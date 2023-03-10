Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/knr-1856907535.html
Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР
Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР - РИА Новости, 10.03.2023
Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР
Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T07:24
2023-03-10T07:24
цзянси
цинхай
шэньси
ли чжаньшу
всекитайское собрание народных представителей
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855361315_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f999f419380e53544a780522e2af26bb.jpg
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента, свидетельствуют итоги прошедшего в пятницу голосования. На этом посту Чжао Лэцзи заменил уходящего на пенсию Ли Чжаньшу. Кандидатуру Чжао Лэцзи поддержали все 2952 депутата ВСНП, участвовавшие в голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Чжао Лэцзи (66 лет) был губернатором и секретарем парткома провинции Цинхай, позже занимал пост секретаря парткома провинции Шэньси. По итогам 18-го съезда КПК в 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК, по итогам 19-го съезда в 2017 году стал членом Постоянного комитета Политбюро и возглавил Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины, в ходе 20-го съезда КПК прошлого года смог сохранить место в Посткоме Политбюро, став третьим самым влиятельным членом Компартии Китая. Депутаты избрали также 14 заместителей председателя ПК ВСНП, ими стали Ли Хунчжун, Ван Дунмин, Сяо Цзе, Чжэн Цзяньбан, Дин Чжунли, Хао Минцзинь, Цай Дафэн, Хэ Вэй, У Вэйхуа, Те Нин, Пэн Цинхуа, Чжан Цинвэй, Лозан Джамсан и Шохрат Закир. Ответственным секретарем ПК ВСНП 14-го созыва был избран Лю Ци, который с 2016 по 2018 год был губернатором провинции Цзянси, а в 2018-2021 годах - секретарем парткома КПК провинции Цзянси. С октября 2021 года занимал пост заместителя председателя Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов ВСНП 13-го созыва. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей является постоянным органом ВСНП, и в период между ежегодными сессиями осуществляет высшую государственную власть. Срок полномочий ПК ВСНП - 5 лет, его заседания проводятся обычно раз в 2 месяца, а в особых случаях созывается экстренное заседание. ПК ВСНП на своих сессиях принимает законы и вносит в них изменения, исключение составляют лишь законы, которые должны приниматься на ежегодных сессиях ВСНП, например, о внесении поправок в конституцию страны. ПК ВСНП также осуществляет регулярный контроль за исполнением конституции, контроль за работой Госсовета, Центрального военного совета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Вместе с тем ПК ВСНП имеет право назначать и смещать кадровых работников других государственных органов, а также принимает решения о ратификации и денонсации договоров и важных соглашений, заключенных с иностранными государствами, устанавливает табель о воинских званиях, дипломатических рангах и иных специальных званиях; учреждает государственные ордена и почетные звания и награждает ими, принимает решения об амнистии. Именно ПК ВСНП принимает решения об объявлении состояния войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии, принимает решения о всеобщей или частичной мобилизации, о введении военного положения во всей стране или в отдельных ее регионах.
https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
https://ria.ru/20230305/kitay-1855939368.html
цзянси
цинхай
шэньси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855361315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83f9d8ee2bd1ffe0102c6f8e3c913201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цзянси, цинхай, шэньси, ли чжаньшу, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Цзянси, Цинхай, Шэньси, Ли Чжаньшу, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Экс-главу комиссии КПК Чжао Лэцзи избрали спикером парламента КНР

Экс-главу комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избрли спикером парламента Китая

© AP Photo / Ng Han GuanЧлен Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи
Член Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Член Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента, свидетельствуют итоги прошедшего в пятницу голосования.
На этом посту Чжао Лэцзи заменил уходящего на пенсию Ли Чжаньшу.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Китай убедился в неизбежности конфликта с США
9 марта, 08:00
Кандидатуру Чжао Лэцзи поддержали все 2952 депутата ВСНП, участвовавшие в голосовании на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва.
Чжао Лэцзи (66 лет) был губернатором и секретарем парткома провинции Цинхай, позже занимал пост секретаря парткома провинции Шэньси. По итогам 18-го съезда КПК в 2012 году вошел в состав Политбюро ЦК КПК, по итогам 19-го съезда в 2017 году стал членом Постоянного комитета Политбюро и возглавил Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины, в ходе 20-го съезда КПК прошлого года смог сохранить место в Посткоме Политбюро, став третьим самым влиятельным членом Компартии Китая.
Депутаты избрали также 14 заместителей председателя ПК ВСНП, ими стали Ли Хунчжун, Ван Дунмин, Сяо Цзе, Чжэн Цзяньбан, Дин Чжунли, Хао Минцзинь, Цай Дафэн, Хэ Вэй, У Вэйхуа, Те Нин, Пэн Цинхуа, Чжан Цинвэй, Лозан Джамсан и Шохрат Закир.
Ответственным секретарем ПК ВСНП 14-го созыва был избран Лю Ци, который с 2016 по 2018 год был губернатором провинции Цзянси, а в 2018-2021 годах - секретарем парткома КПК провинции Цзянси. С октября 2021 года занимал пост заместителя председателя Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов ВСНП 13-го созыва.
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
7 марта, 11:55
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей является постоянным органом ВСНП, и в период между ежегодными сессиями осуществляет высшую государственную власть. Срок полномочий ПК ВСНП - 5 лет, его заседания проводятся обычно раз в 2 месяца, а в особых случаях созывается экстренное заседание.
ПК ВСНП на своих сессиях принимает законы и вносит в них изменения, исключение составляют лишь законы, которые должны приниматься на ежегодных сессиях ВСНП, например, о внесении поправок в конституцию страны.
ПК ВСНП также осуществляет регулярный контроль за исполнением конституции, контроль за работой Госсовета, Центрального военного совета, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Вместе с тем ПК ВСНП имеет право назначать и смещать кадровых работников других государственных органов, а также принимает решения о ратификации и денонсации договоров и важных соглашений, заключенных с иностранными государствами, устанавливает табель о воинских званиях, дипломатических рангах и иных специальных званиях; учреждает государственные ордена и почетные звания и награждает ими, принимает решения об амнистии.
Именно ПК ВСНП принимает решения об объявлении состояния войны в случае, если страна подвергнется вооруженному нападению или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по совместной обороне от агрессии, принимает решения о всеобщей или частичной мобилизации, о введении военного положения во всей стране или в отдельных ее регионах.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Китае заявили о готовности упрочить основу для национальной безопасности
5 марта, 11:06
 
ЦзянсиЦинхайШэньсиЛи ЧжаньшуВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала