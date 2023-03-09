https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

"Не могли поймать 40 лет". Что успел совершить "якутский Чикатило"

"Не могли поймать 40 лет". Что успел совершить "якутский Чикатило" - РИА Новости, 09.03.2023

"Не могли поймать 40 лет". Что успел совершить "якутский Чикатило"

В Якутии следователи передали в суд уголовное дело 61-летнего пенсионера, обвиняемого в серии убийств и изнасилований. Кровавый марафон начался еще в 1980-х, но РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:13

происшествия

ленск

ленский район

мирнинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Якутии следователи передали в суд уголовное дело 61-летнего пенсионера, обвиняемого в серии убийств и изнасилований. Кровавый марафон начался еще в 1980-х, но тела некоторых жертв не могут найти до сих пор. О том, почему маньяк так долго оставался на свободе и как его разоблачили, — в материале РИА Новости.Паника в городеЗимой 1983-го в городе Ленске пропали двое детей. В тот день четырехлетняя Катя Горячко пришла в гости к пятилетней подруге Свете Вахрушевой, которая жила в самом центре города — на улице Первомайской.Родители разрешили им покататься на качелях во дворе. Ближе к вечеру мать Светы выглянула в окно, но детей не увидела. Найти их не удалось, родители обратились в милицию."По всему городу расклеили листовки с фотографиями девочек, — вспоминает жительница Ленска Тамара Соболева. — Милиционеры развернули активные поиски, но дети как в воду канули".Прокуратура возбудила уголовное дело по тогда еще 102-й статье УК "Умышленное убийство".Катя воспитывалась в благополучной семье. А вот родители Светы злоупотребляли алкоголем и даже попали под подозрение. Оперативники также проверили всех ранее судимых жителей города — безрезультатно.Со временем расследование приостановили. Вернулись к делу спустя 11 лет, когда в Ленске пропала девятилетняя школьница. Отправилась в магазин за хлебом и не вернулась."Девочка раньше ходила в детский сад с моим племянником и, насколько я помню, была из вполне приличной семьи, — продолжает Тамара. — После ее пропажи по городу поползли слухи о маньяке. Родители боялись отпускать детей на улицу, водили их в школу буквально за руку. Возникла настоящая паника".Уголовные дела об исчезновении третьеклассницы и двух девочек следователи объединили в одно производство. Неизвестного похитителя, получившего в народе прозвище "якутский Чикатило", искали по всей республике.Допросили сотни местных жителей, однако подозреваемых так и не выявили. Материалы вновь ушли в архив.Визит в колониюВ 2021-м сотрудники СК из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет проанализировали десятки других похожих инцидентов и обратили внимание на заключенного одной из новосибирских колоний.В 2018-м его приговорили к 18 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований малолетних девочек.В 1980-90-х он жил в Ленском и соседнем Мирнинском районах. Подрабатывал таксистом, часто ездил из одного округа в другой."По дороге он тормозил у играющих детей, втирался к ним в доверие и предлагал покататься на машине, — объясняют в республиканском СУ СКР. — Сажал доверчивого ребенка в салон, вывозил в лес, насиловал, после чего убивал, а труп закапывал".Оперативники отыскали тех, кто отказался сесть в машину к "доброжелательному" водителю. Эти ключевые свидетели, давно взрослые, даже спустя десятилетия опознали в уже пожилом заключенном того самого молодого таксиста.Собрав улики, следователи отправились в новосибирскую колонию. На очередном допросе маньяк во всем сознался и согласился сотрудничать — как и в предыдущий раз, что позволило ему избежать пожизненного срока."После изнасилования я надел девочке на голову мешок и вывез в лес, — рассказывал на следственном эксперименте подробности убийства девятилетней школьницы "якутский Чикатило". — Затем вытащил из салона и ударил монтировкой по голове. К тому времени она уже не дышала. Тело закопал в лесу".Точно так же он убил и двух других девочек — четырех и пяти лет. "Пока одна отвернулась в сторону, ударил ее подругу по голове, — уточнил маньяк. — Потом расправился со второй. Трупы закопал".Останки пока не нашли.Новые эпизодыВыяснилось, что "якутский Чикатило" причастен еще к трем преступлениям середины девяностых. По версии следствия, он изнасиловал и убил двух женщин в Ленске и Мирном. Трупы тоже закопал в лесу.Кроме того, в декабре 1994-го преступник в Ленске завел 15-летнюю девушку на стройку и изнасиловал, угрожая пистолетом. Школьница чудом сбежала, но в случившемся никому не призналась.В конце 2022-го маньяку предъявили обвинения в пяти убийствах и шести изнасилованиях. На днях материалы передали в Ленский районный суд. Если вину докажут, преступнику грозит пожизненное лишение свободы.Однако люди опасаются, что он уйдет от наказания — из-за срока давности. Все решит судья."Эти пять жертв далеко не все, кто пропал в те годы в городе, — добавляет Тамара Соболева. — Исчезли еще несколько подростков. Не исключено, что это тоже его рук дело".Так это или нет, покажет проверка. Пока следователи не сообщают о новых обвинениях, однако работа продолжается.

https://ria.ru/20230227/kriminal-1853827274.html

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

https://ria.ru/20221107/kriminal-1829027527.html

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

ленск

ленский район

мирнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, ленск, ленский район, мирнинский район, следственный комитет россии (ск рф)