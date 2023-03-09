https://ria.ru/20230309/karabakh-1856748596.html

Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге

Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге - РИА Новости, 09.03.2023

Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге

МИД Азербайджана считает необходимым создание контрольно-пропускного пункта у въезда на Лачинскую дорогу, соединяющую Армению с Карабахом. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:37

2023-03-09T13:37

2023-03-09T13:38

в мире

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

нагорный карабах

лачинский коридор

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БАКУ, 9 мар – РИА Новости. МИД Азербайджана считает необходимым создание контрольно-пропускного пункта у въезда на Лачинскую дорогу, соединяющую Армению с Карабахом. "В целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана необходимо создать у въезда на Лачинскую дорогу пограничный контрольно-пропускной пункт. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце февраля заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено. По его словам, режим функционирования коридора должен соответствовать самому первому трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и РФ от 9-10 ноября 2020 года. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230306/karabakh-1856211798.html

https://ria.ru/20230307/dtp-1856297102.html

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в мире, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, лачинский коридор