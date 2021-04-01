Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210401/stone-1603619526.html
Шэрон Стоун заплатила Леонардо Ди Каприо за роль в "Быстром и мертвом"
Шэрон Стоун заплатила Леонардо Ди Каприо за роль в "Быстром и мертвом"
Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T07:03
2021-04-01T07:03
сэм рэйми
культура
кино и сериалы
новости культуры
леонардо ди каприо
шэрон стоун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603620302_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_027e3ce494cc842246e309706c7e2cbb.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо гонорар за роль в фильме Сэма Рэйми "Быстрый и мертвый", сообщает Insider. В книге Стоун, которая была одним из продюсеров вестерна 1995 года, рассказывает, что представители студии TriStar Pictures пробовали на роль персонажа по имени Малыш многих подростков, в том числе и 19-летнего Ди Каприо. Однако заключать с ним контракт не хотели. Тогда актер только начинал карьеру, и еще не снялся в "Ромео и Джульетте" (1996) и "Титанике" (1997), которые прославили его на весь мир. Но Шэрон Стоун одной из первых заметила, какой потенциал скрывается в этом малоизвестном артисте. Стоун продолжала настаивать на том, чтобы TriStar Pictures взяла именно Ди Каприо. "На студии сказали, если я так сильно хочу его видеть в этом фильме, то могу выдать ему зарплату из своего кармана. Я так и сделала", — признается номинантка на премию "Оскар". По словам Шэрон Стоун, ей также пришлось бороться и за то, чтобы нанять Сэма Рэйми. В то время студия знала режиссера, как создателя малобюджетных экспериментальных хорроров о "Зловещих мертвецах". Однако ей и в этом случае удалось уговорить продюсеров, сказав, что Рэйми "будет работать почти бесплатно в качестве приманки". И его в итоге выбрали режиссером.
https://ria.ru/20210224/dikaprio-1598403855.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603620302_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_40a51c025e54de26c0c17c124d0ac9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сэм рэйми, кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, шэрон стоун

Шэрон Стоун заплатила Леонардо Ди Каприо за роль в "Быстром и мертвом"

07:03 01.04.2021
 
© Фото : TriStar Pictures 1993 Шэрон Стоун и Леонардо Ди Каприо в фильме "Быстрый и Мертвый"
 Шэрон Стоун и Леонардо Ди Каприо в фильме Быстрый и Мертвый - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : TriStar Pictures 1993
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Актриса Шэрон Стоун в своих мемуарах "The Beauty of Living Twice" ("Красота жизни дважды"), вышедших во вторник, вспоминает, как заплатила Леонардо Ди Каприо гонорар за роль в фильме Сэма Рэйми "Быстрый и мертвый", сообщает Insider.
В книге Стоун, которая была одним из продюсеров вестерна 1995 года, рассказывает, что представители студии TriStar Pictures пробовали на роль персонажа по имени Малыш многих подростков, в том числе и 19-летнего Ди Каприо. Однако заключать с ним контракт не хотели.
Тогда актер только начинал карьеру, и еще не снялся в "Ромео и Джульетте" (1996) и "Титанике" (1997), которые прославили его на весь мир. Но Шэрон Стоун одной из первых заметила, какой потенциал скрывается в этом малоизвестном артисте.

"Этот ребенок по имени Леонардо Ди Каприо, по моему мнению, был единственным, кто успешно прошел прослушивание. Он был единственным, кто правдоподобно отыграл ту известную сцену, в которой плакал, умоляя своего отца полюбить его, так, как будто иначе умрет", — вспоминает актриса в мемуарах.

Стоун продолжала настаивать на том, чтобы TriStar Pictures взяла именно Ди Каприо.
"На студии сказали, если я так сильно хочу его видеть в этом фильме, то могу выдать ему зарплату из своего кармана. Я так и сделала", — признается номинантка на премию "Оскар".
По словам Шэрон Стоун, ей также пришлось бороться и за то, чтобы нанять Сэма Рэйми. В то время студия знала режиссера, как создателя малобюджетных экспериментальных хорроров о "Зловещих мертвецах".
Однако ей и в этом случае удалось уговорить продюсеров, сказав, что Рэйми "будет работать почти бесплатно в качестве приманки". И его в итоге выбрали режиссером.
Кадр из фильма Начало - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 00:56Культура
Леонардо Ди Каприо решил не играть главную роль в фильме Скорсезе
 
КультураСэм РэймиКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоШэрон Стоун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Генконсульство России в Варне закрылось на карантин
13:06Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
13:03Ученые выяснили причину возникновения новых волн коронавируса
13:02Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран
13:00В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов
12:58Кремль пообещал сообщить о контактах с лидерами США и Саудовской Аравии
12:58В Варшаве перезахоронили останки 54 советских солдат
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил данные о следствии в отношении главы департамента
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении
12:52В Кремле прокомментировали протесты в Грузии из-за поездки Познера
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
Лента новостейМолния