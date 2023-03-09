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Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии
Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии - РИА Новости, 09.03.2023
Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии
Власти Ленинградского области намерены укрепить Российско-сирийские отношения на уровне регионов, сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:09
2023-03-09T18:09
2023-03-09T18:09
ленинградская область
сирия
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области намерены укрепить Российско-сирийские отношения на уровне регионов, сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с почетным консулом арабской республики в Санкт-Петербурге Гхази Млазом.По словам Дрозденко, у Ленобласти есть предложения по сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в области развития торговых связей."Мы готовы через ленинградский бизнес участвовать в инвестиционных проектах на территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, планируем с вашей помощью организовать более тесное общение молодежи наших государств. У нас проходят такие форумы как "Ладога" и "Александр Невский", куда мы приглашаем представителей молодежных организаций. А также готовы оказать всестороннюю поддержку по линии образования и пригласить студентов Сирии на обучение в ЛГУ им. Пушкина", - сказал губернатор, отметив, что этот вопрос уже обсуждался с руководством университета.Дрозденко также выразил слова соболезнования и поддержки жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения. Каждый район Ленинградской области участвовал в сборе помощи – от региона было направлено более двух тонн грузов гуманитарной помощи. Посылки для сирийцев собирали неравнодушные ленинградцы, молодежь, общественные организации, активисты "Ленинградского добровольца" и движения #Мывместе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург
Ленинградская область , Сирия, Александр Дрозденко, Ленинградская область, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области намерены укрепить Российско-сирийские отношения на уровне регионов, сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с почетным консулом арабской республики в Санкт-Петербурге Гхази Млазом.
По словам Дрозденко, у Ленобласти есть предложения по сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в области развития торговых связей.
"Мы готовы через ленинградский бизнес участвовать в инвестиционных проектах на территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, планируем с вашей помощью организовать более тесное общение молодежи наших государств. У нас проходят такие форумы как "Ладога" и "Александр Невский", куда мы приглашаем представителей молодежных организаций. А также готовы оказать всестороннюю поддержку по линии образования и пригласить студентов Сирии на обучение в ЛГУ им. Пушкина", - сказал губернатор, отметив, что этот вопрос уже обсуждался с руководством университета.
Дрозденко
также выразил слова соболезнования и поддержки жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения. Каждый район Ленинградской области участвовал в сборе помощи – от региона было направлено более двух тонн грузов гуманитарной помощи. Посылки для сирийцев собирали неравнодушные ленинградцы, молодежь, общественные организации, активисты "Ленинградского добровольца" и движения #Мывместе.
Ленобласть намерена расширять сотрудничество с Республикой Беларусь