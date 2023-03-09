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Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном - РИА Новости, 09.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/stoun-1856841672.html
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном - РИА Новости, 09.03.2023
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном
Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:35
2023-03-09T18:35
шэрон стоун
семья
дети
культура
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two. По словам знаменитости, в 2004 году ее экс-супруг Фил Бронштейн сумел убедить судью оставить наследника с ним. Во время бракоразводного процесса бывший муж актрисы сообщил, что считает ее плохой матерью из-за съемки в откровенных сценах. Он привел в пример фильм "Основной инстинкт". После этого Бронштейн получил полную опеку над наследником. Артистке разрешили посещать Роана раз в месяц. Кроме того, Стоун отметила, что чувствовала себя плохо в суде из-за пережитого ранее инсульта. По словам актрисы, после случившегося у нее начались проблемы с сердцем. Однако артистка добавила, что ей удалось восстановить отношения с сыном. Также Роан наладил общение с младшими братьями – 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном. Ранее Стоун призналась, что выплатила гонорар Леонардо ди Каприо за роль в фильме "Быстрый и мертвый". Причиной стало нежелание студии TriStar Pictures снимать юного актера.
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шэрон стоун, семья, дети
Шэрон Стоун, Семья, Дети, Культура
Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном

Шэрон Стоун впервые назвала причину потери опеки над сыном Роаном

© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАктриса Шэрон Стоун
Актриса Шэрон Стоун - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун впервые назвала причину, по которой ее лишили опеки над сыном Роаном. Она сообщила об этом в подкасте Table for Two.
По словам знаменитости, в 2004 году ее экс-супруг Фил Бронштейн сумел убедить судью оставить наследника с ним. Во время бракоразводного процесса бывший муж актрисы сообщил, что считает ее плохой матерью из-за съемки в откровенных сценах. Он привел в пример фильм "Основной инстинкт".
После этого Бронштейн получил полную опеку над наследником. Артистке разрешили посещать Роана раз в месяц.
Кроме того, Стоун отметила, что чувствовала себя плохо в суде из-за пережитого ранее инсульта. По словам актрисы, после случившегося у нее начались проблемы с сердцем.
Однако артистка добавила, что ей удалось восстановить отношения с сыном. Также Роан наладил общение с младшими братьями – 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном.
Ранее Стоун призналась, что выплатила гонорар Леонардо ди Каприо за роль в фильме "Быстрый и мертвый". Причиной стало нежелание студии TriStar Pictures снимать юного актера.
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