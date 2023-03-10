https://ria.ru/20230310/knr-1856907535.html

Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР

Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР - РИА Новости, 10.03.2023

Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР

Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T07:24

2023-03-10T07:24

2023-03-10T07:24

цзянси

цинхай

шэньси

ли чжаньшу

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента, свидетельствуют итоги прошедшего в пятницу голосования. На этом посту Чжао Лэцзи заменил уходящего на пенсию Ли Чжаньшу. Кандидатуру Чжао Лэцзи поддержали все 2952 депутата ВСНП, участвовавшие в голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Чжао Лэцзи (66 лет) был губернатором и секретарем парткома провинции Цинхай, позже занимал пост секретаря парткома провинции Шэньси. По итогам 18-го съезда КПК в 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК, по итогам 19-го съезда в 2017 году стал членом Постоянного комитета Политбюро и возглавил Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины, в ходе 20-го съезда КПК прошлого года смог сохранить место в Посткоме Политбюро, став третьим самым влиятельным членом Компартии Китая. Депутаты избрали также 14 заместителей председателя ПК ВСНП, ими стали Ли Хунчжун, Ван Дунмин, Сяо Цзе, Чжэн Цзяньбан, Дин Чжунли, Хао Минцзинь, Цай Дафэн, Хэ Вэй, У Вэйхуа, Те Нин, Пэн Цинхуа, Чжан Цинвэй, Лозан Джамсан и Шохрат Закир. Ответственным секретарем ПК ВСНП 14-го созыва был избран Лю Ци, который с 2016 по 2018 год был губернатором провинции Цзянси, а в 2018-2021 годах - секретарем парткома КПК провинции Цзянси. С октября 2021 года занимал пост заместителя председателя Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов ВСНП 13-го созыва. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей является постоянным органом ВСНП, и в период между ежегодными сессиями осуществляет высшую государственную власть. Срок полномочий ПК ВСНП - 5 лет, его заседания проводятся обычно раз в 2 месяца, а в особых случаях созывается экстренное заседание. ПК ВСНП на своих сессиях принимает законы и вносит в них изменения, исключение составляют лишь законы, которые должны приниматься на ежегодных сессиях ВСНП, например, о внесении поправок в конституцию страны. ПК ВСНП также осуществляет регулярный контроль за исполнением конституции, контроль за работой Госсовета, Центрального военного совета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Вместе с тем ПК ВСНП имеет право назначать и смещать кадровых работников других государственных органов, а также принимает решения о ратификации и денонсации договоров и важных соглашений, заключенных с иностранными государствами, устанавливает табель о воинских званиях, дипломатических рангах и иных специальных званиях; учреждает государственные ордена и почетные звания и награждает ими, принимает решения об амнистии. Именно ПК ВСНП принимает решения об объявлении состояния войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии, принимает решения о всеобщей или частичной мобилизации, о введении военного положения во всей стране или в отдельных ее регионах.

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

https://ria.ru/20230305/kitay-1855939368.html

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цзянси, цинхай, шэньси, ли чжаньшу, всекитайское собрание народных представителей, в мире