https://ria.ru/20230309/kholokost-1856736236.html

Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы

Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы - РИА Новости, 09.03.2023

Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, текст заявление оказался в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:06

2023-03-09T13:51

российский еврейский конгресс

общество

российская академия наук

россия

холокост

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, текст заявление оказался в распоряжении РИА Новости.Организация направила запрос с подобной идеей в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН.Как отметил глава пресс-службы РЕК Михаил Савин, единственно корректным в русском языке должно стать написание этого слова с большой буквы как имени собственного, обозначающего геноцид еврейского народа.Представитель организации пояснил, что в своем письме РЕК предложил выпустить соответствующие рекомендации для составления словарей и справочников, а также для редакций СМИ.Сейчас, продолжил он, многие издания пишут слово "Холокост" со строчной буквы, руководствуясь орфографическими словарями, а часть источников рекомендует писать его с большой буквы только для обозначения массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны и писать с маленькой буквы — как синоним к слову "геноцид".По его словам, написание слова с заглавной буквы подчеркнет уважение к памяти его жертв, поможет избежать размывания понятия "Холокост". Кроме того, написание со строчной буквы принижает подвиг людей, спасавших евреев на оккупированных территориях, и воинов Красной армии, освободивших нацистские лагеря и гетто.Савин допустил, что на утверждение новой орфографической нормы уйдет много времени, поэтому призвал писать "Холокост" исключительно с большой буквы и использовать это слово в прямом значении.

https://ria.ru/20230303/lektor-1855568046.html

https://ria.ru/20230303/kino-1855695396.html

https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российский еврейский конгресс, общество, российская академия наук, россия, холокост, великая отечественная война (1941-1945)