https://ria.ru/20230309/stoun-1856841672.html

Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном

Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном - РИА Новости, 09.03.2023

Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном

Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:35

2023-03-09T18:35

2023-03-09T18:35

шэрон стоун

семья

дети

культура

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. По словам знаменитости, в 2004 году ее экс-супруг Фил Бронштейн сумел убедить судью оставить наследника с ним. Во время бракоразводного процесса бывший муж актрисы сообщил, что считает ее плохой матерью из-за съемки в откровенных сценах. Он привел в пример фильм "Основной инстинкт". После этого Бронштейн получил полную опеку над наследником. Артистке разрешили посещать Роана раз в месяц. Кроме того, Стоун отметила, что чувствовала себя плохо в суде из-за пережитого ранее инсульта. По словам актрисы, после случившегося у нее начались проблемы с сердцем. Однако артистка добавила, что ей удалось восстановить отношения с сыном. Также Роан наладил общение с младшими братьями – 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном. Ранее Стоун призналась, что выплатила гонорар Леонардо ди Каприо за роль в фильме "Быстрый и мертвый". Причиной стало нежелание студии TriStar Pictures снимать юного актера.

https://ria.ru/20210303/stone-1599622909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шэрон стоун, семья, дети