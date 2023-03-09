https://ria.ru/20230309/kholokost-1856736236.html
Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы
Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы - РИА Новости, 09.03.2023
Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы
Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, текст заявление оказался в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:06
2023-03-09T13:06
2023-03-09T13:51
российский еврейский конгресс
общество
российская академия наук
россия
холокост
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, текст заявление оказался в распоряжении РИА Новости.Организация направила запрос с подобной идеей в Орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН.Как отметил глава пресс-службы РЕК Михаил Савин, единственно корректным в русском языке должно стать написание этого слова с большой буквы как имени собственного, обозначающего геноцид еврейского народа.Представитель организации пояснил, что в своем письме РЕК предложил выпустить соответствующие рекомендации для составления словарей и справочников, а также для редакций СМИ.Сейчас, продолжил он, многие издания пишут слово "Холокост" со строчной буквы, руководствуясь орфографическими словарями, а часть источников рекомендует писать его с большой буквы только для обозначения массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны и писать с маленькой буквы — как синоним к слову "геноцид".По его словам, написание слова с заглавной буквы подчеркнет уважение к памяти его жертв, поможет избежать размывания понятия "Холокост". Кроме того, написание со строчной буквы принижает подвиг людей, спасавших евреев на оккупированных территориях, и воинов Красной армии, освободивших нацистские лагеря и гетто.Савин допустил, что на утверждение новой орфографической нормы уйдет много времени, поэтому призвал писать "Холокост" исключительно с большой буквы и использовать это слово в прямом значении.
https://ria.ru/20230303/lektor-1855568046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский еврейский конгресс, общество, российская академия наук, россия, холокост, великая отечественная война (1941-1945)
Российский еврейский конгресс, Общество, Российская академия наук, Россия, Холокост, Великая Отечественная война (1941-1945)
Российский еврейский конгресс призвал писать "Холокост" с заглавной буквы
Российский еврейский конгресс призвал закрепить написание слова "Холокост" с большой буквы
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, текст заявление оказался в распоряжении РИА Новости.
Организация направила запрос с подобной идеей в Орфографическую комиссию Российской академии наук
и Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН.
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Как отметил глава пресс-службы РЕК Михаил Савин, единственно корректным в русском языке должно стать написание этого слова с большой буквы как имени собственного, обозначающего геноцид еврейского народа.
Представитель организации пояснил, что в своем письме РЕК предложил выпустить соответствующие рекомендации для составления словарей и справочников, а также для редакций СМИ.
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Сейчас, продолжил он, многие издания пишут слово "Холокост" со строчной буквы, руководствуясь орфографическими словарями, а часть источников рекомендует писать его с большой буквы только для обозначения массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны и писать с маленькой буквы — как синоним к слову "геноцид".
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"Холокост — это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны", — подчеркнул Савин.
По его словам, написание слова с заглавной буквы подчеркнет уважение к памяти его жертв, поможет избежать размывания понятия "Холокост". Кроме того, написание со строчной буквы принижает подвиг людей, спасавших евреев на оккупированных территориях, и воинов Красной армии, освободивших нацистские лагеря и гетто.
Савин допустил, что на утверждение новой орфографической нормы уйдет много времени, поэтому призвал писать "Холокост" исключительно с большой буквы и использовать это слово в прямом значении.
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