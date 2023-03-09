https://ria.ru/20230309/zaes-1856705377.html

Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС

Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023

Карчаа рассказал об электроснабжении обесточенной Запорожской АЭС

Автоматика запустила 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС, которая была обесточена украинской стороной, топлива для их работы достаточно, в случае... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:44

2023-03-09T11:44

2023-03-09T11:44

в мире

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

запорожская аэс

росэнергоатом

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Автоматика запустила 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС, которая была обесточена украинской стороной, топлива для их работы достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее сообщалось, что рано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. "Автоматика привела к запуску дизель-генераторов, их 20 на станции, они сработали. Идет предусмотренная регламентом, к сожалению, вынуждены говорить, уже штатная ситуация. Никаких угроз ядерного инцидента нет. Топлива более чем достаточно, в случае необходимости оно будет подвезено на станцию", - сказал Карчаа в эфире "Россия 24". На данный момент 1-й и 3-й блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки 2, 4, 5, 6 переведены в холодный резерв, отмечали ранее в пресс-службе станции. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, сообщили на ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230308/zaes-1856612536.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

энергодар

россия

днепр (город)

запорожская область

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в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, запорожская аэс, росэнергоатом, запорожская область