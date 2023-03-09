Азербайджан считает необходимым создание КПП на Лачинской дороге
МИД Азербайджана считает необходимым создание КПП у въезда на Лачинскую дорогу
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
БАКУ, 9 мар – РИА Новости. МИД Азербайджана считает необходимым создание контрольно-пропускного пункта у въезда на Лачинскую дорогу, соединяющую Армению с Карабахом.
"В целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана необходимо создать у въезда на Лачинскую дорогу пограничный контрольно-пропускной пункт. Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце февраля заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено. По его словам, режим функционирования коридора должен соответствовать самому первому трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и РФ от 9-10 ноября 2020 года.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.