Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/zaes-1856278837.html
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС - РИА Новости, 07.03.2023
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС
Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:09
2023-03-07T09:09
в мире
запорожская область
днепр (город)
энергодар
сергей шойгу
рафаэль гросси
владимир рогов
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472790_0:199:3074:1928_1920x0_80_0_0_333c4c6c9cd923c13c9b7d08ad127bcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы. "Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского. Сегодня всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные. Единственная угроза исходит только от украинских боевиков", - сказал Рогов агентству. По его словам, украинские власти не заинтересованы в нормальной работе атомной стации и создании вокруг нее зоны безопасности. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230306/zaes-1856135548.html
https://ria.ru/20230306/bezopasnost-1856214896.html
запорожская область
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840472790_0:275:2364:2048_1920x0_80_0_0_0e3ab6df18dc6a19df3551aedbcd572f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, днепр (город), энергодар, сергей шойгу, рафаэль гросси, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс
В мире, Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Сергей Шойгу, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС из-за действий Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Перспектив для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, на которой настаивает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), нет из-за действий киевского режима, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС показывает необходимость создания там охранной зоны ядерной безопасности, консультации с обеими сторонами активизированы.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности на ЗАЭС
Вчера, 14:34
"Перспектив для создания зоны безопасности, на которой настаивает МАГАТЭ, вокруг АЭС нет. И причина тому режим Зеленского. Сегодня всю необходимую безопасность работы атомной станции обеспечивают российские атомщики и военные. Единственная угроза исходит только от украинских боевиков", - сказал Рогов агентству.
По его словам, украинские власти не заинтересованы в нормальной работе атомной стации и создании вокруг нее зоны безопасности.
«
"Режим Зеленского старается продавить через МАГАТЭ вывод охраны с АЭС, чтобы затем форсировать Днепр и захватить объект. Поэтому главным условием для создания зоны безопасности является отведение украинских боевиков от границ Запорожской области за пределы возможности наносить удары по атомной станции и прилегающей инфраструктуре", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС не зашли в тупик, заявил Гросси
Вчера, 18:23
 
В миреЗапорожская областьДнепр (город)ЭнергодарСергей ШойгуРафаэль ГроссиВладимир РоговМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала