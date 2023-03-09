Рейтинг@Mail.ru
Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856705377.html
Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС
Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС
Автоматика запустила 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС, которая была обесточена украинской стороной, топлива для их работы достаточно, в случае... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:44
2023-03-09T11:44
в мире
энергодар
россия
днепр (город)
сергей шойгу
запорожская аэс
росэнергоатом
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_0:144:3155:1919_1920x0_80_0_0_972148256be78ce5d27f193d48ab26b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Автоматика запустила 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС, которая была обесточена украинской стороной, топлива для их работы достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. "Автоматика привела к запуску дизель-генераторов, их 20 на станции, они сработали. Идет предусмотренная регламентом, к сожалению, вынуждены говорить, уже штатная ситуация. Никаких угроз ядерного инцидента нет. Топлива более чем достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено на станцию", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24". На данный момент 1-й и 3-й блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отмечали ранее в пресс-службе станции. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
энергодар
россия
днепр (город)
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077772_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_7f27b8f7b939ffade0d5ec83118f9ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Запорожская область
Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС

Карчаа: электроснабжение обесточенной Запорожской АЭС обеспечивают 20 дизель-генераторов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Автоматика запустила 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС, которая была обесточена украинской стороной, топлива для их работы достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
ООН готова предложить посредничество по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Вчера, 18:14
"Автоматика привела к запуску дизель-генераторов, их 20 на станции, они сработали. Идет предусмотренная регламентом, к сожалению, вынуждены говорить, уже штатная ситуация. Никаких угроз ядерного инцидента нет. Топлива более чем достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено на станцию", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24".
На данный момент 1-й и 3-й блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отмечали ранее в пресс-службе станции. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на ЗАЭС.
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам снаряд РСЗУ Ураган на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

Журналисты изучают снаряд на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

Журналист снимает на смартфон повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

Журналист фотографирует повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

Демонстрация осколков снарядов и других предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

Демонстрация предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
08:00
 
В миреЭнергодарРоссияДнепр (город)Сергей ШойгуЗапорожская АЭСРосэнергоатомЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала