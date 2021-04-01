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Шэрон Стоун заплатила Леонардо Ди Каприо за роль в "Быстром и мертвом"
Шэрон Стоун заплатила Леонардо Ди Каприо за роль в "Быстром и мертвом"
Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:03
2021-04-01T07:03
2021-04-01T07:03
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо гонорар за роль в фильме Сэма Рэйми "Быстрый и мертвый", сообщает Insider. В книге Стоун, которая была одним из продюсеров вестерна 1995 года, рассказывает, что представители студии TriStar Pictures пробовали на роль персонажа по имени Малыш многих подростков, в том числе и 19-летнего Ди Каприо. Однако заключать с ним контракт не хотели. Тогда актер только начинал карьеру, и еще не снялся в "Ромео и Джульетте" (1996) и "Титанике" (1997), которые прославили его на весь мир. Но Шэрон Стоун одной из первых заметила, какой потенциал скрывается в этом малоизвестном артисте. Стоун продолжала настаивать на том, чтобы TriStar Pictures взяла именно Ди Каприо. "На студии сказали, если я так сильно хочу его видеть в этом фильме, то могу выдать ему зарплату из своего кармана. Я так и сделала", — признается номинантка на премию "Оскар". По словам Шэрон Стоун, ей также пришлось бороться и за то, чтобы нанять Сэма Рэйми. В то время студия знала режиссера, как создателя малобюджетных экспериментальных хорроров о "Зловещих мертвецах". Однако ей и в этом случае удалось уговорить продюсеров, сказав, что Рэйми "будет работать почти бесплатно в качестве приманки". И его в итоге выбрали режиссером.
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сэм рэйми, кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, шэрон стоун
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо гонорар за роль в фильме Сэма Рэйми "Быстрый и мертвый", сообщает
Insider.
В книге Стоун, которая была одним из продюсеров вестерна 1995 года, рассказывает, что представители студии TriStar Pictures пробовали на роль персонажа по имени Малыш многих подростков, в том числе и 19-летнего Ди Каприо. Однако заключать с ним контракт не хотели.
Тогда актер только начинал карьеру, и еще не снялся в "Ромео и Джульетте" (1996) и "Титанике" (1997), которые прославили его на весь мир. Но Шэрон Стоун одной из первых заметила, какой потенциал скрывается в этом малоизвестном артисте.
"Этот ребенок по имени Леонардо Ди Каприо, по моему мнению, был единственным, кто успешно прошел прослушивание. Он был единственным, кто правдоподобно отыграл ту известную сцену, в которой плакал, умоляя своего отца полюбить его, так, как будто иначе умрет", — вспоминает актриса в мемуарах.
Стоун продолжала настаивать на том, чтобы TriStar Pictures взяла именно Ди Каприо.
"На студии сказали, если я так сильно хочу его видеть в этом фильме, то могу выдать ему зарплату из своего кармана. Я так и сделала", — признается номинантка на премию "Оскар".
По словам Шэрон Стоун, ей также пришлось бороться и за то, чтобы нанять Сэма Рэйми. В то время студия знала режиссера, как создателя малобюджетных экспериментальных хорроров о "Зловещих мертвецах".
Однако ей и в этом случае удалось уговорить продюсеров, сказав, что Рэйми "будет работать почти бесплатно в качестве приманки". И его в итоге выбрали режиссером.