.Состав ПКПБ изменился значительно, из семи членов только трое сохранили свои места в постоянном комитете – Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи и Ван Хунин, четыре политика вошли в состав Постоянного комитета Политбюро впервые – это глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.Члены Постоянного комитета Политбюро занимают высшие партийные и государственные должности, все решения в постоянном комитете принимаются на основе всеобщего консенсуса.Первый пленумПервый пленум Центрального комитета КПК 20–го созыва прошел в воскресенье в Доме народных собраний, председательствовал на нем генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.В заседании приняли участие 203 члена ЦК с правом голоса, а также 168 кандидатов в члены. Пленум утвердил новый состав Политбюро ЦК КПК из 24 человек, Центральной комиссии по проверке дисциплины и Военного совета ЦК КПК.Пленум также переизбрал Си Цзиньпина на третий срок на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР и на должность секретаря Военного совета ЦК КПК, являющегося высшим военным органом страны.Выход в светСогласно устоявшейся традиции, новых членов Постоянного комитета Политбюро КПК представляет генеральный секретарь на встрече с журналистами в Доме народных собраний по итогам первого пленума. Также уже стало традицией, что решение ЦК КПК со списками новых составов Политбюро и его Постоянного комитета публикует агентство Синьхуа в тот момент, когда члены ПКПБ входят в зал. Этот год не стал исключением.Первый выход нового состава ПКПБ к прессе представляет особый интерес, так как даже то, в каком порядке они выходят, и их расстановка может означать, какое место каждый из них займет в иерархии высшего руководства КПК.Если проводить параллели с прошлым 19-м съездом, то самым прямым намеком на иерархию был порядок выхода новых членов ПКПБ, то, как они встали на сцене относительно Си Цзиньпина, и в какой очередности он их представил.В воскресенье первым после Си Цзиньпина на сцену вышел глава горкома КПК Шанхая Ли Цян и встал по левую руку от генсека партии (на прошлом съезде аналогичным образом вышел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян), то есть это говорит, что Ли Цян стал вторым человеком в иерархии партии после ухода Ли Кэцяна. За ним последовал экс-секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, далее – ведущий партийный идеолог Ван Хунин, пятым на сцену вышел глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, шестым - начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, седьмым – новый секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си. В этом же порядке Си Цзиньпин представил их прессе.Внутри и снаружиВслед за представлением членов Постоянного комитета Си Цзиньпин произнес первую после переизбрания речь, в которой заявил, что Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства и продолжит осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации."Благодаря совместным усилиям партии и китайского народа всех этнических групп, мы, как планировали, построили общество средней зажиточности, достигнув цели первого столетия. Сейчас мы с энтузиазмом вступаем на новый путь всестороннего строительства современного социалистического государства, выходим на тропу по достижению целей второго столетия", - сказал Си Цзиньпин.Он также отметил, что Китай намерен вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода, а также отстаивать мир во всем мире, способствовать мировому развитию, продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества.Си Цзиньпин подчеркнул, что "развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае"."За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда - быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас китайская экономика устойчива, обладает хорошим потенциалом, имеет широкое пространство для маневра, долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может поменяться", - указал Си Цзиньпин.По его словам, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру, неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира.Потенциальный премьер Ли ЦянЛи Цян (63 года) - член Компартии с 1983 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и занимает должность главы городского комитета КПК Шанхая. Большую часть своей карьеры работал на различных должностях в восточной провинции Чжэцзян, где Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах.Издание South China Morning Post называло Ли Цяна фаворитом в гонке за кресло премьера Госсовета КНР (главы правительства), его считают восходящей звездой китайской политики с весомым опытом в области развития технологий и экономики.Вторая пятилетка Чжао ЛэцзиЧжао Лэцзи (65 лет), член КПК с 1975 года. Был губернатором и секретарем парткома провинции Цинхай, позже занимал пост секретаря парткома провинции Шэньси. По итогам 18-го съезда партии вошел в состав Политбюро, по итогам 19-го съезда в 2017 году стал членом Постоянного комитета Политбюро и возглавил Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины.По иерархии, в соответствии с порядком представления на встрече в воскресенье, Чжао Лэцзи теперь стал третьим самым влиятельным членом КПК и вероятнее всего возглавит Всекитайской собрание народных представителей (парламент), когда пост председателя ПК ВСНП на сессии в марте следующего года покинет Ли Чжаньшу, не прошедший в ЦК КПК 20-го созыва.Главный идеолог Ван ХунинВан Хунин (67 лет), в ряды КПК вступил в 1984 году. Его карьера в основном была связана с научно-преподавательской деятельностью. Окончил Фуданьский университет по специальности международная политика и является признанным ученым, магистром юридических наук, профессором.В состав Постоянного комитета Политбюро он вошел в 2017 году и последние пять лет был членом Секретариата ЦК КПК и председателем ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры, занимаясь вопросами идеологии, пропаганды и организационной работой внутри партии.Ожидается, что в марте следующего года он сменит Ван Яна на посту председателя главного совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).Пекинский организатор Цай ЦиЦай Ци (66 лет) - в ряды КПК вступил в 1975 году, с 1999 по 2014 год работал в провинции Чжэцзян. В 2017 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК, является главой Пекинского горкома КПК, также, в частности, занимал должность главы оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Пекине.Он занял место Ван Хунина в Секретариате ЦК КПК, соответственно будет ответственен за решение кадровых вопросов внутри партии и госструктурах, организацией работы Политбюро и его Постоянного комитета.Близкий соратник Дин СюэсянДин Сюэсян (60 лет), вступил в КПК в 1984 году, в 2017 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Имеет техническую специальность и магистерскую степень Фуданьского университета в сфере управления, с 1982 по 1999 год строил карьеру в Шанхайском НИИ материалов, после чего перешел в Шанхайский городской комитет по науке и технике. С 2007 по 2012 год был начальником секретариата и членом постоянного комитета шанхайского горкома партии, именно к 2007 году относят его сближение с Си Цзиньпином, который в 2007 году возглавлял Шанхайский горком КПК. С 2013 года стал заместителем, а с 2017 года – главой Канцелярии ЦК КПК.Дин Сюэсян считается одним из наиболее близких политических соратников Си Цзиньпина, он сопровождает генсека КПК практически в каждой его поездке, будь то по стране или за границу, и он достаточно молод, чтобы пробыть в составе ПКПБ два пятилетних срока.Новый "Антикоррупционный царь" Ли СиСи Цзиньпин с приходом к власти в 2012 году начал крупномасштабную борьбу с коррупцией, в связи с чем должность главы антикоррупционного органа партии приобрела особый вес. В 2017 году на место близкого соратника Си Цзиньпина Ван Цишаня, сыгравшего решающую роль в борьбе с коррупцией на всех уровнях в первую пятилетку Си Цзиньпина на посту главы партии и страны, пришел Чжао Лэцзи, которого теперь сменил Ли Си.Ли Си (66 лет) - член Компартии с 1982 года. Большую часть карьеры занимал различные посты в провинции в Ганьсу. В 2015-2017 годах занимал должность главы парткома КПК северо-восточной провинции Ляонин. С 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и главой парткома южной провинции Гуандун.Издание South China Morning Post ранее прогнозировало, что пост достанется именно Ли Си, который благодаря своему продолжительному политическому и административному в состоянии эффективно управлять главным антикоррупционным органом партии.Китайский лидер не намерен останавливать борьбу с коррупцией, о чем свидетельствует его заявление на открытии 20-го съезда КПК, в котором он назвал коррупция "главной злокачественной опухолью, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии". Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту.

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Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, ли кэцян, ли чжаньшу, чжэцзян, шанхай, китай, всекитайское собрание народных представителей