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Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии

Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии - РИА Новости, 09.03.2023

Дрозденко: Ленобласть готова участвовать в инвестиционных проектах в Сирии

Власти Ленинградского области намерены укрепить Российско-сирийские отношения на уровне регионов, сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:09

2023-03-09T18:09

2023-03-09T18:09

ленинградская область

сирия

александр дрозденко

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Власти Ленинградского области намерены укрепить Российско-сирийские отношения на уровне регионов, сообщил губернатор Александр Дрозденко после встречи с почетным консулом арабской республики в Санкт-Петербурге Гхази Млазом.По словам Дрозденко, у Ленобласти есть предложения по сотрудничеству в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в области развития торговых связей."Мы готовы через ленинградский бизнес участвовать в инвестиционных проектах на территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, планируем с вашей помощью организовать более тесное общение молодежи наших государств. У нас проходят такие форумы как "Ладога" и "Александр Невский", куда мы приглашаем представителей молодежных организаций. А также готовы оказать всестороннюю поддержку по линии образования и пригласить студентов Сирии на обучение в ЛГУ им. Пушкина", - сказал губернатор, отметив, что этот вопрос уже обсуждался с руководством университета.Дрозденко также выразил слова соболезнования и поддержки жителям Сирии, пострадавшим от землетрясения. Каждый район Ленинградской области участвовал в сборе помощи – от региона было направлено более двух тонн грузов гуманитарной помощи. Посылки для сирийцев собирали неравнодушные ленинградцы, молодежь, общественные организации, активисты "Ленинградского добровольца" и движения #Мывместе.

https://ria.ru/20221227/lenoblast-1841690622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сирия, александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург