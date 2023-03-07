https://ria.ru/20230307/zaes-1856278837.html

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:09

2023-03-07T09:09

2023-03-07T09:09

в мире

запорожская область

днепр (город)

энергодар

сергей шойгу

рафаэль гросси

владимир рогов

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы. "Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского. Сегодня всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные. Единственная угроза исходит только от украинских боевиков", - сказал Рогов агентству. По его словам, украинские власти не заинтересованы в нормальной работе атомной стации и создании вокруг нее зоны безопасности. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230306/zaes-1856135548.html

https://ria.ru/20230306/bezopasnost-1856214896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, днепр (город), энергодар, сергей шойгу, рафаэль гросси, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс