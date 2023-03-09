https://ria.ru/20230309/stoun-1856841672.html
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном - РИА Новости, 09.03.2023
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном
Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
шэрон стоун
семья
дети
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/85/1563218554_0:33:3159:1809_1920x0_80_0_0_0cbc7bb72a84aa4414d1155d3c788f39.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. По словам знаменитости, в 2004 году ее экс-супруг Фил Бронштейн сумел убедить судью оставить наследника с ним. Во время бракоразводного процесса бывший муж актрисы сообщил, что считает ее плохой матерью из-за съемки в откровенных сценах. Он привел в пример фильм "Основной инстинкт". После этого Бронштейн получил полную опеку над наследником. Артистке разрешили посещать Роана раз в месяц. Кроме того, Стоун отметила, что чувствовала себя плохо в суде из-за пережитого ранее инсульта. По словам актрисы, после случившегося у нее начались проблемы с сердцем. Однако артистка добавила, что ей удалось восстановить отношения с сыном. Также Роан наладил общение с младшими братьями – 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном. Ранее Стоун призналась, что выплатила гонорар Леонардо ди Каприо за роль в фильме "Быстрый и мертвый". Причиной стало нежелание студии TriStar Pictures снимать юного актера.
https://ria.ru/20210303/stone-1599622909.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156321/85/1563218554_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f86ca2a99ee0c6c5390f690b55b70966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шэрон стоун, семья, дети
Шэрон Стоун, Семья, Дети, Культура
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном Роаном
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила
об этом в подкасте Table for Two.
По словам знаменитости, в 2004 году ее экс-супруг Фил Бронштейн сумел убедить судью оставить наследника с ним. Во время бракоразводного процесса бывший муж актрисы сообщил, что считает ее плохой матерью из-за съемки в откровенных сценах. Он привел в пример фильм "Основной инстинкт".
После этого Бронштейн получил полную опеку над наследником. Артистке разрешили посещать Роана раз в месяц.
Кроме того, Стоун отметила, что чувствовала себя плохо в суде из-за пережитого ранее инсульта. По словам актрисы, после случившегося у нее начались проблемы с сердцем.
Однако артистка добавила, что ей удалось восстановить отношения с сыном. Также Роан наладил общение с младшими братьями – 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном.
Ранее Стоун призналась
, что выплатила гонорар Леонардо ди Каприо за роль в фильме "Быстрый и мертвый". Причиной стало нежелание студии TriStar Pictures снимать юного актера.
Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа